गर्मियों का जुगाड़, नया AC खरीदते समय न करें ये भूल, महीने भर चलेगा AC और बिल आएगा आधा

गर्मियों का जुगाड़, नया AC खरीदते समय न करें ये भूल, महीने भर चलेगा AC और बिल आएगा आधा
नया एसी खरीदते समय सही स्टार रेटिंग और इन्वर्टर तकनीक का चुनाव करने से आप भीषण गर्मी में भी कूलिंग का आनंद लेते हुए बिजली बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। अमेजन पर उपलब्ध लेटेस्ट कॉपर कंडेंसर और हाई ISEER रेटिंग वाले मॉडल्स बेहतर परफॉरमेंस देते हैं.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के दस्तक देते ही एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन ग्राहकों के मन में सबसे बड़ी चिंता बिजली के भारी-भरकम बिल को लेकर होती है। एक गलत चुनाव न केवल आपकी जेब पर बोझ डालता है, बल्कि बार-बार मरम्मत का खर्चा भी बढ़ा देता है। इसलिए, नया स्प्लिट एसी खरीदते समय तकनीक और रेटिंग को समझना बेहद जरूरी है।
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और स्टार रेटिंग: बिजली बचत का असली फॉर्मूला
एसी खरीदते समय सबसे पहले उसकी स्टार रेटिंग चेक करें। एक 5-स्टार एसी, 3-स्टार के मुकाबले लगभग 20-25% कम बिजली की खपत करता है। इसके साथ ही इन्वर्टर कंप्रेसर वाले मॉडल को प्राथमिकता दें। पारंपरिक एसी के विपरीत, इन्वर्टर एसी कमरे के तापमान के अनुसार अपनी गति को एडजस्ट कर लेता है, जिससे कंप्रेसर बार-बार ऑन-ऑफ नहीं होता और बिजली की बड़ी बचत होती है।
ISEER रेटिंग और कॉपर कंडेंसर: लंबी उम्र और बेहतर कूलिंग
सिर्फ स्टार रेटिंग ही काफी नहीं है, आपको एसी की ISEER (Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio) रेटिंग भी देखनी चाहिए। यह रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, एसी उतना ही कुशल होगा। इसके अलावा, हमेशा 'कॉपर कंडेंसर' वाला एसी ही चुनें। हालांकि यह एल्युमीनियम के मुकाबले थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन यह गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है।
अमेज़न पर खरीदारी करते समय इन तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ कन्वर्टिबल मोड्स वाले मॉडल्स चुनें, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से एसी की कूलिंग कैपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकें और बिल को आधा रख सकें।
1. Panasonic 2.0 Ton 4 Star Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU24BKY4W,New Star rated,White)
पैनासोनिक का यह प्रीमियम 2.0 टन स्मार्ट स्प्लिट एसी बड़े कमरों (170-210 sq ft) के लिए एक पावरफुल विकल्प है। यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है, जो लेटेस्ट स्मार्ट होम तकनीक से लैस है। इसमें DustBuster Technology दी गई है जो आउटडोर यूनिट को खुद साफ करती है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है और कूलिंग हमेशा नई जैसी बनी रहती है। 4-स्टार रेटिंग और AI मोड के साथ, यह चिलचिलाती गर्मी में भी बिजली बिल को कंट्रोल में रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
DustBuster तकनीक
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
शुद्ध हवा (PM 0.1 Filter)
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा
इंस्टालेशन के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान
2. Midea 1.5Ton 5S,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
मिडिया का यह 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft.) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है। इसमें दिया गया Turbo Mode भीषण गर्मी में भी कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है। बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ इसमें एयर प्यूरीफिकेशन के लिए HD और PM 2.5 फिल्टर्स भी दिए गए हैं, जो आपके परिवार को शुद्ध हवा सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बचत
ऑटो इंटेलिजेंस
मजबूत बनावट
हेल्थ फीचर्स
स्मार्ट सुविधाएं
क्यों खोजें विकल्प
सीमित सर्विस नेटवर्क
टर्बो मोड या हाई फैन स्पीड पर यह हल्का शोर
3. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE5R36W0, White)
कैरियर का यह स्मार्ट एसी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो तकनीकी रूप से उन्नत और किफायती कूलिंग चाहते हैं। यह एसी Flexicool Inverter Technology के साथ आता है, जो बिजली की खपत को 50% तक कम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Geo-Fencing और Smart Energy Display है, जो इसे भारत के सबसे स्मार्ट एयर कंडीशनर्स में से एक बनाती है। 1.5 टन की क्षमता के साथ यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
जियो-फेंसिंग
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
फ्लेक्सीकूल 6-इन-1 कन्वर्टिबल
बेहतरीन वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन फीस
रखरखाव की शर्तें
4. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC (India's 1st Matter Enabled RAC, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4 Way Swing, PM 0.1 Filter, CS/CU-EU18AKY5XFM, 2024 Model, White)
पैनासोनिक का यह 2024 मॉडल भारत का पहला Matter-Enabled एयर कंडीशनर है, जो इसे भविष्य की स्मार्ट होम तकनीक के लिए पूरी तरह तैयार बनाता है। 1.5 टन की क्षमता और 5-स्टार रेटिंग के साथ, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक पावरफुल और बिजली बचाने वाला विकल्प है। इसमें ट्रू एआई फीचर दिया गया है जो कमरे की गर्मी और बाहर के तापमान को भांपकर कूलिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारत का पहला Matter-Enabled AC
ट्रू एआई
बेहतरीन एयर प्यूरिफिकेशन
क्रिस्टल क्लीन फीचर
7-इन-1 कन्वर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
फिजिकल रिमोट थोड़ा साधारण
5. Hitachi 1.5 Ton 5 Star ice Clean Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, Yoshi 5600XXL, R32 - RAS.Y518PCAISL, Dual Platinum)
हिताची का यह योशी सीरीज एसी अपनी जबरदस्त कूलिंग पावर और प्रीमियम जापानी तकनीक के लिए जाना जाता है। यह 1.5 टन का 5-स्टार इन्वर्टर एसी 150-180 वर्ग फुट के कमरे के लिए सटीक है। इसमें Ice Clean तकनीक दी गई है, जो फ्रॉस्टिंग के जरिए इंडोर यूनिट को गहराई से साफ करती है, जिससे हवा की गुणवत्ता और कूलिंग हमेशा बनी रहती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्थायित्व और साइलेंट ऑपरेशन चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कूलिंग
Ice Clean
सुपर साइलेंट
43 क्वालिटी टेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
डिजाइन थोड़ा पारंपरिक
स्मार्ट फीचर्स की कमी
6. BLUE STAR INVERTER 1.5TON 5 STAR IE518FNU 5-IN- CONVERTIBLE 4 WAY COOLING
स्टार का यह 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारतीय घरों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो भीषण गर्मी में भी बिजली बिल को नियंत्रण में रखता है। इसमें दी गई 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और 4-वे स्विंग यह सुनिश्चित करते हैं कि कमरे के हर कोने में समान रूप से ठंडी हवा पहुँचे। इसके अलावा, इसमें मौजूद उन्नत फिल्टर्स आपको प्रदूषित हवा से बचाकर स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
4-वे कूलिंग
उन्नत एयर फिल्ट्रेशन
टिकाऊ और मजबूत
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम जापानी ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आवाज
डिजाइन काफी सिंपल और पारंपरिक
7. LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE3, White)
एलजी का यह 2025 मॉडल अपनी DUAL Inverter तकनीक के कारण भारतीय बाजार में बेहद लोकप्रिय है। यह 1.5 टन का एसी मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft.) के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दिया गया VIRAAT Mode भीषण गर्मी में भी सुपर-फास्ट कूलिंग सुनिश्चित करता है। साथ ही, AI Convertible 6-in-1 तकनीक इसे आपकी जरूरत के हिसाब से ढालने में मदद करती है, जिससे बिजली की बड़ी बचत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
DUAL Inverter Compressor
VIRAAT Mode
एंटी-वायरस सुरक्षा
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग अपडेट
नॉन-वाईफाई मॉडल
- एसी के लिए 3 मिनट का नियम क्या है?
यह नियम मुख्य रूप से एसी के कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए है।
नियम: यदि आप एसी को बंद करते हैं, तो उसे दोबारा चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट का इंतजार करना चाहिए।
क्यों? बंद होने के तुरंत बाद कंप्रेसर के अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप तुरंत एसी ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिससे वह फुक सकता है या खराब हो सकता है। आजकल के आधुनिक एसी में 'ऑटो-डिले' फीचर होता है जो इसे खुद ही 3 मिनट बाद स्टार्ट करता है।
2. स्प्लिट एसी का कौन सा मोड कम बिजली की खपत करता है?
स्प्लिट एसी में बिजली बचाने के लिए सबसे बेहतरीन मोड Eco Mode (इकोनॉमी मोड) है।
Eco Mode: इसमें कंप्रेसर अपनी पूरी क्षमता के बजाय एक सीमित गति पर चलता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है।
Dry Mode: मानसून या उमस के मौसम में Dry Mode का इस्तेमाल करें, यह ह्यूमिडिटी हटाकर कम बिजली में ठंडक देता है।
24°C सेटिंग: एसी को हमेशा 24 डिग्री पर चलाएं। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है।
3. एयर कंडीशनिंग के लिए 20 नियम क्या है?
यह नियम आपके शरीर के आराम और बिजली के बिल के बीच संतुलन बनाने का एक फॉर्मूला है।
नियम: यह नियम सुझाव देता है कि बाहर के तापमान और आपके एसी के तापमान के बीच 20 डिग्री फ़ारेनहाइट (लगभग 11°C) से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
उदाहरण: अगर बाहर का तापमान 35°C है, तो एसी को 24°C पर रखना आपके स्वास्थ्य और एसी की मशीनरी दोनों के लिए बेस्ट है। इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता।
सबसे कम बिजली बिल के लिए कौन सा एसी बेस्ट है?
कम बिजली बिल के लिए 5 Star Inverter Split AC सबसे अच्छा माना जाता है।
इन्वर्टर तकनीक: यह कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा करती है, जिससे कंप्रेसर बार-बार ऑन-ऑफ नहीं होता।
ब्रांड्स: वर्तमान में LG (Dual Inverter), Panasonic (AI Mode) और Daikin के एसी अपनी हाई ISEER रेटिंग के कारण बिजली बचत में टॉप पर हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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