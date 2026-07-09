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काम की बात: घर बैठे बनवाएं 5 साल से छोटे बच्चे का Blue Aadhaar, बहुत आसान है तरीका

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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पांच साल से कम उम्र के बच्चों का Blue Aadhaar अब कुछ क्षेत्रों में IPPB और डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के जरिए घर बैठे बनवाया जा सकता है। जानिए PostInfo App से आवेदन करने का तरीका, जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया क्या है।

घर बैठे बनवाएं 5 साल से छोटे बच्चे का Blue Aadhaar, बहुत आसान है तरीका

अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और आप उसका बाल आधार (Blue Aadhaar) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कुछ क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और डाक विभाग की मदद से यह सुविधा घर बैठे भी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में PostInfo App की मदद से सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर करनी होती है। आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद ऑफीशियल डाक कर्मचारी आपके घर पहुंचकर बच्चे का आधार नामांकन पूरा कर सकता है।

PostInfo App से ऐसे करें आवेदन

घर बैठे बाल आधार बनवाने के लिए सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से PostInfo App डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप खोलकर Service Request सेक्शन में जाएं। यहां अपना नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करें। अब सर्विस की लिस्ट में IPPB Aadhaar Services चुनें और फिर Child Aadhaar Enrolment ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद Request OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आने वाला OTP दर्ज करके आवेदन सबमिट कर दें।

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अगर आपके क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध होगी, तो आपकी रिक्वेस्ट नजदीकी डाकघर को भेज दी जाएगी। इसके बाद ऑफीशियल डाक कर्मचारी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और तय वक्त पर आपके घर आकर बच्चे का आधार नॉमिनेशन पूरा करेगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

घर पर आधार बनवाने के दौरान आपको बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बच्चे का नामांकन किया जाता है।

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क्या होते हैं Blue Aadhaar की खास बातें?

पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी होने वाला आधार कार्ड Blue Aadhaar या बाल आधार कहा जाता है। इस दौरान बच्चे के फिंगरप्रिंट या आंखों (Iris) का स्कैन नहीं लिया जाता। केवल बच्चे की फोटो ली जाती है और उसका आधार माता या पिता के आधार से लिंक कर दिता है।

ध्यान रहे, बाल आधार बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और यह पूरी तरह फ्री सेवा है। हालांकि, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तब उसका Mandatory Biometric Update कराना होता है। इस प्रक्रिया में पहली बार उसके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद 15 साल की उम्र पर एक बार फिर बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाता है।

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हालांकि, घर बैठे बाल आधार बनवाने की सुविधा हर पिन कोड या हर शहर में उपलब्ध नहीं है। अगर आपके इलाके में IPPB और डाक विभाग की डोरस्टेप आधार सेवा उपलब्ध होगी, तभी यह विकल्प मिलेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जांच लेना बेहतर होगा कि आपके क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध है या नहीं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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