काम की बात: Jio, Airtel या Vi, आपके इलाके में किसका नेटवर्क है सबसे तेज? TRAI के नए पोर्टल से घर बैठे मिनटों में करें चेक
अब Jio, Airtel, Vi या BSNL का SIM खरीदने से पहले पता लगा सकेंगे कि आपके इलाके में किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा चलता है। TRAI ने Network Anubhav नाम का नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस वेबसाइट पर इंटरनेट स्पीड और कॉल की क्वालिटी कैसी मिलेगी ये भी चेक कर सकेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आता, इंटरनेट की स्पीड धीमी रहती है या फिर कॉल के दौरान आवाज बार-बार कटने लगती है। ऐसी परेशानी होने पर समझ नहीं आता कि आखिर किस कंपनी का SIM इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अब आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसका नाम Network Anubhav है। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने इलाके में Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क की जानकारी देख सकते हैं।
यहां मोबाइल इंटरनेट की डाउनलोड और अपलोड स्पीड के साथ कॉल की क्वालिटी से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अलग-अलग कंपनियों की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही जगह पर कई नेटवर्क की जानकारी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि यह पोर्टल कैसे काम करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
घर बैठे ऐसे चेक करें अपने इलाके का नेटवर्क
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में किस कंपनी का इंटरनेट बेहतर चल रहा है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलें।
Step 2: अब https://anubhav.trai.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
Step 3: यहां आपको Network Anubhav का डैशबोर्ड दिखाई देगा।
Step 4: अब नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देखने के लिए Explore Dashboard विकल्प चुनें।
Step 5: इसके बाद मैप पर अपने शहर या इलाके को खोजें।
Step 6: मैप को बड़ा करके आसपास के इलाकों में नेटवर्क टेस्ट की जानकारी देखें।
Step 7: यहां आप अलग-अलग मोबाइल कंपनियों और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के हिसाब से जानकारी चुन सकते हैं।
Step 8: इसके बाद डाउनलोड और अपलोड स्पीड से जुड़े आंकड़े देख सकते हैं।
इस तरह आप बिना अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट पर जाए उनके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।
Jio, Airtel, Vi और BSNL के नेटवर्क की कर सकेंगे तुलना
Network Anubhav पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की जानकारी देखी जा सकती है। मान लीजिए आप अपने घर के लिए नया SIM खरीदना चाहते हैं। ऐसे में आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने इलाके में Jio, Airtel, Vi और BSNL के नेटवर्क से जुड़ी उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं।
इसमें आपको मोबाइल नेटवर्क और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड यानी घर में लगे Wi-Fi इंटरनेट की जानकारी अलग-अलग मिलेगी। आप यह भी देख सकेंगे कि किस कंपनी के नेटवर्क पर कितनी डाउनलोड और अपलोड स्पीड रिकॉर्ड की गई है। इसके लिए वेबसाइट पर मैप दिया गया है। आप मैप को बड़ा करके अपने आसपास के इलाकों की जानकारी भी देख सकते हैं। इससे नया SIM लेने या मोबाइल नेटवर्क बदलने से पहले फैसला करना आसान हो सकता है। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपनी फोन कॉल की क्वालिटी को 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।