आधार कार्ड में ई-मेल ID नहीं है? बिना इसके ये काम अटक सकते हैं, जानिए जोड़ने का सही तरीका

संक्षेप: आधार कार्ड में ई-मेल ID जोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपडेट और वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए यह काफी उपयोगी है। फिलहाल ई-मेल ID जोड़ने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी है।

आधार कार्ड आज सिर्फ एक सरकारी ID नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और कई ऑनलाइन सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है। भले ही आधार में ई-मेल ID ऐड करना अनिवार्य ना हो, लेकिन यह कई मौकों पर काफी काम की साबित होती है, खासकर तब जब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत हो या OTP समय पर ना आए। अगर आपके आधार कार्ड में अब तक ई-मेल ID लिंक नहीं है, तो यहां हम आपको सिर्फ ई-मेल ID जोड़ने के सही और मौजूदा प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं।

आधार में ई-मेल ID जोड़ना क्यों जरूरी है? ई-मेल ID आधार से जुड़ी कई जानकारियों के लिए एक अतिरिक्त माध्यम का काम करती है। UIDAI आधार अपडेट के कन्फर्मेशन, Acknowledgement Slip और स्टेटस से जुड़ी जानकारी ई-मेल की मदद से भी भेजता है। कई बार मोबाइल स्विच-ऑफ होने या नेटवर्क ना मिलने की स्थिति में ई-मेल बैकअप के तौर पर बेहद उपयोगी होता है।

क्या आधार में ई-मेल ID पूरी तरह ऑनलाइन जोड़ सकते हैं? फिलहाल इसका जवाब है, नहीं। UIDAI अभी आधार में नई ई-मेल ID जोड़ने या बदलने की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन नहीं देता। आप केवल पहले से जुड़ी ई-मेल आईडी को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं, लेकिन नई ई-मेल जोड़ने के लिए आधार केंद्र जाना जरूरी है। UIDAI भविष्य में आधार को अन्य सरकारी डेटाबेस से लिंक करके ऑनलाइन अपडेट की सुविधा देने पर काम कर रहा है, लेकिन तब तक ई-मेल अपडेट के लिए फिजिकल विजिट ही आसान विकल्प है।

ई-मेल ID जोड़ने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें? हालांकि, अपडेट ऑनलाइन नहीं होता लेकिन आप UIDAI वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करके समय बचा सकते हैं। इसके लिए,

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

My Aadhaar सेक्शन में जाकर Book an Appointment चुनें।

अपना शहर या नजदीकी Aadhaar Seva Kendra सिलेक्ट करें।

मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें।

अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुनें।

आधार केंद्र पर ई-मेल ID कैसे जोड़ें? अपॉइंटमेंट के दिन तय समय पर आधार केंद्र पहुंचें और वहां,