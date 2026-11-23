अब Jio, Airtel, Vi या BSNL का SIM खरीदने से पहले पता लगा सकेंगे कि आपके इलाके में किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा चलता है। TRAI ने Network Anubhav नाम का नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस वेबसाइट पर इंटरनेट स्पीड और कॉल की क्वालिटी कैसी मिलेगी ये भी चेक कर सकेंगे।

Jio, Airtel, Vi या BSNL, किसका नेटवर्क है बेहतर आप के एरिया में ऐसे करें चेक

कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आता, इंटरनेट की स्पीड धीमी रहती है या फिर कॉल के दौरान आवाज बार-बार कटने लगती है। ऐसी परेशानी होने पर समझ नहीं आता कि आखिर किस कंपनी का SIM इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अब आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसका नाम Network Anubhav है। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने इलाके में Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क की जानकारी देख सकते हैं।

यहां मोबाइल इंटरनेट की डाउनलोड और अपलोड स्पीड के साथ कॉल की क्वालिटी से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अलग-अलग कंपनियों की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही जगह पर कई नेटवर्क की जानकारी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि यह पोर्टल कैसे काम करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

घर बैठे ऐसे चेक करें अपने इलाके का नेटवर्क अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में किस कंपनी का इंटरनेट बेहतर चल रहा है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलें।

Step 2: अब https://anubhav.trai.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

Step 3: यहां आपको Network Anubhav का डैशबोर्ड दिखाई देगा।

Step 4: अब नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देखने के लिए Explore Dashboard विकल्प चुनें।

Step 5: इसके बाद मैप पर अपने शहर या इलाके को खोजें।

Step 6: मैप को बड़ा करके आसपास के इलाकों में नेटवर्क टेस्ट की जानकारी देखें।

Step 7: यहां आप अलग-अलग मोबाइल कंपनियों और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के हिसाब से जानकारी चुन सकते हैं।

Step 8: इसके बाद डाउनलोड और अपलोड स्पीड से जुड़े आंकड़े देख सकते हैं।

इस तरह आप बिना अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट पर जाए उनके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

Jio, Airtel, Vi और BSNL के नेटवर्क की कर सकेंगे तुलना Network Anubhav पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की जानकारी देखी जा सकती है। मान लीजिए आप अपने घर के लिए नया SIM खरीदना चाहते हैं। ऐसे में आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने इलाके में Jio, Airtel, Vi और BSNL के नेटवर्क से जुड़ी उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं।