आप घर बैठे चुटकियों में अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां हम आपको EPFO पोर्टल के जरिए PF Passbook चेक करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Passbook में टोटल बैलेंस के साथ-साथ आपका योगदान, कंपनी का योगदान और पेंशन में कितना पैसा जा रहा है, यह सब दिखाई देगा।

How to check PF Passbook balance: हर कर्मचारी की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसके भविष्य के लिए PF अकाउंट में जमा होता है। लेकिन कई बार यह जानना जरूरी हो जाता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है, कंपनी ने योगदान सही से जमा किया या नहीं, और ब्याज कितना मिला। यहां हम आपको PF अकाउंट का बैलेंट चेक करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी ऑफिस के चक्कर लगाने या डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर घर बैठे ही कुछ आसान स्टेप्स में अपनी PF पासबुक और बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह तरीका सुरक्षित, फ्री और सबसे डिटेल्ड जानकारी देता है। आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस...

इसके लिए यह चीजों पहले से तैयार रखें अपना UAN (Universal Account Number) अपने पास रखें क्योंकि इसी से लॉगइन करना होगा। UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसलिए साथ में अपना फोन भी लेकर बैठें। इसके लिए UAN का पासवर्ड भी याद होना चाहिए। हालांकि अगर आप भूल भी गए हैं, तो इसे Forgot Password से फिर से रीसेट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी है।

EPFO पोर्टल से पासबुक चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: स्टेप 1: अपने ब्राउजर में आधिकारिक EPFO Member Passbook पोर्टल खोलें। आप नीचे दी लिंक पर क्लिक करके इस पर पहुंच सकते हैं।

स्टेप 2: अब यहां आपका 12-अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहे Captcha कोड सही-सही भरें। फिर Sign In पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉगिन होने ही आपके साथ एक पेज खुले, जिसमें Home, Profile, Passbook और Service History ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से Passbook पर क्लिर करें।

स्टेप 4: अगर आपके पास एक से ज्यादा जॉब के Member ID हैं, तो जिस कंपनी/अकाउंट का बैलेंस देखना है, उस Member ID को सिलेक्ट करें।

स्टेप 5: जैसे ही आपको कोई Member ID चुनेंगे आपके साथ EPF Passbook खुल जाएगी।

(इस पासबुक में आपको टोटल बैलेंस दिखाई देगा। इसके अलावा, आपका योगदान, कंपनी का योगदान और पेंशन में कितना पैसा जा रहा है, यह सब दिखाई देगा। पासबुक देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी सही से योगदान कर रही है या नहीं और अब तक आपके PF अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा कर चुका है।)

स्टेप 6: पासबुक को PDF में डाउनलोड करने के लिए ऊपर राइट साइड Download PDF या Download Passbook ऑप्शन पर क्लिक करें और सेव कर लें।

इन बातों का ध्यान रखें: - पासबुक में एंट्रीज EPFO ऑफिस में रिकंसील होने के बाद ही दिखती हैं, इसलिए हालिया योगदान कुछ दिनों बाद अपडेट हो सकता है।

- पासवर्ड बदलने के बाद पासबुक पोर्टल पर असर 6 घंटे बाद पड़ता है।

- हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, फर्जी साइट्स से बचें।

- कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन: 1800-118-005 पर संपर्क करें।