आपके अपनों की आवाज में बात करके हो सकता है बैंक फ्रॉड, AI की मदद से स्कैम

संक्षेप: AI-generated आवाज का इस्तेमाल करके होने वाले बैंक फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां स्कैमर्स आपकी या आपके करीबियों की आवाज की कॉपी बनाकर OTP और पैसे ठगने की कोशिश करते हैं।

डिजिटल दुनिया में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स के हथियार भी और खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले जहां फ्रॉड सिर्फ फर्जी कॉल या मैसेज तक सीमित था, अब AI-generated आवाज के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने के नए मामले सामने आ रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी किसी भी व्यक्ति की आवाज को कॉपी कर सकती है, जिससे स्कैमर आसानी से लोगों को अपने भरोसे में ले लेते हैं।

AI voice cloning सिर्फ कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से आपकी या आपके अपनों की आवाज तैयार कर देती है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, YouTube, WhatsApp या किसी भी पब्लिक वीडियो से आपकी आवाज निकालकर एक नकली ऑडियो बना सकते हैं। उसके बाद वे खुद को आपका रिश्तेदार, दोस्त या बैंक अधिकारी बताकर पैसे या OTP की मांग करने लगते हैं। आवाज इतनी असली लगती है कि कई लोग बिना सोचे-समझे भरोसा कर बैठते हैं।

ऐसे रह सकते हैं फ्रॉड से अलर्ट ऐसे फ्रॉड्स पहचानना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले ध्यान दें कि क्या कॉल करने वाला व्यक्ति अचानक urgency या डराने वाले तरीके से बात कर रहा है। अगर वह कहता है कि ‘अभी तुरंत OTP बताएं नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा’, तो यह साफ संकेत है कि कॉल नकली है। बैंक कभी भी इस तरह की धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते।

एक और बड़ा संकेत है OTP, PIN, CVV या कार्ड नंबर पूछना। बैंक के अधिकारी कभी भी ये डिटेल्स नहीं मांगते। चाहे आवाज आपकी मां, भाई या किसी करीबी की क्यों ना लगे इन्हें शेयर ना करें। AI-generated आवाज में अक्सर हल्की robotic टोन, अजीब pause या monotone quality महसूस होती है, जिसे ध्यान से सुनने पर पकड़ा जा सकता है।