ट्रेन में सफर के दौरान नीचे की सीट यानी लोअर बर्थ चाहिए तो टिकट बुक करते समय IRCTC की इन 4 सेटिंग्स को जरूर चेक करें। इससे लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

How to Book Lower Berth On Your Train: ट्रेन में टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ मिल जाए तो यात्रा काफी आरामदायक हो जाती है। खासकर बुजुर्ग यात्रियों, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों के लिए यह ज्यादा काम की होती है, जिन्हें ऊपर चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है। लेकिन कई बार टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ की पसंद देने के बाद भी दूसरी सीट मिल जाती है। ऐसे में यात्री सोचते हैं कि आखिर नीचे की सीट पाने के लिए क्या किया जाए?

हालांकि, IRCTC पर कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से नीचे की सीट मिलने की संभावना बढ़ाई जा सकती है। इनमें बर्थ प्रेफरेंस चुनने से लेकर खास रिजर्वेशन चॉइस और सीनियर सिटीजन कोटा जैसे ऑप्शन शामिल हैं। अगर आप भी अगली ट्रेन यात्रा में नीचे की सीट चाहते हैं तो टिकट बुक करने से पहले ये 4 सेटिंग्स जरूर चेक कर लें। आइए जानते हैं कि IRCTC पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है।

1. बर्थ प्रेफरेंस में जरूर चुनें Lower Berth अगर आपको ट्रेन में नीचे की सीट चाहिए तो टिकट बुक करते समय सबसे पहले बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन जरूर चेक करें। बहुत से लोग यात्री का नाम, उम्र और दूसरी जानकारी भरकर सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान वे अपनी पसंद की बर्थ चुनना भूल जाते हैं। IRCTC पर टिकट बुक करते समय Passenger Details वाले पेज पर हर यात्री के नाम के साथ Berth Preference का विकल्प मिलता है। यहां आपको अलग-अलग तरह की सीटों के ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको नीचे की सीट चाहिए तो यहां Lower Berth चुनें। वहीं, साइड में नीचे की सीट पसंद है तो Side Lower का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि यह सिर्फ आपकी पसंद बताता है। रेलवे सीटों की उपलब्धता और दूसरे नियमों के आधार पर ही अंतिम बर्थ अलॉट करता है। इसलिए Lower Berth चुनने का मतलब यह नहीं है कि आपको पक्के तौर पर वही सीट मिलेगी।

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2. इस खास Reservation Choice को करना न भूलें IRCTC की बुकिंग में एक और काम का विकल्प मिलता है, जिसके बारे में बहुत से यात्रियों को जानकारी नहीं होती। इसका नाम है 'Book only if at least one lower berth is allotted'। इस ऑप्शन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी हो सकता है, जिन्हें किसी भी हालत में कम से कम एक लोअर बर्थ चाहिए।

इसके लिए टिकट बुक करते समय Passenger Details भरने के बाद Other Preference या Reservation Choice सेक्शन में जाएं। इसका मतलब है कि आप तभी टिकट बुक करना चाहते हैं, जब आपके ग्रुप में कम से कम एक यात्री को नीचे की सीट मिले। अगर सिस्टम लोअर बर्थ अलॉट नहीं कर पाता है तो आपकी इस शर्त के हिसाब से टिकट बुक नहीं होगा। हालांकि, यह भी ध्यान रखें कि इस सेटिंग से लोअर बर्थ की गारंटी नहीं मिलती। यह केवल टिकट बुकिंग के लिए आपकी शर्त बताती है।

3. बुजुर्गों के लिए Lower Berth Quota चुनें अगर आप अपने माता-पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो यह ऑप्शन जरूर चेक करें। भारतीय रेलवे में कुछ यात्रियों के लिए Lower Berth/Senior Citizen कोटा उपलब्ध होता है। इसके तहत सीनियर सिटीजन, 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की अकेले सफर करने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ देने की व्यवस्था है। टिकट बुक करते समय Quota वाले सेक्शन में जाकर Lower Berth/Senior Citizen का विकल्प चुन सकते हैं। इससे यात्री को नीचे की सीट मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

4. टिकट बुक करने में देर न करें, ट्रेन में सीटें भी चेक करें लोअर बर्थ पाने के लिए टिकट बुक करने का समय भी काफी मायने रखता है। अगर आप किसी लोकप्रिय रूट पर सफर करने वाले हैं तो टिकट बुकिंग खुलते ही रिजर्वेशन कराने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में लोअर बर्थ की संख्या सीमित होती है। जैसे-जैसे टिकट बुक होते जाते हैं, पसंद की सीट मिलने की संभावना कम हो सकती है।