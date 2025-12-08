Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
How to Change JioFiber and JioAirFiber Passwords A Simple Step-by-Step Guide

Jio का WiFi यूज करते हैं आप? तो ये है पासवर्ड बदलने का सबसे आसान तरीका

Jio का WiFi यूज करते हैं आप? तो ये है पासवर्ड बदलने का सबसे आसान तरीका

संक्षेप:

JioFiber और JioAirFiber का Wi-Fi पासवर्ड बदलना बेहद आसान है- इसके लिए आपको सिर्फ MyJio या JioHome ऐप में जाकर Wi-Fi Settings अपडेट करनी होती है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं। 

Dec 08, 2025 11:07 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

इंटरनेट सेफ्टी आज के समय में सबसे जरूरी चीज बन गई है। घर या ऑफिस के Wi-Fi का पासवर्ड समय–समय पर बदलना ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी को सेफ रखता है, बल्कि अनचाहे यूजर्स को नेटवर्क से दूर भी रखता है। अगर आप JioFiber या JioAirFiber यूज करते हैं तो अच्छी बात यह है कि इनका पासवर्ड बदलना बेहद आसान है। यहां हम स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से समझा रहे हैं कि आप कैसे कुछ मिनटों में अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं।

JioFiber का पासवर्ड कैसे बदलें?

1. MyJio ऐप खोलें

अपने स्मार्टफोन में मौजूद MyJio ऐप को ओपन करें और अपने Jio अकाउंट से लॉग इन करें।

2. JioFiber सेक्शन चुनें

होम स्क्रीन पर आपको JioFiber का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करें।

3. डिवाइस सेटिंग्स में जाएं

यहां आपको Settings या Device Settings/Advanced Settings का विकल्प मिलेगा। इसमें जाएं।

4. Wi-Fi Settings खोलें

अब Wi-Fi Settings में जाएं। यहां आपको 2.4GHz और 5GHz नेटवर्क दोनों के लिए SSID और पासवर्ड बदलने का विकल्प मिलेगा।

5. नया पासवर्ड सेट करें

अपना नया Wi-Fi पासवर्ड दर्ज करें। कोशिश करें कि पासवर्ड मजबूत हो- इसे लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखें।

6. Save/Apply पर क्लिक करें

आखिर में Save/Apply पर टैप करें।

कुछ सेकंड में आपका नया पासवर्ड अपडेट हो जाएगा।

दिल्ली के यूजर ने लगा दी स्कैमर की क्लास, QR लिंक खोलते ही रोने लगा ठग!

JioAirFiber का पासवर्ड कैसे बदलें?

1. JioHome ऐप डाउनलोड करें

JioAirFiber की सेटिंग्स बदलने के लिए आपको JioHome ऐप की जरूरत पड़ेगी। इसे Google Play Store या App Store से इंस्टॉल करें।

2. अपने Jio नंबर से लॉग इन करें

ऐप खोलकर अपने Jio नंबर से लॉग इन करें।

3. डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं

ऐप में आपको Device Management या Wi-Fi Settings का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

4. Wi-Fi Network चुनें

आपके AirFiber राउटर के Wi-Fi नेटवर्क- 2.4GHz और 5GHz यहां दिखाई देंगे।

केवल ₹12,890 में HP का टच-स्क्रीन वाला लैपटॉप, Flipkart सेल की ट्रेंडिंग डील

5. नया पासवर्ड डालें

जिस नेटवर्क का पासवर्ड बदलना हो, उसे चुनें और नया Wi-Fi पासवर्ड दर्ज करें।

6. चेंज सेव करें

Save/Update Password पर क्लिक करें।

थोड़ी देर में नया पासवर्ड ऐक्टिव हो जाएगा।

ध्यान रहे, आपको उन सभी डिवाइसेज पर नए पासवर्ड की मदद से फिर लॉगिन करना होगा, जिनमें पहले WiFi यूज कर रहे थे।

Pranesh Tiwari

