108MP के मेन कैमरा वाला नया फोन, मिलेगी 6500mAh की बैटरी, रैम 16GB तक
108MP के मेन कैमरा वाला नया फोन, मिलेगी 6500mAh की बैटरी, रैम 16GB तक

ऑनर ने अपना नया फोन पेश किया है। इस फोन का नाम ऑनर X7d है। फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। फोन की बैटरी 6500mAh की है। यह फोन 16जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:10 PM
ऑनर एक के बाद एक अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। हाल में कंपनी ने Honor X9c और Honor X7c को लॉन्च किया था। अब कंपनी एक और फोन लेकर हाजिर है। ऑनर के इस नए फोन का नाम Honor X7d है। फोन कमिंग सून टैग के साथ बांग्लादेश में 91 MobileDokan पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग में फोन की कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऑनर का यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 6500mAh की बैटरी जैसे जबर्दस्त फीचर से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में।

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1080 x 2412 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.77 इंच का IPS LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 850 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन को कंपनी ने 16जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।

Photo: Gadgets 360

इसमें 108 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Magic OS 9.0 पर काम करता है। ऑनर का यह लेटेस्ट फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:जियो और Vi ने कराई यूजर्स की मौज, फ्री मिलेगा 50GB तक एक्सट्रा डेटा

इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में कंपनी वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और जीपीएस जैसे ऑप्शन दे रही है। फोन चार कलर ऑप्शन- डेजर्ट गोल्ड, ओशन स्यान, मिट्यॉर सिल्वर और वेल्वेट ब्लैक में आता है।

