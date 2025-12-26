आपके शहर की हवा में है कितना प्रदूषण? Google Maps की मदद से अभी करें चेक

संक्षेप: Google Maps की मदद से आप अपने इलाके का Air Quality Index (AQI) आसानी से चेक कर सकते हैं। यह फीचर रंगों और AQI लेवल के जरिए हवा की क्वॉलिटी समझने में मदद करता है।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके आसपास की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Google Maps में AQI (Air Quality Index) चेक करने का फीचर दिया गया है। इस फीचर की मदद से आप अपने इलाके की हवा की क्वॉलिटी आसानी से जान सकते हैं। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

आखिर क्या होता है AQI? AQI यानी Air Quality Index हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर को दर्शाता है। यह इंडेक्स आमतौर पर 0 से 500 के बीच होता है। कम AQI का मतलब साफ हवा, जबकि ज्यादा AQI खराब और सेहत के लिए हानिकारक हवा को दिखाता है। Google Maps रंगों की मदद से AQI को दिखाता है, जिससे समझना और आसान हो जाता है।

Google Maps पर AQI कैसे चेक करें? Google Maps पर AQI देखने का प्रोसेस बेहद आसान है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे,

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में Google Maps ऐप या वेबसाइट खोलें।

इसके बाद स्क्रीन के दाईं ओर या ऊपर दिए गए Layers विकल्प पर टैप करें।

यहां आपको Air Quality या Air Quality Index का ऑप्शन दिखाई देगा।

इस विकल्प को चुनते ही मैप पर अलग-अलग रंगों में AQI दिखाई देने लगेगा। बता दें, Google Maps में अलग-अलग कलर्स AQI के लेवल को दिखाते हैं। हरा रंग अच्छी हवा को दिखाता है, पीला और नारंगी रंग मीडियम लेवल की प्रदूषित हवा को, जबकि लाल और बैंगनी रंग बेहद खराब और खतरनाक हवा की ओर इशारा करते हैं। किसी खास इलाके पर टैप करने से आपको उस जगह का AQI नंबर भी दिख जाता है।