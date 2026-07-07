काम की बात: आसमान से गिरने वाली बिजली कर सकती है आपके महंगे गैजेट्स बर्बाद! जानिए बचने का आसान तरीका
मॉनसून में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि बिजली गिरने से होने वाला पावर सर्ज भी आपके महंगे गैजेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जानिए ऐसा क्यों होता है और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सेफ रखने के आसान तरीके क्या हैं।
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और राहत तो लाता है, लेकिन गरज-चमक और बिजली गिरने जैसी घटनाएं आपके महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती हैं। कई लोगों को लगता है कि बिजली तभी नुकसान पहुंचाती है, जब वह सीधे उनके घर पर गिरे। हालांकि, हकीकत यह है कि आसपास कहीं बिजली गिरने पर भी उसके असर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो सकते हैं।
बिजली गिरने पर गैजेट्स क्यों खराब हो जाते हैं?
जब आसमान से बिजली गिरती है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। अगर यह बिजली किसी बिजली की लाइन, ट्रांसफॉर्मर, टेलीफोन लाइन या इंटरनेट केबल के पास गिरती है, तो इन लाइनों में कुछ सेकेंड्स के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा हो सकता है। इसे पावर सर्ज (Power Surge) कहा जाता है।
यही एक्सट्रा वोल्टेज घर तक पहुंचकर उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जो उस समय बिजली से जुड़े होते हैं। कई मामलों में डिवाइस की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, नेटवर्क पोर्ट या चार्जिंग सर्किट खराब हो सकता है।
किन गैजेट्स को सबसे ज्यादा खतरा होता है?
जो गैजेट्स लगातार बिजली के सॉकेट या इंटरनेट केबल से जुड़े रहते हैं, उनमें नुकसान का जोखिम ज्यादा होता है। इनमें स्मार्ट टीवी, Wi-Fi राउटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर, गेमिंग कंसोल, CCTV सिस्टम, प्रिंटर और NAS जैसे स्टोरेज डिवाइस शामिल हैं।
अगर स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, तो बहुत तेज पावर सर्ज होने पर उनके चार्जर या चार्जिंग सर्किट पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि मॉडर्न चार्जर और डिवाइसेज में सुरक्षा फीचर दिए जाते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में पूरी सेफ्टी की गारंटी नहीं देते।
क्या सिर्फ बारिश होने से खतरा होता है?
नहीं। सामान्य बारिश से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर सर्ज का खतरा नहीं होता। यह जोखिम मुख्य रूप से तब बढ़ता है, जब तेज गरज-चमक के साथ बिजली कड़क रही हो या आसपास बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हों। ऐसे समय में बिजली की लाइनों में अचानक वोल्टेज बढ़ सकता है।
पावर सर्ज से कैसे बचें?
अगर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है या बाहर तेज बिजली कड़क रही है, तो जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अप्लायंसेज का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, उन्हें बिजली के सॉकेट से निकाल देना बेहतर होता है। इससे पावर सर्ज सीधे डिवाइस तक नहीं पहुंच पाता। घर में अच्छी क्वॉलिटी वाला सर्ज प्रोटेक्टर यूज करना भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या अन्य महत्वपूर्ण टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सर्ज प्रोटेक्शन वाले UPS का इस्तेमाल करना अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है।
साथ ही अगर आपका Wi-Fi राउटर या कंप्यूटर ईथरनेट (LAN) के साथ इंटरनेट से जुड़ा है, तो तेज आंधी-तूफान के दौरान जरूरत ना होने पर नेटवर्क केबल हटाना भी समझदारी हो सकती है, क्योंकि सर्ज कभी-कभी नेटवर्क लाइन के जरिए भी पहुंच सकता है।
क्या सर्ज प्रोटेक्टर हर बार बचा लेता है?
सर्ज प्रोटेक्टर काफी हद तक सेफ्टी देता है, लेकिन यह 100 प्रतिशत गारंटी नहीं है। अगर बहुत शक्तिशाली बिजली गिरती है या घर के बेहद करीब लाइटनिंग होती है, तो नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। सबसे सेफ तरीका यही है कि गंभीर बिजली वाले मौसम में जरूरत ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिजली और नेटवर्क दोनों से अलग कर दिया जाए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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