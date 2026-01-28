ट्रिक: आपके Android फोन में नहीं दिखेगा एक भी ऐड, ये सीक्रेट सेटिंग बदलते ही होगा कमाल

संक्षेप: एंड्रॉयड फोन में Private DNS की मदद से बिना किसी ऐप और बिना रूट किए विज्ञापनों को ब्लॉक किया जा सकता है। यह तरीका ब्राउजर और कई ऐप्स में Ads कम करता है, साथ ही डाटा और बैटरी लाइफ को भी बेहतर बनाता है।

ज्यादातर यूजर्स के लिए Android फोन इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ी परेशानी होती है, बार-बार स्क्रीन पर दिखने वाले विज्ञापन। चाहे ब्राउजर हो या फिर कोई ऐप, Ads ना सिर्फ स्क्रीन पर जगह घेरते हैं बल्कि डाटा और बैटरी भी तेजी से खर्च करते हैं। अच्छी बात यह है कि Android यूजर्स बिना किसी ऐप और बिना फोन को रूट किए, Private DNS की मदद से काफी हद तक Ads को ब्लॉक कर सकते हैं।

Android 9 (Pie) और उसके बाद के वर्जन में Google ने Private DNS का फीचर दिया है, जिसकी मदद से DNS लेवल पर ही ऐड्स को रोका जा सकता है। यह तरीका सुरक्षित भी है और इस्तेमाल में भी बेहद आसान है।

Private DNS क्या होता है? DNS यानी Domain Name System, इंटरनेट का वह सिस्टम है जो वेबसाइट या सर्वर के नाम को IP एड्रेस में बदलती है। जब भी कोई ऐप या वेबसाइट Ads दिखाने की कोशिश करती है, तो वह पहले Ad Server के DNS से कनेक्ट होती है। Private DNS इसी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर आप ऐसा DNS इस्तेमाल करते हैं जो Ad Servers को पहचानकर ब्लॉक कर देता है, तो विज्ञापन आपके फोन तक पहुंच ही नहीं पाते। यही वजह है कि इसे DNS-लेवल Ad Blocking कहा जाता है।

Android फोन में Private DNS से Ads ब्लॉक करने का तरीका सबसे पहले अपने Android फोन की Settings खोलें। इसके बाद Network & Internet या Connections ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको Private DNS का विकल्प मिलेगा।

Private DNS पर टैप करने के बाद तीन ऑप्शन दिखाई देंगे- Off, Automatic और Private DNS provider hostname। यहां तीसरा विकल्प चुनें।

अब दिए गए बॉक्स में कोई ट्रस्टेड Ad-blocking DNS hostname (आपको गूगल पर कई मिल जाएंगे) डालें। उदाहरण के लिए, आप dns.adguard.com लिख सकते हैं। इसके बाद Save या OK पर टैप करें।

जैसे ही सेटिंग सेव होगी, आपका फोन Ad-blocking DNS के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने लगेगा। कौन-कौन से Ads हो जाते हैं ब्लॉक? Private DNS का इस्तेमाल करने से ब्राउजर में दिखने वाले बैनर Ads, पॉप-अप ऐड्स और कई ऐप्स के इन-ऐप Ads अपने-आप बंद हो जाते हैं। इससे इंटरनेट ब्राउजिंग काफी स्मूद हो जाती है और अनचाहे रीडायरेक्ट भी रुक जाते हैं। हालांकि, यह तरीका सभी Ads को पूरी तरह गायब नहीं करता। YouTube ऐप के Ads, Instagram या Facebook जैसे प्लेटफॉर्म के Ads और कुछ ऐसे ऐड जो उसी वेबसाइट या ऐप के सर्वर से आते हैं, DNS से पूरी तरह ब्लॉक नहीं होते।