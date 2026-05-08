काम की बात: आपके घर का पानी पीने लायक है या नहीं? ये 5 आसान ट्रिक्स बता सकती हैं सच
अगर आप RO लगवाने के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके घर में आ रहा पानी पीने लायक है या नहीं, तो कुछ आसान तरीकों से पता किया जा सकता है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि भारत के अधिकांश इलाकों का पानी पीने लायक नहीं है और साफ नहीं है। ऐसे पानी को बिना RO जैसा ट्रीटमेंट किए पीने से कई गंभीर बीमारियां तक मिल सकती हैं। कई लोगों को लगता है कि पानी साफ दिख रहा है, तो साफ है और पीने लायक भी होगा। अच्छी बात यह है कि आप आसान तरीकों से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला पानी पीने लायक है या नहीं।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration, UV, UF, TDS Adjuster and 12 Liter Large Storage Tank, Suitable for all type of water supply.
- AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration
- UV
- UF
₹4938₹24999
खरीदिये
54% OFF
Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier
- Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell
- Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier
₹10105₹22000
खरीदिये
16% OFF
Livpure Bolt+Copper+RO+UF+Mineraliser, 80% Water Savings, 7 L tank, Water Purifier for home (Blue) Suitable for Municipal, Tanker, Borewell water
- Livpure Bolt+Copper+RO+UF+Mineraliser
- 80% Water Savings
- 7 L tank
₹13778₹16490
खरीदिये
40% OFF
Aquaguard Sure Delight RO+MC 1X Water Purifier | Free Service Plan worth ₹2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell & Tanker Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers
- Aquaguard Sure Delight RO+MC 1X Water Purifier | Free Service Plan worth ₹2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell & Tanker Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers
₹7807₹13000
खरीदिये
गंध और स्वाद पर ध्यान दें
पानी को एक साफ ग्लास में लेने के बाद सूंघकर देखें क्योंकि उसमें क्लोरीन, मिट्टी, लोहे या सड़ेपन की हल्की सी गंध आना भी बड़ा संकेत हो सकती है। इसके अलावा पीने पर खारा, कड़वा या मेटल जैसा स्वाद यह भी बताता है कि पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कई बात इतने से ही पता चल जाता है कि पानी साफ नहीं है।
पारदर्शी बोतल से टेस्ट करें
पानी की शुद्धता जांचने का यह सबसे सीधा और आसान तरीका है। पानी पारदर्शी बोतल में भरकर कुछ वक्त के लिए रख दें। इसके बाद अगर नीचे गंदगी, छोटे कण या धुंधलापन दिखाई देने लगे तो पानी में कुछ अशुद्धियां मौजूद हो सकती हैं। वहीं, अगर पानी साफ है कि तो बोतल में ऐसे कण तैरते हुए या सबसे नीचे तल में बैठे नहीं दिखाई देंगे।
सम्बंधित सुझाव
79% OFF
Proven Pixer RO + UV + UF Water Purifier for Home | Copper + TDS Controller | 10L | ISI Certified | for Borewell, Tanker & Municipal Water | 12-Stage Purification | 1-Year Warranty | Free Prefilter
- Proven Pixer RO + UV + UF Water Purifier for Home | Copper + TDS Controller | 10L | ISI Certified | for Borewell
- Tanker & Municipal Water | 12-Stage Purification | 1-Year Warranty | Free Prefilter
₹4133₹19999
खरीदिये
43% OFF
Havells Gracia FAB Alkaline Water Purifier (Black), RO+UV+Alkaline, Hot, Warm & Ambient Water, Copper+Zinc+Minerals, 9 Stage Purification, 6.5L SS Tank, Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water
- Havells Gracia FAB Alkaline Water Purifier (Black)
- RO+UV+Alkaline
- Hot
₹21999₹38500
खरीदिये
83% OFF
Proven Swift Aqua RO + UV + UF Water Purifier | Copper Zinc Alkaline Technology | TDS Controller | 15L Storage | ISI Certified | 12-Stage Purification | For All Water Types | Made in India
- Proven Swift Aqua RO + UV + UF Water Purifier | Copper Zinc Alkaline Technology | TDS Controller | 15L Storage | ISI Certified | 12-Stage Purification | For All Water Types | Made in India
₹4369₹24999
खरीदिये
50% OFF
V-Guard Aurina RO+UF Water Purifier | DuoGuard Filter Technology | Free Service Plan worth INR 2100 + Proactive Service | Reduces Water Wastage by 30% | 100% RO Purified Water | 7 Stages | 7 L
- V-Guard Aurina RO+UF Water Purifier | DuoGuard Filter Technology | Free Service Plan worth INR 2100 + Proactive Service | Reduces Water Wastage by 30% | 100% RO Purified Water | 7 Stages | 7 L
₹8499₹16999
खरीदिये
9% OFF
KENT Max UV Water Purifier (11013) | UV+UF Water Purification | Wall Mountable| Transparent Detachable Storage Tank | 7L Storage | 60 L/hr Output | White
- KENT Max UV Water Purifier (11013) | UV+UF Water Purification | Wall Mountable| Transparent Detachable Storage Tank | 7L Storage | 60 L/hr Output | White
₹9599₹10500
खरीदिये
पानी उबालकर बर्तन देखें
अगर आपके घर में आने वाले पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व ज्यादा हैं तो इसका पता लगाने की भी एक आसान ट्रिक है। एक स्टील के बर्तन में पानी भरकर उबालें और उसे छोड़ दें। अगर बर्तन में सफेद परत सी जम जाती है तो पानी हार्ड हो सकता है। लंबे समय तय ऐसा पानी पीने सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पाइपलाइन और टोंटी पर भी सफेद परत जमी दिख सकती है।
TDS मीटर से चेक करें
सबसे आसान और भरोसेमंद तरीकों में से एक TDS मीटर का इस्तेमाल है। यह छोटा सा डिवाइस आप 150 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। TDS मीटर पानी में घुले पदार्थों की मात्रा बताता है। अगर इसकी रीडिंग बहुत ज्यादा आती है तो उसमें जरूरत से ज्यादा नमक, धातु या दूसरी अशुद्धियां हो सकती हैं। आमतौर पर 50 से 150 तक TDS बहुत अच्छा माना जाता है और 500 TDS तक का पानी पिया जा सकता है।
लैब टेस्ट का भी विकल्प
अगर आप घर के पानी में मौजूद अशुद्धियों और बाकी मिनरल्स की ठीक से जांच करवाना चाहते हैं, तो उसका सैंपल टेस्ट के लिए लैब में भेज सकते हैं। 1000 रुपये के करीब कीमत में कई लैब्स वाटर टेस्ट करती हैं और पता चलता है कि पानी में बैक्टीरिया, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन या दूसरे खतरनाक तत्व मौजूद हैं या नहीं। खासकर अगर घर में बार-बार लोग बीमार पड़ रहे हों, तो यह टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।