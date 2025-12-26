Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़How to Check AQI on Google Maps A Step-by-Step Guide to Track Air Quality
आपके शहर की हवा में है कितना प्रदूषण? Google Maps की मदद से अभी करें चेक

आपके शहर की हवा में है कितना प्रदूषण? Google Maps की मदद से अभी करें चेक

संक्षेप:

Google Maps की मदद से आप अपने इलाके का Air Quality Index (AQI) आसानी से चेक कर सकते हैं। यह फीचर रंगों और AQI लेवल के जरिए हवा की क्वॉलिटी समझने में मदद करता है।

Dec 26, 2025 09:15 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके आसपास की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Google Maps में AQI (Air Quality Index) चेक करने का फीचर दिया गया है। इस फीचर की मदद से आप अपने इलाके की हवा की क्वॉलिटी आसानी से जान सकते हैं। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

आखिर क्या होता है AQI?

AQI यानी Air Quality Index हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर को दर्शाता है। यह इंडेक्स आमतौर पर 0 से 500 के बीच होता है। कम AQI का मतलब साफ हवा, जबकि ज्यादा AQI खराब और सेहत के लिए हानिकारक हवा को दिखाता है। Google Maps रंगों की मदद से AQI को दिखाता है, जिससे समझना और आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:एयर प्यूरिफायर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, ये फीचर्स सबसे जरूरी

Google Maps पर AQI कैसे चेक करें?

Google Maps पर AQI देखने का प्रोसेस बेहद आसान है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे,

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में Google Maps ऐप या वेबसाइट खोलें।
  • इसके बाद स्क्रीन के दाईं ओर या ऊपर दिए गए Layers विकल्प पर टैप करें।
  • यहां आपको Air Quality या Air Quality Index का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस विकल्प को चुनते ही मैप पर अलग-अलग रंगों में AQI दिखाई देने लगेगा।

बता दें, Google Maps में अलग-अलग कलर्स AQI के लेवल को दिखाते हैं। हरा रंग अच्छी हवा को दिखाता है, पीला और नारंगी रंग मीडियम लेवल की प्रदूषित हवा को, जबकि लाल और बैंगनी रंग बेहद खराब और खतरनाक हवा की ओर इशारा करते हैं। किसी खास इलाके पर टैप करने से आपको उस जगह का AQI नंबर भी दिख जाता है।

ये भी पढ़ें:मुसीबत में एक कॉल और मदद दरवाजे पर! भारत में शुरू हुआ Google का खास फीचर

AQI चेक करना क्यों है जरूरी?

AQI की जानकारी होने से आप अपने दिन की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हवा ज्यादा प्रदूषित है तो बाहर एक्सरसाइज करने से बचा जा सकता है, बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी जा सकती है और मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पर अस्थमा या सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह फीचर बेहद काम का है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Google Google News Mobile App अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।