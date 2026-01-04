Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Hot New releases in Chimney On Amazon With Great Offers From Faber To Glen

₹21,000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें Chimney, किचन रहेगा एकदम स्मोक फ्री

संक्षेप:

क्या आप अपने घर के लिए एक नई चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर हां, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

Jan 04, 2026 03:22 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

किचन को स्टाइल, स्मार्टनेस और क्लीनिंग से भरने के लिए हॉट न्यू रिलीज चिमनीज अब मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। ये लेटेस्ट चिमनी मॉडल इफेक्टिव सक्शन पावर, एडवांस फिल्टर टेक्नोलॉजी और साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ आती हैं, जिससे धुएं, महक और भाप तुरंत बाहर निकल जाती है। स्मार्ट टच कंट्रोल, LED लाइटिंग और आसान इंस्टालेशन जैसे फीचर्स किचन एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपने किचन को अपडेट और स्मोक-फ्री रखना चाहते हैं, तो ये नई चिमनीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ये सभी डिस्काउंट के साथ अमेजन पर उपलब्ध हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
₹21,000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें Chimney, किचन रहेगा एकदम स्मोक फ्री

इसकी कीमत वैसे तो 29,990 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 8,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1400 m³/घंटा की हाई सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे भारी कुकिंग के दौरान भी धुआं तेजी से बाहर निकल जाता है। इसका टी-शेप डिजाइन और ब्लैक फिनिश किचन को प्रीमियम लुक देता है। यह फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी है, जिसमें ऑयल कलेक्टर मौजूद है। टच और जेस्चर कंट्रोल से इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। मोटर पर 10 साल की वारंटी भरोसे को और बढ़ाती है।

Specifications

सक्शन पावर
1400 m³/घंटा
टाइप
फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी
कंट्रोल
टच और जेस्चर कंट्रोल
ऑयल कलेक्टर
हां
वारंटी
मोटर पर 10 साल, 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव

क्यों खरीदें

...

तेज सक्शन पावर

...

फिल्टरलेस होने से मेंटेनेंस कम

...

ऑटो क्लीन फीचर से सफाई आसान

...

जेस्चर कंट्रोल से बिना छुए ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत सामान्य चिमनी से ज्यादा

...

जेस्चर कंट्रोल सभी यूजर्स को तुरंत समझ न आए

इसकी एमआरपी 10,000 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1050 m³/घंटा की सक्शन पावर दी गई है, जो हल्की से मीडियम कुकिंग के लिए सही रहेगा। बैफल फिल्टर तेल और ग्रीस को अच्छे से पकड़ता है और साफ करना आसान होता है। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल से इस्तेमाल आसान हो जाता है। लो नॉइज ऑपरेशन और ब्लैक फिनिश इसे एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश किचन अप्लायंस बनाते हैं।

Specifications

सक्शन पावर
1050 m³/घंटा
कंट्रोल
3 स्पीड पुश बटन
नॉइज लेवल
कम शोर
वारंटी
7 साल

क्यों खरीदें

...

अच्छी सक्शन पावर

...

बैफल फिल्टर

...

लो नॉइज ऑपरेशन

...

कंट्रोल इस्तेमाल में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो क्लीन फीचर नहीं

...

जेस्चर या टच कंट्रोल सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 19,900 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 6,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/घंटा की सक्शन क्षमता दी गई है, जो छोटे और मीडियम साइज किचन के लिए उपयुक्त है। बैफल फिल्टर तेल और ग्रीस को अच्छी तरह पकड़ता है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पुश बटन कंट्रोल से ऑपरेशन आसान रहता है।

Specifications

सक्शन पावर
1000 m³/घंटा
फिल्टर टाइप
बैफल फिल्टर
कंट्रोल
पुश बटन कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

रोजाना की कुकिंग के लिए पर्याप्त सक्शन

...

बैफल फिल्टर मजबूत और साफ करने में आसान

...

पुश बटन से इस्तेमाल सरल

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो क्लीन फीचर नहीं

...

हाई सक्शन चाहने वालों के लिए पावर कम

इस चिमनी की कीमत 11,290 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 5,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/घंटा की सक्शन क्षमता है, जो धुएं, ग्रीस और बदबू को इफेक्टिव रूप से बाहर करता है। बैफल फिल्टर तेल और गंदगी को अच्छे से कैप्चर करता है और साफ करना आसान बनाता है। पुश बटन कंट्रोल से ऑपरेशन सरल रहता है। ब्लैक फिनिश और पिरामिड शेप इसे स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

सक्शन पावर
1000 m³/घंटा
फिल्टर टाइप
बैफल फिल्टर
कंट्रोल
पुश बटन कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

अच्छी सक्शन पावर

...

बैफल फिल्टर से ग्रीस हटाना आसान

...

पुश बटन कंट्रोल से सिंपल ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो क्लीन फीचर नहीं

...

लो-लाइट केयर फीचर मिसिंग

इसकी कीमत 60% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये हो जाती है। इसमें 800 m³/घंटा की सक्शन पावर है, जो छोटे किचन के लिए सही है। बैफल फिल्टर ग्रीस और स्टीम को कैप्चर करता है और साफ करने में आसान रहता है। पुश बटन कंट्रोल से इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। 3W LED लाइट कुकिंग एरिया को बेहतर रोशनी देती है और इंस्टॉलेशन किट साथ में मिलने से फिटिंग आसान होती है। इसमें 5 साल की मोटर वारंटी मिलती है।

Specifications

सक्शन पावर
800 m³/घंटा
फिल्टर टाइप
बैफल फिल्टर
कंट्रोल
पुश बटन कंट्रोल
लाइट
3W LED लाइट
वांरंटी
5 साल मोटर वारंटी

क्यों खरीदें

...

छोटे किचन के लिए सही सक्शन

...

बैफल फिल्टर से आसानी से ग्रीस हटता है

...

इंस्टॉलेशन किट शामिल होने से सेटअप आसान

...

लंबी 5 साल मोटर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड मॉडल की तुलना में सक्शन कम

...

ऑटो क्लीन फीचर उपलब्ध नहीं

इसकी कीमत 15,900 रुपये है। इसे 66% डिस्काउंट के साथ 5,410 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 1100 m³/घंटा की मजबूत सक्शन पावर से भारी स्टीम और स्मोक भी तुरंत बाहर निकलता है। यह फिल्टरलेस डिजाइन के साथ आता है, जिससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। ड्यूल LED लैंप कुकिंग एरिया को बेहतर रोशनी देते हैं। पुश बटन कंट्रोल से इसका इस्तेमाल सरल होता है। मोटर पर 5 साल की वारंटी से लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications

सक्शन पावर
1100 m³/घंटा
डिजाइन
पिरामिड शेप
कंट्रोल
पुश बटन कंट्रोल
फिल्टर
फिल्टरलेस डिजाइन
वारंटी
मोटर पर 5 साल

क्यों खरीदें

...

पावरफुल 1100 m³/घंटा सक्शन

...

फिल्टरलेस होने से मेंटेनेंस आसान

...

ड्यूल LED से बेहतर रोशनी

...

स्टाइलिश पिरामिड लुक

...

5 साल मोटर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो क्लीन फीचर नहीं

...

पुश बटन कंट्रोल सीमित फीचर्स

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1250 m³/घंटा की मजबूत सक्शन क्षमता है, जो भारी से भारी कुकिंग के दौरान भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल से आप आसानी से वांछित सक्शन लेवल चुन सकते हैं। फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी होने से रख-रखाव आसान होता है।

Specifications

सक्शन पावर
1250 m³/घंटा
कंट्रोल
3 स्पीड पुश बटन
टेक्नोलॉजी
फिल्टरलेस सिस्टम
टेक्नोलॉजी
फिल्टरलेस सिस्टम

क्यों खरीदें

...

बहुत पावरफुल 1250 m³/घंटा सक्शन

...

फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस आसान

...

3 स्पीड से बेहतर कंट्रोल

...

तेज धुआं और गंध हटाने की क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो क्लीन फीचर उपलब्ध नहीं

...

LED लाइट शामिल होने का नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।