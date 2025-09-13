आपके नाम पर चल रहे हैं कितने फोन नंबर? ये रही पता लगाने की ट्रिक, ब्लॉक करना भी आसान

क्या आपको पता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं? अच्छी बात यह है कि इसका पता लगाना बेहद आसान है। आप फर्जी नंबर रिपोर्ट और ब्लॉक भी चंद मिनट में घर बैठे कर सकते हैं।

आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी जैसे मामले हाल-फिलहाल तेजी से बढ़े हैं और लाखों इंटरनेट यूजर्स की गवर्मेंट ID इंटरनेट पर लीक हुई हैं। इनकी जरूरत बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर नया SIM कार्ड लेने तक के लिए पड़ती है। एक ही ID पर कई मोबाइल नंबर या SIM कार्ड जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि आपकी ID पर कोई ऐसा सिम ऐक्टिव हो, जिसकी आपको खबर तक नहीं।

अगर आपके नाम से जारी SIM कार्ड की मदद से कोई साइबर अपराध या अवैध गतिविधि होती है तो आप फंस सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने यूजर्स को यह चेक करने का विकल्प दिया है कि उनके आधार कार्ड से कितने फोन नंबर लिंक हैं और यहीं से फर्जी नंबर ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। आइए आपको ऐसा करने का तरीका बताते हैं।

आपको फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर यूजर्स को आसान विकल्प दिया जा रहा है, जिससे वे चेक कर सकें कि उनके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं और उन्हें रिपोर्ट कर सकें।

- सबसे पहले आपको https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ वेबसाइट पर जाना होगा।

- यहां आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद उसे वैलिडेट करना होगा और नंबर पर OTP भेजा जाएगा।

- यह OTP (वन टाइम पासवर्ड) एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे।

- स्क्रीन पर आपको उन सभी नंबर की लिस्ट दिखेगी, जो आपके नाम पर चल रहे हैं।