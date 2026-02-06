Hindustan Hindi News
13 हजार से कम में 10,000mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा यह धांसू फोन, सामने आई डिटेल

13 हजार से कम में 10,000mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा यह धांसू फोन, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

Honor अब Honor X80 स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी कीमत लगभग 13,000 रुपये से कम होगी और इसमें 10,000mAh से ज्यादा की बैटरी हो सकती है। देखें अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास होगा

Feb 06, 2026 05:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन ब्रांड्स अब 10,000mAh तक की बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स पर फोक्स कर रहे हैं और Honor पहले ही कई ऐसे फोन्स लॉन्च कर चुका है। अब ऑनर शायद अपनी 10,000mAh बैटरी वाली स्ट्रेटेजी को और ज्यादा किफायती स्मार्टफोन तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि कंपनी Honor X80 पर काम कर रही है, जिसमें बजट सेगमेंट में एक बहुत बड़ी बैटरी हो सकती है। उम्मीद है कि इस फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला फ्लैट एलटीपीएस डिस्प्ले होगा और यह अगली जेनरेशन के स्नैपड्रैगन 6-सीरीज चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि, ऑनर ने अभी तक किसी भी डिटेल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट से हिंट मिलता है कि यह फोन जल्द ही चीन में लॉन्च हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X80 5G

Vivo X80 5G

  • checkUrban Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹54999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47426

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52999

₹57999

खरीदिये

13 हजार से कम होगी Honor X80 की कीमत

टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की वीबो पोस्ट के अनुसार, आने वाले Honor X80 की कीमत 1,000 युआन (लगभग 13,000 रुपये) से कम होगी और इसमें 10,000mAh से ज्यादा की बैटरी हो सकती है।

टिप्स्टर का कहना है कि Honor X80 में 6.81-इंच का फ्लैट 1.5K एलटीपीएस डिस्प्ले और अपग्रेडेड डिजाइन होगा। यह भी कहा जा रहा है कि ऑनर नेक्स्ट जेनरेशेन के स्नैपड्रैगन 6-सीरीज चिपसेट, शायद SM6850 प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग कर रहा है, जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 5 चिपसेट हो सकता है। खास बात यह है कि पिछली लीक में स्नैपड्रैगन 7 सीरीज के लो-पावर प्रोसेसर का सुझाव दिया गया था।

ये भी पढ़ें:घर में मिलेगा थिएटर जैसा साउंड, 380W का साउंडबार लाया ब्रांड, इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:आ गया 12 इंच डिस्प्ले, 12GB रैम वाला पावरफुल Tablet, इसमें 14,550mAh बैटरी भी

मौजूदा Honor X70 की कीमत और खासियत

मौजूदा ऑनर X70 में स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 चिप और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8,300mAh की बैटरी है। इसमें एक 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा, एक 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.79-इंच का 1.5K डिस्प्ले है। चीन में, Honor X70 की कीमत बेस 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 1,399 युआन (लगभग 16,000 रुपये) से शुरू होती है और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,999 युआन (लगभग 24,000 रुपये) तक जाती है।

टिप्स्टर ने बताया कि ऑनर के हाल के 10,000mAh वाले मॉडल, जिनमें Honor Power 2 और Honor Win लाइनअप शामिल हैं, ने अपनी-अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है। टिप्स्टर ने आगे कहा कि ऑनर इस साल के आखिर में मैजिक सीरीज में और भी बड़ी बैटरी ला सकता है, शायद इसके साथ 6.85-इंच का बड़ा डिस्प्ले भी हो।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

