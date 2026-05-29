आते ही छा जाएगा यह ऑनर फोन, मिलेगी 10000mAh से बड़ी बैटरी, पिछले मॉडल के बिके थे 70 लाख यूनिट

Honor X80 में 6.8-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होगा, जिसका डिजाइन फ्लैट होगा। उम्मीद है कि इस स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में 10,000mAh से बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Honor X80 Details Leak: ऑनर ने 10,000mAh बैटरी वाले फोन लाकर बाजार में तहलका मचा दिया है। अब कंपनी इतनी बड़ी बैटरी वाले और भी फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि अब कंपनी ऑनर X80 को लॉन्च करेगी, जिसमें 10,000mAh से भी बड़ी बैटरी होगी। फरवरी में, एक लीक से ऑनर X80 स्मार्टफोन की कुछ खास जानकारियां सामने आई थीं। अब, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक नए लीक से पता चला है कि ऑनर X-सीरीज का एक नया फोन जून में चीन में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, टिप्स्टर ने फोन का नाम साफ-साफ नहीं बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ऑनर X80 ही हो सकता है। पिछले लीक में टिप्स्टर ने बताया था कि अपकमिंग ऑनर X80 की कीमत 1,000 युआन (लगभग 13,000 रुपये) से कम होगी। आइए देखते हैं कि इस नए लीक से क्या पता चलता है।

Honor X80 की खासियत गिज्मोचाइना ने लीक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि, ऑनर X80 में 6.8-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होगा, जिसका डिजाइन फ्लैट होगा। उम्मीद है कि इस स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में 10,000mAh से बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि ऑनर पहले भी 10,000mAh+ बैटरी वाले कुछ स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है, लेकिन X-सीरीज का यह पहला ऐसा मॉडल होगा जिसमें इतनी बड़ी बैटरी दी जाएगी।

ऑनर X80 में स्नैपड्रैगन 6-सीरीज का चिपसेट होने की उम्मीद है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 6 जेन 5 हो सकता है। अपने पिछले मॉडल की तरह ही, इस डिवाइस में भी झटके सहने वाली मजबूत बॉडी होने की बात कही जा रही है।

लीक में आगे यह भी दावा किया गया है कि ऑनर X80 मिस्टिक ब्लैक, मूनलाइट व्हाइट, लाइटनिंग रेड और वाइब्रेंट ऑरेंज जैसे कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। टिप्स्टर के अनुसार, यह डिवाइस चीनी बाजार में जबर्दस्त प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि पिछले साल के Honor X70 की कथित तौर पर लगभग 7 मिलियन (70 लाख) यूनिट्स बिकी थीं।