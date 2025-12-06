ऑनर का बड़ा धमाका, नए फोन में 10000mAh की बैटरी, बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च

संक्षेप: ऑनर X80 को चाइना क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन ने सर्टिफाइ कर दिया है। लिस्टिंग के अनुसार फोन की बैटरी 10000mAh की है। यह फोन ऑनर 70 की 8300mAh की बैटरी से मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा। फोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है।

Dec 06, 2025 07:50 am IST

स्मार्टफोन की दुनिया में बड़ा धमाका होने वाला है। यह धमाका 10000mAh की बैटरी वाला ऑनर का नया फोन करने वाला है। इस अपकमिंग फोन का नाम - Honor X80 है। लॉन्च से पहले इस फोन को चीन के चाइना क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन ने सर्टिफाइ कर दिया है। लिस्टिंग डेटाबेस के अनुसार इस फोन का सर्टिफिकेशन नंबर 2025010915830460 है। लिस्टिंग पेपरवर्क की मानें, तो यह फोन 10000mAh की बैटरी से लैस होगा। यह ऑनर 70 फोन की 8300mAh की बैटरी से मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा। ऑनर 80 की ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

10000mAh की बैटरी के साथ यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बैकअप देने वाला डिवाइस बनने की राह पर है। यह फोन उन यूजर्स को काफी पसंद आने वाला है, जो बार-बार फोन को चार्ज किए बिना गेमिंग, स्ट्रीमिंग और हर वक्त कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सर्टिफिकेशन में यह भी कन्फर्म किया गया है कि फोन 5G सपोर्ट के साथ आएगा।

फोन के बाकी स्पेक्स के बारे में इस लिस्टिंग में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल आइए जान लेते हैं ऑनर 70 के फीचर्स के बारे में, जिससे अपकमिंग ऑनर 80 के बारे में हमें एक आइडिया मिल सके कि यह फोन किन अपग्रेड्स के साथ मार्केट में एंट्री कर सकता है।

ऑनर X70 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 512दीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है।