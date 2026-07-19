आ गया 8100mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, AI फीचर्स की भरमार; पानी में भी काम करेगा

Honor बैक टू बैक बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च कर रहा है। अब ब्रांड Honor X7e Plus 5G फोन लेकर आया है, जिसमें 8100mAh की बड़ी बैटरी है। तेजी से चार्ज होने के लिए इसमें 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी है।

Honor तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। जून में, Honor ने Honor X7e लॉन्च किया था, जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 7,500mAh बैटरी वाला 4G स्मार्टफोन था। अब कंपनी ने Honor X7e Plus 5G पेश किया है, जिसमें 5G कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा दिया गया है। कंपनी ने फिलहाल इसे कतर में लॉन्च किया है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कीमत और उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चलिए जानते हैं ऑनर के नए फोन में क्या-क्या मिलता है...

Honor X7e Plus 5G की खासियत नए ऑनर X7e प्लस 5G में 6.87-इंच का टीएफटी एलसीडी पैनल है, जो 1592x720 पिक्सेल का एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1020 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और डायनामिक डिमिंग व आई कम्फर्ट मोड का सपोर्ट देता है। इसमें एक डेडिकेटेड AI बटन भी है, जिसे देर तक दबाने पर AI मेमोरी, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI समरी और स्मार्ट रिकमेंडेशन जैसे फीचर्स का तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट के साथ 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। यह मैजिकओएस 10 के साथ एंड्रॉयड 16 ओएस पर चलता है और रैम टर्बो को भी सपोर्ट करता है, जो बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए स्टोरेज के कुछ हिस्से को वर्चुअल रैम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

तेज चार्जिंग के साथ 8100mAh बैटरी इस फोन में 8100mAh की बैटरी है (जिसकी रेटेड क्षमता 7,900mAh है) और यह 45W सुपरचार्ज को सपोर्ट करती है। ऑनर का कहना है कि इस फोन को -30°C से 50°C तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि उनके इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से, कई सालों तक रेगुलर इस्तेमाल के बाद भी बैटरी अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बनाए रख सकती है।

50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा फोटोग्राफी के लिए, Honor X7e Plus 5G में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और एक ऑक्सिलरी सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। अन्य फीचर्स में 400 प्रतिशत वॉल्यूम मोड वाले स्टीरियो स्पीकर, एनएफसी, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, LDAC और aptX HD सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.1, यूएसबी टाइप-सी और डुअल सिम सपोर्ट शामिल हैं।

इस फोन में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग और SGS प्रीमियम ड्रॉप और क्रश रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है। 216 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 168.3x78.54x8.3mm है।