आधार कार्ड में ई-मेल ID नहीं है? बिना इसके ये काम अटक सकते हैं, जानिए जोड़ने का सही तरीका

संक्षेप:

आधार कार्ड में ई-मेल ID जोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपडेट और वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए यह काफी उपयोगी है। फिलहाल ई-मेल ID जोड़ने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी है।

Jan 27, 2026 08:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आधार कार्ड आज सिर्फ एक सरकारी ID नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और कई ऑनलाइन सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है। भले ही आधार में ई-मेल ID ऐड करना अनिवार्य ना हो, लेकिन यह कई मौकों पर काफी काम की साबित होती है, खासकर तब जब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत हो या OTP समय पर ना आए। अगर आपके आधार कार्ड में अब तक ई-मेल ID लिंक नहीं है, तो यहां हम आपको सिर्फ ई-मेल ID जोड़ने के सही और मौजूदा प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं।

आधार में ई-मेल ID जोड़ना क्यों जरूरी है?

ई-मेल ID आधार से जुड़ी कई जानकारियों के लिए एक अतिरिक्त माध्यम का काम करती है। UIDAI आधार अपडेट के कन्फर्मेशन, Acknowledgement Slip और स्टेटस से जुड़ी जानकारी ई-मेल की मदद से भी भेजता है। कई बार मोबाइल स्विच-ऑफ होने या नेटवर्क ना मिलने की स्थिति में ई-मेल बैकअप के तौर पर बेहद उपयोगी होता है।

क्या आधार में ई-मेल ID पूरी तरह ऑनलाइन जोड़ सकते हैं?

फिलहाल इसका जवाब है, नहीं। UIDAI अभी आधार में नई ई-मेल ID जोड़ने या बदलने की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन नहीं देता। आप केवल पहले से जुड़ी ई-मेल आईडी को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं, लेकिन नई ई-मेल जोड़ने के लिए आधार केंद्र जाना जरूरी है। UIDAI भविष्य में आधार को अन्य सरकारी डेटाबेस से लिंक करके ऑनलाइन अपडेट की सुविधा देने पर काम कर रहा है, लेकिन तब तक ई-मेल अपडेट के लिए फिजिकल विजिट ही आसान विकल्प है।

ई-मेल ID जोड़ने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?

हालांकि, अपडेट ऑनलाइन नहीं होता लेकिन आप UIDAI वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करके समय बचा सकते हैं। इसके लिए,

  • UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • My Aadhaar सेक्शन में जाकर Book an Appointment चुनें।
  • अपना शहर या नजदीकी Aadhaar Seva Kendra सिलेक्ट करें।
  • मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें।
  • अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुनें।

आधार केंद्र पर ई-मेल ID कैसे जोड़ें?

अपॉइंटमेंट के दिन तय समय पर आधार केंद्र पहुंचें और वहां,

  • Aadhaar Enrolment/Update Form भरें।
  • अपडेट डिटेल्स में केवल Email ID पर टिक करें।
  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • निर्धारित अपडेट शुल्क का भुगतान करें।

प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एक Acknowledgement Slip दी जाएगी, जिसमें URN नंबर होगा। इसी नंबर से आप ई-मेल अपडेट का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
