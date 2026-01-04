₹21,000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें Chimney, किचन रहेगा एकदम स्मोक फ्री
क्या आप अपने घर के लिए एक नई चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर हां, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन को स्टाइल, स्मार्टनेस और क्लीनिंग से भरने के लिए हॉट न्यू रिलीज चिमनीज अब मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। ये लेटेस्ट चिमनी मॉडल इफेक्टिव सक्शन पावर, एडवांस फिल्टर टेक्नोलॉजी और साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ आती हैं, जिससे धुएं, महक और भाप तुरंत बाहर निकल जाती है। स्मार्ट टच कंट्रोल, LED लाइटिंग और आसान इंस्टालेशन जैसे फीचर्स किचन एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपने किचन को अपडेट और स्मोक-फ्री रखना चाहते हैं, तो ये नई चिमनीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ये सभी डिस्काउंट के साथ अमेजन पर उपलब्ध हैं।
1. Livpure Fenix 60 Cm 1400 m3/hr T-Shape | Filterless Auto Clean Kitchen Chimney with Oil collector |10 Year Warranty On Motor (2 Year Comprehensive) by Livpure, (Touch & Gesture Control, Black)
इसकी कीमत वैसे तो 29,990 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 8,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1400 m³/घंटा की हाई सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे भारी कुकिंग के दौरान भी धुआं तेजी से बाहर निकल जाता है। इसका टी-शेप डिजाइन और ब्लैक फिनिश किचन को प्रीमियम लुक देता है। यह फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी है, जिसमें ऑयल कलेक्टर मौजूद है। टच और जेस्चर कंट्रोल से इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। मोटर पर 10 साल की वारंटी भरोसे को और बढ़ाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज सक्शन पावर
फिल्टरलेस होने से मेंटेनेंस कम
ऑटो क्लीन फीचर से सफाई आसान
जेस्चर कंट्रोल से बिना छुए ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य चिमनी से ज्यादा
जेस्चर कंट्रोल सभी यूजर्स को तुरंत समझ न आए
2. Wonderchef Power Elite Chimney | 60cm |1050 m3/hr| Baffle Filter | 3 Speed Push Button Controls | Powerful Suction | Low Noise| 7 Year Wr | Black
इसकी एमआरपी 10,000 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1050 m³/घंटा की सक्शन पावर दी गई है, जो हल्की से मीडियम कुकिंग के लिए सही रहेगा। बैफल फिल्टर तेल और ग्रीस को अच्छे से पकड़ता है और साफ करना आसान होता है। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल से इस्तेमाल आसान हो जाता है। लो नॉइज ऑपरेशन और ब्लैक फिनिश इसे एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश किचन अप्लायंस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छी सक्शन पावर
बैफल फिल्टर
लो नॉइज ऑपरेशन
कंट्रोल इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो क्लीन फीचर नहीं
जेस्चर या टच कंट्रोल सपोर्ट नहीं
3. Faber 60 cm 1000 m³/hr Kitchen Chimney (HOOD PLUTO PB BF BK 60, Baffle Filter, Push Button, Black)
इसकी कीमत 19,900 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 6,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/घंटा की सक्शन क्षमता दी गई है, जो छोटे और मीडियम साइज किचन के लिए उपयुक्त है। बैफल फिल्टर तेल और ग्रीस को अच्छी तरह पकड़ता है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पुश बटन कंट्रोल से ऑपरेशन आसान रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोजाना की कुकिंग के लिए पर्याप्त सक्शन
बैफल फिल्टर मजबूत और साफ करने में आसान
पुश बटन से इस्तेमाल सरल
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो क्लीन फीचर नहीं
हाई सक्शन चाहने वालों के लिए पावर कम
4. Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney
इस चिमनी की कीमत 11,290 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 5,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/घंटा की सक्शन क्षमता है, जो धुएं, ग्रीस और बदबू को इफेक्टिव रूप से बाहर करता है। बैफल फिल्टर तेल और गंदगी को अच्छे से कैप्चर करता है और साफ करना आसान बनाता है। पुश बटन कंट्रोल से ऑपरेशन सरल रहता है। ब्लैक फिनिश और पिरामिड शेप इसे स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छी सक्शन पावर
बैफल फिल्टर से ग्रीस हटाना आसान
पुश बटन कंट्रोल से सिंपल ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो क्लीन फीचर नहीं
लो-लाइट केयर फीचर मिसिंग
5. RUWA GARNET 60cm Wall Mount Kitchen Chimney | 800 m³/hr Suction | Baffle Filter | Push Button Controls | 3W LED Lights | Installation Kit Included | 5-Year Motor Warranty
इसकी कीमत 60% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये हो जाती है। इसमें 800 m³/घंटा की सक्शन पावर है, जो छोटे किचन के लिए सही है। बैफल फिल्टर ग्रीस और स्टीम को कैप्चर करता है और साफ करने में आसान रहता है। पुश बटन कंट्रोल से इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। 3W LED लाइट कुकिंग एरिया को बेहतर रोशनी देती है और इंस्टॉलेशन किट साथ में मिलने से फिटिंग आसान होती है। इसमें 5 साल की मोटर वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे किचन के लिए सही सक्शन
बैफल फिल्टर से आसानी से ग्रीस हटता है
इंस्टॉलेशन किट शामिल होने से सेटअप आसान
लंबी 5 साल मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड मॉडल की तुलना में सक्शन कम
ऑटो क्लीन फीचर उपलब्ध नहीं
6. INALSA EKON 60cm 1100 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney With Elegant Look|Push Button Control|Efficient Dual LED Lamps & Filterless|5 Year Warranty on Motor ( EKON 60BKFL, Black)
इसकी कीमत 15,900 रुपये है। इसे 66% डिस्काउंट के साथ 5,410 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 1100 m³/घंटा की मजबूत सक्शन पावर से भारी स्टीम और स्मोक भी तुरंत बाहर निकलता है। यह फिल्टरलेस डिजाइन के साथ आता है, जिससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। ड्यूल LED लैंप कुकिंग एरिया को बेहतर रोशनी देते हैं। पुश बटन कंट्रोल से इसका इस्तेमाल सरल होता है। मोटर पर 5 साल की वारंटी से लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 1100 m³/घंटा सक्शन
फिल्टरलेस होने से मेंटेनेंस आसान
ड्यूल LED से बेहतर रोशनी
स्टाइलिश पिरामिड लुक
5 साल मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो क्लीन फीचर नहीं
पुश बटन कंट्रोल सीमित फीचर्स
7. AMBBER Marvel Black Wall Mounted Kitchen Chimney 60 CM 1250 m³/hr. Powerful Suction,3 Speed Push Button Control, Filter less Technology
इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1250 m³/घंटा की मजबूत सक्शन क्षमता है, जो भारी से भारी कुकिंग के दौरान भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल से आप आसानी से वांछित सक्शन लेवल चुन सकते हैं। फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी होने से रख-रखाव आसान होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत पावरफुल 1250 m³/घंटा सक्शन
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस आसान
3 स्पीड से बेहतर कंट्रोल
तेज धुआं और गंध हटाने की क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो क्लीन फीचर उपलब्ध नहीं
LED लाइट शामिल होने का नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।