Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आ गया 8100mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, AI फीचर्स की भरमार; पानी में भी काम करेगा

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Honor बैक टू बैक बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च कर रहा है। अब ब्रांड Honor X7e Plus 5G फोन लेकर आया है, जिसमें 8100mAh की बड़ी बैटरी है। तेजी से चार्ज होने के लिए इसमें 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी है।

आ गया 8100mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, AI फीचर्स की भरमार; पानी में भी काम करेगा

Honor तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। जून में, Honor ने Honor X7e लॉन्च किया था, जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 7,500mAh बैटरी वाला 4G स्मार्टफोन था। अब कंपनी ने Honor X7e Plus 5G पेश किया है, जिसमें 5G कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा दिया गया है। कंपनी ने फिलहाल इसे कतर में लॉन्च किया है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कीमत और उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चलिए जानते हैं ऑनर के नए फोन में क्या-क्या मिलता है...

Honor X7e Plus 5G की खासियत

नए ऑनर X7e प्लस 5G में 6.87-इंच का टीएफटी एलसीडी पैनल है, जो 1592x720 पिक्सेल का एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1020 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और डायनामिक डिमिंग व आई कम्फर्ट मोड का सपोर्ट देता है। इसमें एक डेडिकेटेड AI बटन भी है, जिसे देर तक दबाने पर AI मेमोरी, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI समरी और स्मार्ट रिकमेंडेशन जैसे फीचर्स का तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट के साथ 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। यह मैजिकओएस 10 के साथ एंड्रॉयड 16 ओएस पर चलता है और रैम टर्बो को भी सपोर्ट करता है, जो बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए स्टोरेज के कुछ हिस्से को वर्चुअल रैम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ये भी पढ़ें:पहली ही सेल में ₹10000 सस्ता, कल से मिलेगा Moto का 'लग्जरी' फोन; इतनी है कीमत
honor x7e plus 5g launched
ये भी पढ़ें:Bahraich News: नियमों की अनदेखी पर 1,238 वाहनों का चालान

तेज चार्जिंग के साथ 8100mAh बैटरी

इस फोन में 8100mAh की बैटरी है (जिसकी रेटेड क्षमता 7,900mAh है) और यह 45W सुपरचार्ज को सपोर्ट करती है। ऑनर का कहना है कि इस फोन को -30°C से 50°C तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि उनके इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से, कई सालों तक रेगुलर इस्तेमाल के बाद भी बैटरी अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बनाए रख सकती है।

ये भी पढ़ें:भारत में धूम मचाएगा Vivo का नया फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल और कीमत
honor x7e plus 5g launched

50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, Honor X7e Plus 5G में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और एक ऑक्सिलरी सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। अन्य फीचर्स में 400 प्रतिशत वॉल्यूम मोड वाले स्टीरियो स्पीकर, एनएफसी, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, LDAC और aptX HD सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.1, यूएसबी टाइप-सी और डुअल सिम सपोर्ट शामिल हैं।

इस फोन में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग और SGS प्रीमियम ड्रॉप और क्रश रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है। 216 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 168.3x78.54x8.3mm है।

ये भी पढ़ें:45 दिनों तक चलने वाला 4G 'पावरबैंक' फोन, कीमत 3000 रुपये, लाइट iPhone से भी तेज

इतनी है कीमत

Honor X7e Plus 5G को कतर में दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। 6GB+128GB वाले मॉडल की कीमत QAR 999 (~$275) है, जबकि 8GB+256GB वाले मॉडल की कीमत QAR 1,099 (लगभग 29,000 रुपये) है। इसे डेजर्ट गोल्ड, वेलवेट ब्लैक और मीटियोर सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टफोन ओमान में भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन ऑनर ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि इसे और किन बाजारों में पेश किया जाएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Honor Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।