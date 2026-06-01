घर हो या दुकान, ₹10,000 से कम का यह वॉटर डिस्पेंसर; बटन दबाते ही निकलेगा बर्फ जैसा ठंडा पानी
अमेजन समर सेल में टॉप-ब्रांडेड वॉटर कूलर्स और इंसुलेटेड बोतलों पर भारी डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स मिल रहे हैं। इन शानदार डील्स के जरिए आप बेहद कम दामों में स्टाइलिश कूलिंग प्रोडक्ट्स सीधे अपने घर मंगवाकर गर्मी को मात दे सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के इस मौसम में ठंडे पानी की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेज़न पर बेहतरीन वॉटर कूलर्स और वाटर डिस्पेंसर्स पर भारी डिस्काउंट और धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इस कलेक्शन में नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के हाई-कैपेसिटी वॉटर कूलर्स शामिल हैं, जिनकी कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। ये कूलर्स बड़े परिवारों, ऑफिसों या दुकानों के लिए बेस्ट हैं, जो कम बिजली खपत में भी लगातार बर्फ जैसा ठंडा पानी देने की क्षमता रखते हैं। इन पर मिल रही बंपर छूट का फायदा उठाकर आप बेहद बजट-फ्रेंडली दाम में एक प्रीमियम क्वालिटी का वॉटर कूलर अपने घर ला सकते हैं।
आधुनिक फीचर्स और आसान होम डिलीवरी के साथ बड़ी बचत
अमेजन पर उपलब्ध ये नए जमाने के वॉटर कूलर्स एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी, रस्ट-फ्री बॉडी और ड्यूरेबल डिज़ाइन के साथ आते हैं। इनमें पानी को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए बेहतरीन इंसुलेशन दिया गया है, जिससे बार-बार फ्रिज खोलने या बर्फ जमाने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारी बचत और शानदार डील्स के साथ ये बड़े और दमदार वॉटर कूलर्स बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के झंझट के सीधे आपके घर तक सुरक्षित डिलीवर कर दिए जाएंगे।
1. amazon basics Hot and Cold Floor Standing Water Dispenser, Top Loading, 20Litre Silver & Black Deco
गर्मियों में बर्फ जैसा ठंडा पानी चाहिए हो या सर्दियों में चाय-कॉफ़ी के लिए तुरंत गर्म पानी, Amazon Basics Floor Standing Water Dispenser आपकी इन सभी जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। यह एक थ्री-इन-वन वॉटर डिस्पेंसर है जो एक आकर्षक सिल्वर और ब्लैक डेको डिज़ाइन में आता है। इसकी फ्लोर स्टैंडिंग बॉडी के कारण इसे रखने के लिए किसी टेबल या काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे यह आपके किचन, लिविंग रूम या ऑफिस स्पेस के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। इस समय अमेज़न पर यह प्रोडक्ट 46% की भारी छूट के साथ बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
थ्री-इन-वन फंक्शनलिटी
बेहतरीन कूलिंग और हीटिंग
चाइल्ड लॉक सेफ्टी
प्रीमियम और सेफ मटीरियल
क्यों खोजें विकल्प
टॉप-लोडिंग डिज़ाइन
स्टोरेज केबिन की कमी
2. Voltas Floor Mounted Water Dispenser Minimagic Pure F with Non Cooling Storage Cabinet (White)
अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा वॉटर डिस्पेंसर ढूंढ रहे हैं जो पानी ठंडा और गर्म करने के साथ-साथ छोटे-मोटे खाने-पीने के सामान या कोल्ड ड्रिंक्स को भी स्टोर कर सके, तो BonKaso Blueprint 21C Water Dispenser आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह एक टॉप-लोडिंग फ्लोर स्टैंडिंग डिस्पेंसर है जो इन-बिल्ट 20 लीटर के रेफ्रिजरेटर (कूलिंग कैबिनेट) के साथ आता है। ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में आने वाला यह डिस्पेंसर थ्री-इन-वन (गर्म, ठंडा और सामान्य) पानी की सुविधा देता है। फिलहाल अमेजन पर इस प्रोडक्ट पर 50% की फ्लैट छूट मिल रही है, जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट 20L रेफ्रिजरेटर
मजबूत और सेफ बॉडी
थ्री-इन-वन वाटर आउटपुट
रिमूवेबल ड्रिप ट्रे
क्यों खोजें विकल्प
टॉप-लोडिंग
नॉर्मल टैप का पानी थोड़ा ठंडा होना
3. Blue Star Bwd3Fmrga Star Hot,Cold&Normal Water Dispenser With Refrigerator(Standard), 14 liter, Blue
जब बात कूलिंग और होम एप्लायंसेज की आती है, तो ब्लू स्टार भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक माना जाता है। Blue Star Bwd3Fmrga Water Dispenser एक प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी फ्लोर माउंटेड डिस्पेंसर है, जो नीचे की तरफ इन-बिल्ट 14 लीटर के रेफ्रिजरेटर के साथ आता है। व्हाइट और ब्लू कलर के क्लासिक कॉम्बिनेशन में आने वाला यह मॉडल तीन अलग-अलग टैप (गर्म, सामान्य और ठंडा पानी) के साथ आता है। पिछले महीने में 1,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ यह अमेजन पर एक टॉप-सेलिंग और बेहद लोकप्रिय वाटर डिस्पेंसर है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू
तीन अलग टेम्परेचर टैप
14L बॉटम रेफ्रिजरेटर
फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक
क्यों खोजें विकल्प
कम डिस्काउंट
छोटा कूलिंग केबिन
4. Voltas hot and Cold Black Water dispencer/Water Dispenser/Water Dispenser with Refrigerator
टाटा ग्रुप का भरोसा और बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर वोल्टास (Voltas) भारतीय बाज़ार का एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड है। Voltas Black Water Dispenser एक स्टाइलिश और प्रीमियम फ्लोर-स्टैंडिंग मॉडल है, जो नीचे की तरफ एक इन-बिल्ट कूलिंग कैबिनेट (छोटे रेफ्रिजरेटर) के साथ आता है। अपनी ऑल-ब्लैक एलिगेंट डिज़ाइन के कारण यह न केवल आपके घर या ऑफिस को एक मॉडर्न लुक देता है, बल्कि एक ही जगह पर आपको गर्म, ठंडा और सामान्य पानी की सुविधा भी प्रदान करता है। इस समय अमेज़न पर यह ब्रांडेड वॉटर डिस्पेंसर 35% की बेहतरीन छूट के साथ आकर्षक कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद और टॉप ब्रांड
इन-बिल्ट कूलिंग कैबिनेट
इको-फ्रेंडली कूलिंग
थ्री टेम्परेचर नल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित शुरुआती जानकारी
टॉप-लोडिंग
5. BonKaso Blueprint Hot & Cold Water Dispenser 21C Top Loading with Refrigerator Black, 20 L
अगर आप गर्मियों में चिल्ड पानी और सर्दियों में हॉट बेवरेजेस के लिए एक ऑल-इन-वन सॉल्यूशन तलाश रहे हैं, तो BonKaso Blueprint 21C Water Dispenser आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। यह एक प्रीमियम टॉप-लोडिंग फ्लोर स्टैंडिंग वॉटर डिस्पेंसर है, जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी यूटिलिटी इसके नीचे दिया गया बड़ा 20 लीटर का इन-बिल्ट रेफ्रिजरेटर (कूलिंग कैबिनेट) है, जो पानी ठंडा करने के साथ-साथ आपके स्नैक्स और ड्रिंक्स को भी फ्रेश रखता है। इस समय अमेजन पर यह प्रोडक्ट 50% की फ्लैट छूट और शानदार बैंक ऑफर्स के साथ बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैसिव 20L कूलिंग कैबिनेट
मजबूत फूड-ग्रेड बिल्ड
फास्ट हीटिंग और कूलिंग
1 साल की ऑन-साइट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल टॉप-लोडिंग
स्टार्टिंग ग्लास टेम्परेचर इश्यू
6. ATLANTIS One | Floor Standing Water Dispenser | 18 litres Cooling Cabinet | Smart Push Buttons | Hot, Normal & Cold Water | 2.5 litres/Hour Cooling Capacity | 1 Year Warranty | Corrosion-Resistant
ATLANTIS One Floor Standing Water Dispenser बेहतरीन परफॉर्मेंस, आकर्षक लुक और यूज़र-फ्रेंडली फीचर्स के साथ अपने सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार है। यह वॉटर डिस्पेंसर हॉट, नॉर्मल और कोल्ड यानी तीनों तरह का पानी देने में सक्षम है। इसमें दिया गया 18 लीटर का कूलिंग कैबिनेट और स्मार्ट पुश बटन इसे घरों और छोटे-बड़े ऑफिसों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। अगर आप अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान और अधिक कुशल बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक आदर्श चॉइस साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट पुश बटन
18 लीटर कूलिंग कैबिनेट
शानदार हीटिंग और कूलिंग क्षमता
न के बराबर आवाज़
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक आउटर बॉडी
3.7 स्टार रेटिंग
7. FZN Water Drinking Cooler - 50 Liter | Stainless Steel Body | Heavy-Duty Commercial Water Cooler for Temple, Outdoor & Public Places | High-Capacity Cooling System
FZN Water Drinking Cooler (50 Liter) बेहतरीन परफॉर्मेंस, आकर्षक हैवी-ड्यूटी लुक और यूज़र-फ्रेंडली फीचर्स के साथ अपने सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार है। यह हाई-कैपेसिटी वॉटर कूलर सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, स्कूलों और बड़े ऑफिसों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप भारी भीड़ वाले स्थानों पर ठंडे पानी की उपलब्धता को आसान, स्वच्छ और अधिक कुशल बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक आदर्श और टिकाऊ विकल्प साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील बॉडी
हाई कूलिंग क्षमता
डबल टैप डिस्पेंसिंग
मजबूत कंप्रेसर और शांत संचालन
बड़ी स्टोरेज क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
केवल ठंडा पानी
भारी वजन और साइज
1. वाटर डिस्पेंसर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
वाटर डिस्पेंसर क्या है?
वाटर डिस्पेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या नॉन-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका उपयोग पीने का पानी आसानी से निकालने (dispense) के लिए किया जाता है। इसके ऊपर पानी का बड़ा जार (20 लीटर वाला) उल्टा करके लगाया जाता है या फिर इसे सीधे वॉटर प्यूरीफायर (RO) से जोड़ दिया जाता है।
इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
मशीन चालू करें: इसे बिजली के सॉकेट से जोड़कर ऑन किया जाता है (यदि उसमें हीटिंग/कूलिंग फीचर है)।
बटन या टैप दबाएं: इसमें पानी निकालने के लिए नल (Taps) या पुश बटन दिए होते हैं।
तापमान चुनें: आधुनिक डिस्पेंसर में तीन विकल्प होते हैं—गर्म पानी के लिए लाल बटन, ठंडे पानी के लिए नीला बटन और सामान्य (normal) पानी के लिए हरा/सफेद बटन दबाकर सीधे ग्लास में पानी लिया जाता है।
2. वाटर डिस्पेंसर का क्या फायदा है?
तुरंत गर्म और ठंडा पानी: बिना फ्रिज खोले तुरंत बर्फ जैसा ठंडा पानी और बिना गैस जलाए चाय, कॉफी या नूडल्स के लिए उबलता हुआ गर्म पानी मिल जाता है।
समय की बचत: मेहमानों के आने पर या ऑफिस में ठंडे-गर्म पानी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
फ्रिज में बोतलें रखने से आज़ादी: बार-बार फ्रिज में पानी की बोतलें भरने और रखने का झंझट खत्म हो जाता है।
स्टोरेज कैबिनेट: कई फ्लोर-स्टैंडिंग डिस्पेंसर के नीचे एक छोटा कूलिंग कैबिनेट (छोटा फ्रिज) होता है, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स या टिफिन ठंडा रख सकते हैं।
उपयोग में आसान: इसे बच्चे और बुजुर्ग भी आसानी से बटन दबाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
3. डिस्पेंसर के क्या नुकसान हैं?
बिजली की खपत: पानी को लगातार ठंडा और गर्म रखने के लिए यह बिजली की खपत करता है, जिससे बिजली का बिल बढ़ सकता है।
पानी को प्यूरीफायर (साफ) नहीं करता: ध्यान रहे, वॉटर डिस्पेंसर केवल पानी को ठंडा या गर्म करता है, यह पानी को फिल्टर या शुद्ध नहीं करता। आपको इसमें पहले से साफ/मिनरल वाटर ही डालना होगा।
मेंटेनेंस और सफाई: यदि इसके वाटर टैंक और नलों की नियमित सफाई न की जाए, तो इसमें बैक्टीरिया या फंगस जमा हो सकते हैं।
भारी जार बदलने की समस्या: टॉप-लोडिंग डिस्पेंसर में हर बार 20 लीटर का भारी जार उठाकर ऊपर फिट करना काफी थका देने वाला काम होता है।
जगह घेरना: फ्लोर-स्टैंडिंग डिस्पेंसर घर या ऑफिस में अच्छी-खासी जगह घेरते हैं।
4. घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरीफायर बेस्ट है?
घर के लिए सबसे बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर वो होता है जो आपके घर आने वाले पानी के TDS (Total Dissolved Solids/पानी की अशुद्धता) के स्तर के अनुसार चुना जाए:
RO (Reverse Osmosis) प्यूरीफायर: अगर आपके घर में बोरवेल, टैंकर या खारा पानी आता है (जिसका TDS 500 से ज़्यादा हो), तो RO+UV+UF तकनीक वाला प्यूरीफायर सबसे बेस्ट है। (जैसे: Kent Grand, Eureka Forbes Aquaguard, या AO Smith)।
UV + UF प्यूरीफायर: अगर आपके घर में सरकारी सप्लाई या नगरपालिका का मीठा पानी आता है (जिसका TDS 200-300 से कम है), तो आपको RO की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए केवल UV+UF (Ultraviolet + Ultrafiltration) प्यूरीफायर बेस्ट रहेगा, जो पानी के जरूरी मिनरल्स को बनाए रखता है।
Alkaline प्यूरीफायर: आजकल सेहत के लिहाज से Alkaline (एल्केलाइन) वॉटर प्यूरीफायर काफी पसंद किए जा रहे हैं, जो पानी के pH लेवल को संतुलित रखकर उसे सेहतमंद बनाते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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