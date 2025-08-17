108MP कैमरा और 6600mAh की बैटरी वाला 5G फोन, लुक भी धांसू, परफॉर्मेंस में कैसा?

ऑनर ने कुछ दिन पहले मार्केट में 108MP के मेन कैमरा वाले Honor X9c 5G को लॉन्च किया था। कंपनी का यह फोन 6600mAh की बैटरी और कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है। हमनें इस फोन का फोन को अच्छे से टेस्ट किया है और आपके लिए इसका रिव्यू लाए हैं।

ऑनर ने कुछ हफ्तों पहले मार्केट में अपने नए फोन- Honor X9c को लॉन्च किया था। यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आता है। इसमें कंपनी 8जीबी रैम और 6600mAh की बैटरी दे रही है। फोन का लुक काफी इंप्रेसिव है। कंपनी ने हमें इस फोन को रिव्यू करने का मौका दिया है। लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने ऑनर के इस लेटेस्ट फोन को करीब एक महीने तक यूज किया। अब हम आपके लिए इसका डीटेल रिव्यू लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑनर का यह फोन परफॉर्मेंस में कितना दमदार है।

डिस्प्ले और डिजाइन ऑनर ने हमें इस फोन का जेड स्यान कलर वेरिएंट भेजा था। फोन का डिजाइन एक बार में आपका दिल जीत लेगा। कंपनी इस फोन के रियर पैनल पर जो टेक्सचर ऑफर कर रही है, वह इसके लुक को और प्रीमियम बनाता है। रियर पैनस पर बड़ी साइज का सर्कुलर कैमरा बंप दिया गया है। इसमें दो कैमरे और एक एलईडी फ्लैश मौजूद है। कैमरा मॉड्यूल एक सर्कुल रिंग के अंदर है, जिससे फोन का लुक काफी इंप्रेसिव हो जाता है। फोन का फी स्लिम है। इसकी थिकनेस मात्र 7.98mm है। यह फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह बेसिक लेवल का स्प्लैश और डस्ट प्रोटेक्शन वाला फोन बन जाता है।

फोन के बॉटम में यूएसबी टाइप-C पोर्ट दिया गया है। यह डिवाइस ड्यूल स्पीकर के साथ आता है। इस स्पीकर बॉटम में और एक टॉप पर दिया गया है। कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। इस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले का साइज 6.78-इंच है। डिस्प्ले 4000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। इनडोर के साथ आउटडोर में भी यह डिस्प्ले बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। डिस्प्ले पर कलर काफी ऐक्यूरेट दिखते हैं। फोन का मूवी देखने और गेमिंग के लिए शानदार है। डिस्प्ले पर एक पिल शेप कटआउट भी दिया गया है। फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जो काफी फास्ट है।

रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर और ओएस ऑनर का यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन में मल्टी-टास्किंग करने में कोई परेशानी नहीं होगा। फोन लैग भी नहीं करता। इसमें हमें हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स को रन करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। ओएस की बात करें, तो यह डिवाइस Magic OS 2 पर काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो यह फोन इस सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले डिवाइसेज में से एक है।

कैमरा भी जबर्दस्त फोन में दिया गया कैमरा सेटअप इस सेगमेंट के बेस्ट कैमरा सेटअप्स में से एक है। कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा यहां एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस भी दिया गया है। फोन का मेन कैमरा डेलाइट में काफी वाइब्रेंट फोटो कैप्चर करता है। फोटोज और वीडियो में आपको नैचुरल कलर दिखेंगे। कम रोशनी में भी इस कैमरे ने हमें निराश नहीं किया। सेल्फी कैमरा की बात करें, तो यह भी अपना काम बखूबी पूरा करता है।

दमदार है फोन की बैटरी ऑनर का यह फोन 6600mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सिंगल चार्ज और नॉर्मल यूज में फोन डेढ़ दिन से ज्यादा चल जाता है। वहीं, हेवी यूजर्स को इसे दिन में दो बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। फोन की बैटरी को चार्ज होने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है।

खरीदें या नहीं? ऑनर का यह फोन 20 हजार रुपये की रेंज में तगड़े फीचर ऑफर करता है। इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और पावरफुल बैटरी दी गई है। फोन का लुक काफी प्रीमियम है। अगर आप सैमसंग और वनप्लस की भीड़ से हट कर कुछ नया और स्टाइलिश ट्राई करना चाहते हैं, तो यह फोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।