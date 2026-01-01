आधार-PAN लिंक करने की लास्ट डेट खत्म, क्या आपका PAN कार्ड कर रहा है काम? ऐसे करें चेक

संक्षेप: 31 दिसंबर 2025 के बाद PAN-Aadhaar लिंक ना होने पर कई लोगों का पैन कार्ड Inoperative हो सकता है। आइए बताएं कि कैसे मिनटों में ऑनलाइन चेक करें कि आपका PAN कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं और जरूरत पड़ने पर उसे कैसे दोबारा ऐक्टिव करें।

साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन PAN कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। कई टैक्सपेयर्स यह सोच रहे हैं कि क्या सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 की PAN-Aadhaar लिंकिंग डेडलाइन आगे बढ़ा दी है या नहीं। सबसे पहले साफ कर दें कि अब तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी तरह की डेडलाइन एक्सटेंशन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने तय समय सीमा तक PAN और आधार को लिंक नहीं कराया, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से Inoperative हो सकता है।

ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका PAN कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं। अच्छी बात यह है कि आप यह स्टेटस घर बैठे, कुछ मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

PAN स्टेटस चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN स्टेटस चेक करने के लिए आसान ऑनलाइन सुविधा दी है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

Step 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल की होमपेज पर जाएं।

Step 2: होमपेज पर मौजूद 'Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3: अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको ये जानकारी भरनी होगी:

PAN नंबर

पूरा नाम

जन्मतिथि

मोबाइल नंबर (जो आपके पास उपलब्ध हो) पूरी जानकारी भरने के बाद Continue पर क्लिक करें।

Step 4: आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आएगा। यह OTP डालकर Validate पर क्लिक करें। OTP वेरिफिकेशन सफल होते ही स्क्रीन पर आपके PAN कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा, यानी आपका PAN Active है या Inoperative।

जानना जरूरी है कि OTP सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड होता है और सही OTP डालने के लिए आपको 3 मौके मिलते हैं। स्क्रीन पर OTP की एक्सपायरी का टाइमर भी दिखता है। यह OTP एक्सपायर होने पर आप Resend OTP पर क्लिक कर नया OTP मंगवा सकते हैं।

अगर PAN Inoperative हो गया है तो क्या करें? अगर आपने तय समय पर PAN और आधार को लिंक नहीं किया और आपका PAN Inoperative हो गया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं।