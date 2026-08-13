काम की बात: फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गैस भरवाने से पहले बदलें ₹500 की ये चीज, बदलते ही ठीक हो जाएगी समस्या
फ्रिज की कूलिंग कम होने पर तुरंत गैस रिफिल न करवाएं। खराब डोर रबर भी इसकी वजह हो सकती है। जानें 10 रुपए के नोट से कैसे चेक करें गैस्केट और कब इसे बदलना चाहिए।
Fridge Cooling Tips: गर्मियों में अगर फ्रिज अचानक ठीक से ठंडा करना बंद कर दे तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है वो है फ्रिज की गैस खत्म हो गई होगी। इसके बाद टेक्नीशियन को बुलाया जाता है और कई बार गैस रिफिल के नाम पर हजारों रुपये का खर्च भी आ जाता है। लेकिन हर बार कम कूलिंग की वजह गैस की कमी नहीं होती। कई मामलों में फ्रिज के दरवाजे पर लगी एक छोटी सी रबर गैस्केट ही पूरी समस्या की वजह बन सकती है। यह वही रबर होती है जो फ्रिज का दरवाजा बंद होने पर अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकलने से रोकती है।
सम्बंधित सुझाव
37% OFF
Haier 630L Lumiere French Door 4 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Wi-Fi|Inverter|Colourful Display Panel|Motion Sensor|My zone|Sun Lit Interior (HRB-700KGU1, Black Glass)
- Haier 630L Lumiere French Door 4 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Wi-Fi|Inverter|Colourful Display Panel|Motion Sensor|My zone|Sun Lit Interior (HRB-700KGU1
- Black Glass)
₹141990₹225000
खरीदिये
34% OFF
LG 655 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Smart Diagnosis, Express Freeze | Multi Air-Flow)
- LG 655 L
- 3 Star
- Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY
₹72990₹110399
खरीदिये
52% OFF
Voltas Beko, A Tata Product 208 L, 3-Star Single Door Direct Cool Refrigerator with Fresh Box Technology (RDC240B / 3W0BBR0M0B00GO, Bonita Blue)
- Voltas Beko
- A Tata Product 208 L
- 3-Star Single Door Direct Cool Refrigerator with Fresh Box Technology (RDC240B / 3W0BBR0M0B00GO
₹18065₹37590
खरीदिये
34% OFF
Bosch 503L, Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology,Zero Gap, Prevents wall collision,VitaFresh Plus Technology(2026 Model, KCP88E256I, Dark Lake Metal)
- Bosch 503L
- Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology
- Zero Gap
₹91990₹138500
खरीदिये
अगर यह रबर पुरानी होकर सख्त हो जाए, फट जाए या अपनी जगह से ढीली पड़ जाए तो फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह सील नहीं हो पाता। इससे कंप्रेसर ज्यादा देर तक चल सकता है और बिजली का बिल ज्यादा आता है। ऐसे में गैस भरवाने से पहले दरवाजे की रबर को चेक करना समझदारी है।
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा तो सीधे गैस मत भरवाएं
फ्रिज की कूलिंग कम होने पर गैस रिफिल करवाना हमेशा सही पहला कदम नहीं है। सामान्य तौर पर गैस रिफिल का खर्च करीब 3,000 से 6,000 रुपए तक होता है, जबकि खराब रबर को बदलने का खर्च 500 के आसपास हो सकता है। यही वजह है कि अगर फ्रिज में कूलिंग कम हो गई है, तो टेक्नीशियन से गैस भरवाने की मंजूरी देने से पहले दरवाजे की सील जरूर चेक कर लेनी चाहिए।
सिर्फ 10 रुपए के नोट से करें फ्रिज की रबर का टेस्ट
फ्रिज की रबर सही है या नहीं, इसका एक आसान टेस्ट घर पर किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए का नोट चाहिए। नोट को फ्रिज के दरवाजे में इस तरह फंसाएं कि उसका आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर रहे। अब दरवाजा बंद कर दें और नोट को बाहर की तरफ खींचें। अगर नोट आसानी से बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर रबर की पकड़ कमजोर हो सकती है। इस टेस्ट को सिर्फ एक जगह करने के बजाय दरवाजे के ऊपर, नीचे और दोनों किनारों पर करके देखें। क्योंकि रबर हर जगह एक जैसी खराब हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर कोनों और नीचे की तरफ रबर पर ज्यादा खिंचाव पड़ सकता है।
रबर खराब होने के ये संकेत भी देखें
अगर फ्रिज की रबर में दरारें दिखाई दे रही हैं या वह पहले की तरह मुलायम नहीं रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। रबर का सख्त या भुरभुरा होना भी खराब सील का संकेत हो सकता है। इसके अलावा फ्रिज के आसपास नमी या कंडेन्सेशन दिखना, दरवाजे के बाहर पानी की बूंदें जमा होना और कंप्रेसर का लगातार चलते रहना भी इस समस्या की तरफ इशारा कर सकता है। फ्रिज के अंदर से अजीब या बासी गंध आना भी लंबे समय से जमा नमी की वजह से हो सकता है।
नई रबर कितने रुपये की आती
अगर गैस्केट सच में खराब है तो पूरी फ्रिज की गैस भरवाने की तुलना में रबर बदलना काफी सस्ता पड़ सकता है। बड़े फ्रिज ब्रांड्स के रिप्लेसमेंट गैस्केट की कीमत करीब 400 से 1000 रुपए के बीच हो सकती है। कीमत फ्रिज के मॉडल और ब्रांड के हिसाब से बदल सकती है। कई फ्रिज मॉडल में पुरानी गैस्केट को स्क्रूड्राइवर की मदद से निकालकर नई रबर लगाई जाती है।
खराब रबर से बढ़ता बिजली का बिल
जब फ्रिज का दरवाजा ठीक से सील नहीं होता तो अंदर की ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है और बाहर की गर्म हवा अंदर आ सकती है। ऐसे में फ्रिज को तय तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर कंप्रेसर के रन टाइम और बिजली की खपत पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका फ्रिज पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक चलता है और साथ ही कूलिंग भी कमजोर लग रही है, तो डोर गैस्केट को चेक करना एक आसान शुरुआती कदम है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।