आपके नाम पर चल रहे हैं कितने SIM कार्ड? दो मिनट में ऐसे पता कर सकते हैं आप
अब आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM कार्ड एक्टिव हैं। सरकार के Sanchar Saathi Portal की मदद से अनजान नंबर तुरंत बंद भी करा सकते हैं।
मोबाइल नंबर अब हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। आजकल बैंक अकाउंट, UPI, सोशल मीडिया, सरकारी योजनाएं और ऑनलाइन सेवाएं, सब कुछ मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आपके नाम पर कोई अनजान SIM कार्ड एक्टिव हो, तो यह गंभीर साइबर रिस्क की वजह बन सकता है।
कई मामलों में देखा गया है कि लोगों के आधार कार्ड या ID से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम पर SIM कार्ड इशू कर दिए जाते हैं। बाद में इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉलिंग या साइबर क्राइम के लिए किया जाता है। इस परेशानी से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने Sanchar Saathi Portal लॉन्च किया है।
क्यों जरूरी है अपने नाम के SIM कार्ड चेक करना?
अक्सर लोग नया नंबर लेने के बाद पुराने SIM को बंद कराना भूल जाते हैं। कई बार फोन खो जाने या डॉक्यूमेंट्स गलत हाथों में पहुंचने के बाद भी नंबर एक्टिव रह जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उस नंबर का गलत इस्तेमाल होता है, तो जांच एजेंसियां रिकॉर्ड के आधार पर सीधे उसके पास पहुंचती हैं, जिसके नाम पर SIM रजिस्टर्ड होता है।
यही वजह है कि समय-समय पर यह चेक करना बेहद जरूरी हो गया है कि आपके नाम पर कुल कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं।
आखिर संचार साथी पोर्टल क्या है?
भारत सरकार के Department of Telecommunications (DoT) की ओर से शुरू किया गया संचार साथी पोर्टल आम नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य फेक मोबाइल कनेक्शन, साइबर फ्रॉड और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकना है। पोर्टल के जरिए यूजर्स अपने नाम पर इशू सभी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी आसानी से जुटा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अनजान नंबर को बंद भी करा सकते हैं।
ऐसे करें अपने नाम पर एक्टिव SIM कार्ड की जांच
सबसे पहले Sanchar Saathi Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां होमपेज पर 'Know Your Mobile Connections' या TAFCOP सेवा का विकल्प मिलेगा।
अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और OTP के जरिए लॉगिन करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर उन सभी मोबाइल नंबर्स की लिस्ट दिखाई देगी जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह फ्री है और कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
अनजान नंबर मिलने पर क्या करें?
अगर लिस्ट में ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर ही 'Not Required' या 'Report' ऑप्शन चुनकर शिकायत की जा सकती है। इसके बाद संबंधित टेलीकॉम कंपनी जांच करती है और वेरिफिकेशन के बाद नंबर बंद कर दिया जाता है।
बता दें, सरकारी नियमों के हिसाब से भारत में एक व्यक्ति अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन अपने नाम पर जारी करा सकता है। यदि इससे ज्यादा नंबर पाए जाते हैं, तो वे अपने आप निगरानी और जांच के दायरे में आ जाते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
