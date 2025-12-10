Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़How AI-Generated Voice Scams Are Targeting Bank Customers And How to Stay Safe
आपके अपनों की आवाज में बात करके हो सकता है बैंक फ्रॉड, AI की मदद से स्कैम

आपके अपनों की आवाज में बात करके हो सकता है बैंक फ्रॉड, AI की मदद से स्कैम

संक्षेप:

AI-generated आवाज का इस्तेमाल करके होने वाले बैंक फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां स्कैमर्स आपकी या आपके करीबियों की आवाज की कॉपी बनाकर OTP और पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। 

Dec 10, 2025 03:44 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

डिजिटल दुनिया में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स के हथियार भी और खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले जहां फ्रॉड सिर्फ फर्जी कॉल या मैसेज तक सीमित था, अब AI-generated आवाज के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने के नए मामले सामने आ रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी किसी भी व्यक्ति की आवाज को कॉपी कर सकती है, जिससे स्कैमर आसानी से लोगों को अपने भरोसे में ले लेते हैं।

AI voice cloning सिर्फ कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से आपकी या आपके अपनों की आवाज तैयार कर देती है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, YouTube, WhatsApp या किसी भी पब्लिक वीडियो से आपकी आवाज निकालकर एक नकली ऑडियो बना सकते हैं। उसके बाद वे खुद को आपका रिश्तेदार, दोस्त या बैंक अधिकारी बताकर पैसे या OTP की मांग करने लगते हैं। आवाज इतनी असली लगती है कि कई लोग बिना सोचे-समझे भरोसा कर बैठते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
₹6000 से कम में बेस्ट Smart TV डील, Thomson का बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल सस्ता

ऐसे रह सकते हैं फ्रॉड से अलर्ट

ऐसे फ्रॉड्स पहचानना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले ध्यान दें कि क्या कॉल करने वाला व्यक्ति अचानक urgency या डराने वाले तरीके से बात कर रहा है। अगर वह कहता है कि ‘अभी तुरंत OTP बताएं नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा’, तो यह साफ संकेत है कि कॉल नकली है। बैंक कभी भी इस तरह की धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते।

एक और बड़ा संकेत है OTP, PIN, CVV या कार्ड नंबर पूछना। बैंक के अधिकारी कभी भी ये डिटेल्स नहीं मांगते। चाहे आवाज आपकी मां, भाई या किसी करीबी की क्यों ना लगे इन्हें शेयर ना करें। AI-generated आवाज में अक्सर हल्की robotic टोन, अजीब pause या monotone quality महसूस होती है, जिसे ध्यान से सुनने पर पकड़ा जा सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
केवल ₹12,890 में HP का टच-स्क्रीन वाला लैपटॉप, Flipkart सेल की ट्रेंडिंग डील

संदिग्ध नंबर से आने वाली कॉल्स पर भी सतर्क रहें। अटैकर्स अक्सर इंटरनेट कॉलिंग, अंतरराष्ट्रीय नंबर या बिना caller ID वाले नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉल असामान्य लग रही है, तुरंत काट दें और खुद बैंक के आधिकारिक नंबर पर कॉल करके कन्फर्म करें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।