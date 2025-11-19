Hot and Cold AC: सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी हवा, रूम हीटर की जरूरत नहीं, बचेंगे मोटे पैसे

संक्षेप: अब गर्मी के लिए एसी और सर्दी के लिए रूम हीटर लेने की जरूरत नहीं है, क्यों अमेजन Hot and Cold AC की खरीद पर बंपर ऑफर लेकर आया है।

अब गर्मी और सर्दी के लिए अलग-अलग एसी और रूम हीटर लेने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में ऑल इन वन यानी हॉट और कूल एसी को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल अमेजन ने हॉट और कूल एसी को नॉर्मल एसी की कीमत पर बिक्री का ऑफर निकाला है। ऐसे में आप 30 से 35 हजार रुपये में हॉट और कूल एसी खरीद पाएंगे। इससे आपको रूम हीटर खरीदने पर पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यह एसी न सिर्फ किफायती कीमत और फीचर्स के साथ आते हैं, बल्कि इनके चलने पर कम बिजली की खपत होती है। आइए देखते हैं, इन पर मिलने वाले डील्स और डिस्काउंट..

यह 1.5 टन वाला 5 स्टार इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट AC है, जो Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें इन्वर्टर कम्प्रेसर दिया गया है जो कमरे के तापमान और हीट लोड के अनुसार अपनी कूलिंग क्षमता को खुद ब खुद एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की कम खपत होती है और शानदार कूलिंग मिलती है। इस हॉट एंड कूल एसी को 36 फीसद छूट के साथ 41,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एलेक्सा और गूगल होम से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 5 स्टार कूलिंग कैपेसिटी 5100W एयरफ्लो 703 CFM एयरफ्लो 703 CFM क्यों खरीदें 7-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग, True AI टेक्नोलॉजी 5 स्टार रेटिंग से कम बिजली खर्च Wi-Fi स्मार्ट AC, Alexa और Google कंट्रोल 4-वे एयर स्विंग और हाई एयरफ्लो क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से प्रीमियम फीचर्स होने के कारण कीमत थोड़ी अधिक

यह 1 टन का 5-स्टार Wi-Fi स्मार्ट इनवर्टर स्प्लिट AC है। इसमें फ्लेक्सी इनवर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हीट लोड के अनुसार पावर एडजस्ट करती है और 6-in-1 कंवर्टिबल मोड के साथ कूलिंग क्षमता बढ़ाने–घटाने की सुविधा देती है। यह AC 52 फीसद छूट के साथ 31,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे वाई-फाई, ऐप और वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 1 टन एनर्जी रेटिंग 5 स्टार एयरफ्लो 380 CFM कूलिंग कैपेसिटी 3500W (Max 4080W) क्यों खरीदें 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाई-फाई, वॉइस कंट्रोल सपोर्ट PM 2.5 ड्यूल फिल्टर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं

यह 1.5 टन वाला हॉट एंड कूल इनवर्टर स्प्लिट AC है, जो 52°C की भीषण गर्मी से लेकर 0°C की ठंड तक हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5-in-1 कंवर्टिबल मोड दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप कूलिंग क्षमता 40% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। एसी को 37 फीसद छूट के साथ 35,300 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कूलिंग/हीटिंग रेंज 52°C (कूलिंग) – 0°C (हीटिंग) एयरफ्लो 689 CFM क्यों खरीदें गर्मी और सर्दी दोनों में काम करता है 5-in-1 कंवर्टिबल मोड 5 साल फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी Heavy Duty कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग Wi-Fi/स्मार्ट फीचर्स मौजूद नहीं

यह 1.5 टन वाला सर्दी और गर्मी दोनों मौसम वाला इनवर्टर स्प्लिट AC है, जो 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी और मल्टी-सेंसर फीचर्स के साथ आता है। यह AC गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गरम हवा देता है। इसे अमेजन से 44 फीसद छूट के बाद 38,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। में उपलब्ध है। इसमें PM2.5 फ़िल्टर, 4-वे एयर स्विंग और टर्बो कूल जैसे फीचर भी मिलते हैं।

Specifications कैपेसिटी 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 3 स्टार | ISEER: 3.93 कूलिंग कैपेसिटी 1832–5264W (Max: 5075W) हीटिंग कैपेसिटी 1925–5305W ऑपरेटिंग रेंज -2°C से 52°C क्यों खरीदें Hot & Cold AC — -2°C से 52°C तक प्रभावी 5-in-1 Convertible Cooling — जरूरत अनुसार कूलिंग क्षमता एडजस्ट PM2.5 + Activated Carbon फ़िल्टर — साफ और फ्रेश हवा 4-Way Swing — बेहतर एयरफ्लो और तेज़ कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 3 स्टार एनर्जी रेटिंग (बिजली खपत अधिक) गैस चार्जिंग वारंटी में कवर नहीं

यह 1.5 टन वाला हॉट एंड कूल इनवर्टर स्प्लिट AC है, जो कमाल के सेंसर फीचर के साथ आता है। यह गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गरम हवा देता है। इसे 43% की छूट के बाद यह 37,440 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 100% कॉपर कॉइल, सुपर फाइन मेस फ़िल्टर और ओडर-फ्री एयर जैसी फीचर्स मिलते हैं।

Specifications कैपेसिटी 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 3 स्टार तापमान ऑपरेशन 43°C पर 100% कूलिंग, 52°C तक कंडेंसर 100% कॉपर क्यों खरीदें ज्यादा गर्मी में भी ज्यादा कूलिंग बेहतर परफॉर्मेंस और सुरक्षित धूल से सुरक्षा और साफ हवा बेहतर कूलिंग और कम मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प बिजली खपत थोड़ी ज्यादा PM2.5 या एंटी-बैक्टीरियल फ़िल्टर नहीं

यह कोल्ड एंड हॉट स्प्लिटि इन्वर्टर एसी है। इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग की सुविधा के साथ ही 4 वे स्विंग, मल्टी सेंसर मिलते हैं। साथ ही डस्ट फिल्टर फीचर्स आपको साफ हवा भी देती है।



Specifications कैपेसिटी 2 टन कूलिंग पावर 6400 W हीटिंग पावर 6400 W तापमान कूलिंग 21–52°C, हीटिंग -2–30°C क्यों खरीदें गर्मियों में कूलिंग, सर्दियों में हीटिंग 5-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग हवा का चारों दिशा में समान फ्लो हवा का चारों दिशा में समान फ्लो बेहतर कूलिंग और जंग-प्रतिरोधी क्यों खोजें विकल्प 3 स्टार रेटिंग एयर फ़िल्टर और गैस चार्जिंग के लिए अलग से चार्ज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।