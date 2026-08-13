फ्रिज की कूलिंग कम होने पर तुरंत गैस रिफिल न करवाएं। खराब डोर रबर भी इसकी वजह हो सकती है। जानें 10 रुपए के नोट से कैसे चेक करें गैस्केट और कब इसे बदलना चाहिए।

फ्रिज ठंडा न करे तो गैस भरवाने से पहले चेक करें Door Rubber

Fridge Cooling Tips: गर्मियों में अगर फ्रिज अचानक ठीक से ठंडा करना बंद कर दे तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है वो है फ्रिज की गैस खत्म हो गई होगी। इसके बाद टेक्नीशियन को बुलाया जाता है और कई बार गैस रिफिल के नाम पर हजारों रुपये का खर्च भी आ जाता है। लेकिन हर बार कम कूलिंग की वजह गैस की कमी नहीं होती। कई मामलों में फ्रिज के दरवाजे पर लगी एक छोटी सी रबर गैस्केट ही पूरी समस्या की वजह बन सकती है। यह वही रबर होती है जो फ्रिज का दरवाजा बंद होने पर अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकलने से रोकती है।

अगर यह रबर पुरानी होकर सख्त हो जाए, फट जाए या अपनी जगह से ढीली पड़ जाए तो फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह सील नहीं हो पाता। इससे कंप्रेसर ज्यादा देर तक चल सकता है और बिजली का बिल ज्यादा आता है। ऐसे में गैस भरवाने से पहले दरवाजे की रबर को चेक करना समझदारी है।

फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा तो सीधे गैस मत भरवाएं फ्रिज की कूलिंग कम होने पर गैस रिफिल करवाना हमेशा सही पहला कदम नहीं है। सामान्य तौर पर गैस रिफिल का खर्च करीब 3,000 से 6,000 रुपए तक होता है, जबकि खराब रबर को बदलने का खर्च 500 के आसपास हो सकता है। यही वजह है कि अगर फ्रिज में कूलिंग कम हो गई है, तो टेक्नीशियन से गैस भरवाने की मंजूरी देने से पहले दरवाजे की सील जरूर चेक कर लेनी चाहिए।

सिर्फ 10 रुपए के नोट से करें फ्रिज की रबर का टेस्ट फ्रिज की रबर सही है या नहीं, इसका एक आसान टेस्ट घर पर किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए का नोट चाहिए। नोट को फ्रिज के दरवाजे में इस तरह फंसाएं कि उसका आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर रहे। अब दरवाजा बंद कर दें और नोट को बाहर की तरफ खींचें। अगर नोट आसानी से बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर रबर की पकड़ कमजोर हो सकती है। इस टेस्ट को सिर्फ एक जगह करने के बजाय दरवाजे के ऊपर, नीचे और दोनों किनारों पर करके देखें। क्योंकि रबर हर जगह एक जैसी खराब हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर कोनों और नीचे की तरफ रबर पर ज्यादा खिंचाव पड़ सकता है।

रबर खराब होने के ये संकेत भी देखें अगर फ्रिज की रबर में दरारें दिखाई दे रही हैं या वह पहले की तरह मुलायम नहीं रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। रबर का सख्त या भुरभुरा होना भी खराब सील का संकेत हो सकता है। इसके अलावा फ्रिज के आसपास नमी या कंडेन्सेशन दिखना, दरवाजे के बाहर पानी की बूंदें जमा होना और कंप्रेसर का लगातार चलते रहना भी इस समस्या की तरफ इशारा कर सकता है। फ्रिज के अंदर से अजीब या बासी गंध आना भी लंबे समय से जमा नमी की वजह से हो सकता है।

नई रबर कितने रुपये की आती अगर गैस्केट सच में खराब है तो पूरी फ्रिज की गैस भरवाने की तुलना में रबर बदलना काफी सस्ता पड़ सकता है। बड़े फ्रिज ब्रांड्स के रिप्लेसमेंट गैस्केट की कीमत करीब 400 से 1000 रुपए के बीच हो सकती है। कीमत फ्रिज के मॉडल और ब्रांड के हिसाब से बदल सकती है। कई फ्रिज मॉडल में पुरानी गैस्केट को स्क्रूड्राइवर की मदद से निकालकर नई रबर लगाई जाती है।