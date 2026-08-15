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काम की बात: Ayushman Card: बस 5 मिनट में जोड़ें नए मेंबर का नाम, फोन से ही हो जाएगा पूरा काम, देखें सिंपल स्टेप्स

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Ayushman Card योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाना है। यहां हम आपको इसमें नए मेंबर का नाम जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखें स्टेप्स

how to add new member in ayushman card
Ayushman Card में आप घर बैठे खुद ही अपने फोन या लैपटॉप से नए मेंबर का नाम जोड़ सकते हैं।

Ayushman Card योजना ( जिसका आधिकारिक नाम: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या AB PM-JAY है) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाना है। आजकल इलाज का खर्च इतना महंगा हो गया है कि आपकी जीवनभर की कमाई मिनटों में साफ हो सकती है। ऐसे में अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों के पास आयुष्यान कार्ड होना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई नया मेंबर (जैसे नई बहू, नवजात बच्चे) शामिल हुआ है या परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट गया है, तो आपको तुरंत उनका नाम इस योजना में जुड़वा लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल सके। आप ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं...

ऑनलाइन तरीका

अच्छी बात यह है कि आप खुद ही अपने फोन या लैपटॉप से घर बैठे यह काम कर सकते हैं। यहां हम आपको इसका सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं...

यह डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें

आयुष्मान कार्ड में किसी सदस्या का नाम जोड़ने जा रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्टूमेंट्स तैयार रखें क्योंकि इन्हें पोर्टल में अपलोड करना होगा। नीचे देखें लिस्ट...

- नए सदस्य का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी)।

- रिश्ते का प्रमाण ( जैसे राशन कार्ड / फैमिली आईडी, जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए), विवाह प्रमाण पत्र (नई बहू के लिए), या अन्य सरकारी दस्तावेज)

- मौजूदा आयुष्मान कार्ड (अगर उपलब्ध हो)।

- लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो।

- ओटीपी रिसीव करने के लिए फोन नंबर भी एक्टिव होना चाहिए।

यहां देखें नाम जोड़ने का स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस:

- आयुष्मान कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल (https://beneficiary.nha.gov.in/) पर जाएं और Beneficiary ऑप्शन चुनें।

- अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए लॉगिन करें।

- अब राज्य, योजना (PM-JAY) और जिला चुनें।

- इसके बाद, राशन कार्ड नंबर (Family ID) या किसी मौजूदा सदस्य का आधार नंबर डालकर परिवार की डिटेल्स सर्च करें।

- परिवार की लिस्ट आने पर Add Member पर क्लिक करें।

- नए सदस्य का आधार नंबर डालें और आधार OTP / फिंगरप्रिंट / अन्य तरीके से वेरिफिकेशन करें।

- जरूरी डिटेल्स भरें, रिश्ते का प्रमाण और दस्तावेज अपलोड करें।

- फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस ID संभाव कर रखें ताकि स्टेटस ट्रैक किया जा सके।

ऑफलाइन तरीका

इसके लिए नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर/जन सेवा केंद्र) में जाएं। आप सूचीबद्ध सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान मित्र से भी संपर्क कर सकते हैं। ऊपर बताए दस्तावेज साथ लेकर जाएं। ऑपरेटर वेरिफिकेशन करके नाम जोड़ देगा।

मदद के लिए:

आयुष्मान भारत PM-JAY हेल्पलाइन 14555 (टोल-फ्री) पर कॉल करें। शिकायत के लिए cgrms.pmjay.gov.in भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल beneficiary.nha.gov.in या pmjay.gov.in चेक करें, क्योंकि प्रक्रिया में छोटे बदलाव हो सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड के फायदे क्या-क्या हैं:

- मुख्य लाभप्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज (सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए)।

- सरकारी और सूचीबद्ध (empanelled) प्राइवेट अस्पतालों में इलाज।

- प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज (पहले से मौजूद बीमारी) पहले दिन से कवर।

- परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई पाबंदी नहीं।

- अस्पताल में भर्ती से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक के खर्च (दवाइयाँ, टेस्ट आदि) भी शामिल।

- लगभग 1,900+ से ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर/पैकेज कवर (हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक आदि)।

- देशभर में पोर्टेबिलिटी — किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज संभव।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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