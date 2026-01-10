Hindustan Hindi News
मात्र 13,000 रुपये के फोन में 10,000mAh बैटरी, आते ही धूम मचा देगा यह सस्ता मॉडल, यह होगा खास

मात्र 13,000 रुपये के फोन में 10,000mAh बैटरी, आते ही धूम मचा देगा यह सस्ता मॉडल, यह होगा खास

संक्षेप:

Honor X80 की कीमत और बैटरी की डिटेल लॉन्च से पहले सामने आ गई है। एक टिप्स्टर ने बताया कि इसकी कीमत लगभग 1,000 युआन (लगभग 13,000 रुपये) होगी। फोन में 10,000mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है। अपकमिंग फोन में और क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Jan 10, 2026 03:56 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Honor X80 Pricing leak: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब खबर है कि ऑनर अपनी X-सीरीज में एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी आने वाले दिनों में चीन में Honor X80 लॉन्च करेगी। अब, इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले, स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इसके अलावा, अपकमिंग ऑनर स्मार्टफोन की कीमत की डिटेल्स भी लीक हो गई हैं। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, इस फोन में 10,000mAh की बैटरी हो सकती है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Honor X80 की कीमत और खासियत

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर ऑनर X80 के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर की है। टिप्स्टर का दावा है कि अपकमिंग ऑनर फोन की कीमत लगभग 1,000 युआन (लगभग 13,000 रुपये) होगी। उन्होंने स्मार्टफोन के अहम स्पेसिफिकेशन्स भी बताए।

टिप्सटर के मुताबिक, ऑनर X80 में 10,000mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है। टिप्सटर का यह भी दावा है कि इस फोन में 6.81-इंच का बड़ा LTPS डिस्प्ले भी हो सकता है। इसके अलावा, स्क्रीन में 1.5K रेजोल्यूशन होने की बात कही जा रही है। ऑनर X80 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का लो-पावर प्रोसेसर होने की भी खबर है, हालांकि उन्होंने मॉडल के बारे में नहीं बताया।

इसके अलावा, टिप्स्टर का यह भी दावा है कि दूसरी कंपनियां भी 2026 के आखिर तक 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने पर काम कर रही हैं। हालांकि, अपकमिंग ऑनर X80 स्मार्टफोन के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पुराने मॉडल की खासियत

Honor X80, ऑनर X70 का सक्सेसर हो सकता है, जिसे जुलाई 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था। ऑनर X70 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.79-इंच का 1.5K डिस्प्ले है। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज भी है। ऑनर X70 में एक बड़ी 8,300mAh बैटरी भी है और यह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस फोन में एक सिंगल 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और एक 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

