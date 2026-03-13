Hindustan Hindi News
पॉपुलर ब्रांड ला रहा बाहुबली फोन, 13,080mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च, डिटेल लीक

Mar 13, 2026 03:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Honor अब एक और ऐसा स्मार्टफोन तैयार कर रहा है जो जबर्दस्त बैटरी लाइफ पर फोकस करेगा। टिप्स्टर का दावा है कि आने वाले Honor X80 GT में 13,080mAh की बैटरी होगी, जो किसी भी मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन में अब तक देखी गई सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी में से एक होगी।

Honor शायद एक और ऐसा स्मार्टफोन तैयार कर रहा है जो जबर्दस्त बैटरी लाइफ पर फोकस करेगा। कंपनी ने हाल के महीनों में पहले ही कई ऐसे डिवाइस पेश किए हैं जिनमें काफी बड़ी बैटरियां लगी हैं, जिनमें 10,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल भी शामिल हैं। अब एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑनर अपने आने वाले Honor X80 GT के साथ इस स्तर को और भी ऊपर ले जाने की योजना बना रहा है। अगर शुरुआती लीक सही साबित होता है, तो इस फोन में अब तक किसी भी आम स्मार्टफोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरियों में से एक हो सकती है, और यह साल के पहले छमाही में कभी भी लॉन्च हो सकता है।

Honor X80 GT में अब तक की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बैटरी

चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर 'Sister Bear' नाम के एक टिप्स्टर का दावा है कि आने वाले Honor X80 GT में 13,080mAh की बैटरी होगी, जो किसी भी मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन में अब तक देखी गई सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी में से एक होगी। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन पर अभी काम चल रहा है और इसे साल के पहले छमाही में कभी भी पेश किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Xiaomi 17 और 17 Ultra की अर्ली बर्ड सेल शुरू, फ्री मिल रही ₹20,000 की फोटोग्राफी

अगर यह दावा सही है, तो बैटरी की कैपेसिटी ज्यादातर मौजूदा स्मार्टफोन की तुलना में काफी ज्यादा होगी, और यह फोन कुछ पोर्टेबल पावरबैंक्स को भी टक्कर दे सकता है। फिलहाल, Honor X80 GT के बारे में कोई और जानकारी सामने नहीं आई है, और कंपनी ने अभी तक इस डिवाइस या इसके लॉन्च की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

कंपनी के इन मॉडल्स में भी बड़ी बैटरी

यह ऑनर का पहला फोन नहीं है, जो इस तरह की मैसिव बैटरी के साथ आ रहा है, कंपनी पहले ही बड़ी बैटरी वाले कई फोन लॉन्च कर चुकी है। Honor Win सीरीज में 10,000mAh की बैटरी है, जबकि Honor Power 2 में थोड़ी बड़ी, 10,080mAh की बैटरी दी गई है। अफवाहों के मुताबिक, X80 GT इस कैपिसीटी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी: 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन्स में आ रहा Android 17, देखें पूरी लिस्ट

यह रिपोर्ट चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच बड़ी बैटरियों की ओर हो रहे एक बड़े बदलाव को भी उजागर करती है, जिसे सिलिकॉन-कार्बन सेल्स जैसी नई तकनीकों का समर्थन प्राप्त है। इसके विपरीत, Apple, Google और Samsung जैसी कंपनियों के कई डिवाइस आमतौर पर अभी भी लगभग 5,000mAh की बैटरी के साथ आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:₹12999 में आया 12GB रैम, एमोलेड डिस्प्ले वाला 5G फोन, 50MP कैमरा भी; सेल इस दिन

सैमसंग भी कर रहा बड़ी बैटरी की टेस्टिंग

इस लीक से यह भी पता चलता है कि यह डेवलपमेंट सैमसंग की बैटरी रिसर्च के लिए एक चुनौती बन सकता है। कहा जा रहा है कि सैमसंग भविष्य के संभावित डिवाइसों के लिए 12,000mAh से लेकर 18,000mAh तक की हाई-कैपेसिटी वाली सेल्स की टेस्टिंग कर रही है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

