काम की बात: CIBIL Score चेक करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, ऐसे फ्री में देखें अपना क्रेडिट स्कोर
CIBIL Score लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना जरूरी है। जानिए कैसे आप TransUnion CIBIL की वेबसाइट से अपना CIBIL Score और रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
अगर आप जल्द ही होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या नया क्रेडिट कार्ड लेने की तैयारी कर रहे हैं तो अपना CIBIL Score जरूर चेक कर लेना चाहिए। CIBIL Score आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और लोन-क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हिस्ट्री का एक अहम संकेतक होता है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और आम तौर पर ज्यादा स्कोर को बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल माना जाता है। हालांकि, लोन या क्रेडिट कार्ड मंजूर करने के लिए हर बैंक के अपने नियम और एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं।
फ्री में CIBIL Score कैसे चेक करें?
TransUnion CIBIL अपनी वेबसाइट के जरिए हर कैलेंडर ईयर में एक बार CIBIL Score और क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में उपलब्ध कराता है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले CIBIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Free CIBIL Score and Report का विकल्प चुनें।
इसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। पहचान से जुड़ी जानकारी के साथ PAN नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी मांगी जा सकती है। इसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक ID वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अपने CIBIL अकाउंट में लॉग-इन करके CIBIL Score और पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं।
इस बात का ध्यान रखना जरूरी
फ्री CIBIL Score और रिपोर्ट साल में सिर्फ एक बार मिलती है। यानी अगर आपने 2026 में अपनी मुफ्त रिपोर्ट हासिल कर ली है तो अगली मुफ्त रिपोर्ट 1 जनवरी, 2027 से उपलब्ध होगी। CIBIL के मुताबिक, 1 जनवरी, 2026 या उसके बाद फ्री रिपोर्ट लेने वाले यूजर अगली फ्री रिपोर्ट 1 जनवरी, 2027 को ले सकेंगे।
अगर आपको एक ही कैलेंडर ईयर में बार-बार अपनी रिपोर्ट या स्कोर देखना है, तो CIBIL के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
CIBIL Score चेक करना क्यों जरूरी है?
अपना CIBIL Score और रिपोर्ट चेक करने से आपको अपनी क्रेडिट प्रोफाइल का अंदाजा मिलता है। साथ ही, रिपोर्ट में किसी गलत अकाउंट की जानकारी, गलत पेमेंट स्टेटस या ऐसी क्रेडिट इंक्वायरी का पता चल सकता है जिसे आपने खुद नहीं किया है। ऐसी गड़बड़ी मिलने पर उसे ठीक कराने के लिए संबंधित प्रोसेस किया जा सकता है।
अगर आपका स्कोर उम्मीद से कम है तो समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाना, जरूरत से ज्यादा नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ना करना और जिम्मेदारी से क्रेडिट इस्तेमाल करना आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।