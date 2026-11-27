काम की बात: ट्रेन में लोअर बर्थ चाहिए तो टिकट बुक करते समय बदल लें ये 4 सेटिंग्स, नीचे की सीट मिलने के बढ़ जाएंगे चांस!
ट्रेन में सफर के दौरान नीचे की सीट यानी लोअर बर्थ चाहिए तो टिकट बुक करते समय IRCTC की इन 4 सेटिंग्स को जरूर चेक करें। इससे लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
How to Book Lower Berth On Your Train: ट्रेन में टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ मिल जाए तो यात्रा काफी आरामदायक हो जाती है। खासकर बुजुर्ग यात्रियों, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों के लिए यह ज्यादा काम की होती है, जिन्हें ऊपर चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है। लेकिन कई बार टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ की पसंद देने के बाद भी दूसरी सीट मिल जाती है। ऐसे में यात्री सोचते हैं कि आखिर नीचे की सीट पाने के लिए क्या किया जाए?
हालांकि, IRCTC पर कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से नीचे की सीट मिलने की संभावना बढ़ाई जा सकती है। इनमें बर्थ प्रेफरेंस चुनने से लेकर खास रिजर्वेशन चॉइस और सीनियर सिटीजन कोटा जैसे ऑप्शन शामिल हैं। अगर आप भी अगली ट्रेन यात्रा में नीचे की सीट चाहते हैं तो टिकट बुक करने से पहले ये 4 सेटिंग्स जरूर चेक कर लें। आइए जानते हैं कि IRCTC पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है।
1. बर्थ प्रेफरेंस में जरूर चुनें Lower Berth
अगर आपको ट्रेन में नीचे की सीट चाहिए तो टिकट बुक करते समय सबसे पहले बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन जरूर चेक करें। बहुत से लोग यात्री का नाम, उम्र और दूसरी जानकारी भरकर सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान वे अपनी पसंद की बर्थ चुनना भूल जाते हैं। IRCTC पर टिकट बुक करते समय Passenger Details वाले पेज पर हर यात्री के नाम के साथ Berth Preference का विकल्प मिलता है। यहां आपको अलग-अलग तरह की सीटों के ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको नीचे की सीट चाहिए तो यहां Lower Berth चुनें। वहीं, साइड में नीचे की सीट पसंद है तो Side Lower का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि यह सिर्फ आपकी पसंद बताता है। रेलवे सीटों की उपलब्धता और दूसरे नियमों के आधार पर ही अंतिम बर्थ अलॉट करता है। इसलिए Lower Berth चुनने का मतलब यह नहीं है कि आपको पक्के तौर पर वही सीट मिलेगी।
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2. इस खास Reservation Choice को करना न भूलें
IRCTC की बुकिंग में एक और काम का विकल्प मिलता है, जिसके बारे में बहुत से यात्रियों को जानकारी नहीं होती। इसका नाम है 'Book only if at least one lower berth is allotted'। इस ऑप्शन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी हो सकता है, जिन्हें किसी भी हालत में कम से कम एक लोअर बर्थ चाहिए।
इसके लिए टिकट बुक करते समय Passenger Details भरने के बाद Other Preference या Reservation Choice सेक्शन में जाएं। इसका मतलब है कि आप तभी टिकट बुक करना चाहते हैं, जब आपके ग्रुप में कम से कम एक यात्री को नीचे की सीट मिले। अगर सिस्टम लोअर बर्थ अलॉट नहीं कर पाता है तो आपकी इस शर्त के हिसाब से टिकट बुक नहीं होगा। हालांकि, यह भी ध्यान रखें कि इस सेटिंग से लोअर बर्थ की गारंटी नहीं मिलती। यह केवल टिकट बुकिंग के लिए आपकी शर्त बताती है।
3. बुजुर्गों के लिए Lower Berth Quota चुनें
अगर आप अपने माता-पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो यह ऑप्शन जरूर चेक करें। भारतीय रेलवे में कुछ यात्रियों के लिए Lower Berth/Senior Citizen कोटा उपलब्ध होता है। इसके तहत सीनियर सिटीजन, 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की अकेले सफर करने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ देने की व्यवस्था है। टिकट बुक करते समय Quota वाले सेक्शन में जाकर Lower Berth/Senior Citizen का विकल्प चुन सकते हैं। इससे यात्री को नीचे की सीट मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
4. टिकट बुक करने में देर न करें, ट्रेन में सीटें भी चेक करें
लोअर बर्थ पाने के लिए टिकट बुक करने का समय भी काफी मायने रखता है। अगर आप किसी लोकप्रिय रूट पर सफर करने वाले हैं तो टिकट बुकिंग खुलते ही रिजर्वेशन कराने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में लोअर बर्थ की संख्या सीमित होती है। जैसे-जैसे टिकट बुक होते जाते हैं, पसंद की सीट मिलने की संभावना कम हो सकती है।
इन बातों का ध्यान रखें
यात्रा की तारीख पहले से तय कर लें। रिजर्वेशन खुलने के समय ही टिकट बुक करने की कोशिश करें। टिकट बुक करने से पहले दूसरी ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता भी चेक करें। ऐसी ट्रेन चुनें जिसमें आपकी यात्रा के लिए ज्यादा बर्थ उपलब्ध हों। आखिरी समय में तत्काल टिकट पर निर्भर रहने से बचें। अगर एक ट्रेन में लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेन में सीटें चेक करना बेहतर हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।