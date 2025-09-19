आ रहा 8300mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, मिलेगी स्टील जैसी मजबूत और वॉटरप्रूफ बॉडी, 108MP कैमरा भी honor x9d launch set for 24 september check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ रहा 8300mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, मिलेगी स्टील जैसी मजबूत और वॉटरप्रूफ बॉडी, 108MP कैमरा भी

Honor ने अपने अगले मिड-रेंज फोन, Honor X9d, की लॉन्च डेट की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी है। यह फोन मलेशिया में 24 सितंबर, 2025 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसमें स्टील जैसी मजबूत बॉडी मिलेगी और यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69K रेटिंग के साथ आता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 05:45 PM
Honor ने अपने अगले मिड-रेंज फोन, Honor X9d, की लॉन्च डेट की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी है। यह फोन मलेशिया में 24 सितंबर, 2025 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह ऑनर का मजबूत फोन होगा। इसमें स्टील जैसी मजबूत बॉडी मिलेगी और यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69K रेटिंग के साथ आता है। फोन में 108 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा भी होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में क्या खास मिल सकता है...

आ रहा 8300mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, मिलेगी स्टील जैसी मजबूत और वॉटरप्रूफ बॉडी, 108MP कैमरा भी

स्टील जैसी मजबूत और वॉटरप्रूफ बॉडी

देखने में तो X9d, जुलाई में चीन में लॉन्च हुए Honor X70 से काफी प्रभावित है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव भी हैं, जिनमें से एक है 108 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा। कंपनी इसकी मजबूती को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। Honor X70 की तरह, यह फोन IP69K रेटिंग के साथ आता है, यानी यह न सिर्फ धूल और पानी से, बल्कि तेज दबाव वाले स्प्रे से भी सुरक्षित रहता है। ऑनर ने अपने मजबूत फ्रेम को भी हाइलाइट किया है जो गिरने पर फोन को टूटने नहीं देगा और नॉर्मल ग्लास-स्लैब फोन से बेहतर तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा।

honor x9d

फोन में 8300mAh की एक बड़ी बैटरी

पावर भी कोई समस्या नहीं होगी। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन में 8300mAh की एक बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो किसी भी मेनस्ट्रीम के स्मार्टफोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी में से एक है। इसका मतलब है कि यह कई दिनों तक चलेगी, इससे खासतौर से उन यूजर्स को फायदा मिलेगा, जो अक्सर सफर पर रहते हैं और अपने फोन को बार-बार चार्ज नहीं कर पाते।

honor x9d

फोन में 108 मेगापिक्सेल कैमरा भी

डिजाइन की बात करें तो, ऑनर अपने पुराने लुक को बरकरार रखते हुए कुछ अलग चीजें भी जोड़ रहा है। X70 वाला रेडिश-ब्राउन फिनिश वापस आ गया है, जिसमें एक नया सनलाइट गोल्ड ऑप्शन भी शामिल है। कैमरा की बात करें तो, X70 के 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरे की जगह, अपकमिंग X9d में OIS के साथ 108 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर दिए जाने की उम्मीद है, जो डिटेल और कम रोशनी में तस्वीरें लेने के शौकीनों को काफी पसंद आएगा।

