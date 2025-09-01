6500mAh बैटरी और 6GB रैम वाला 5G फोन लाया ऑनर, इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी honor x7d 5g launched with 6500mah battery snapdragon 6s gen 3 chip and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
6500mAh बैटरी और 6GB रैम वाला 5G फोन लाया ऑनर, इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी

Honor X7d 5G launched: हाल ही में ऑनर ने Honor X7d 4G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, और अब कंपनी ने इसके 5G वर्जन Honor X7d 5G से भी पर्दा उठा दिया है। फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6500mAh बैटरी पैक करता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:25 AM
Honor X7d 5G launched: हाल ही में ऑनर ने Honor X7d 4G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, और अब कंपनी ने इसके 5G वर्जन Honor X7d 5G से भी पर्दा उठा दिया है। फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6500mAh बैटरी पैक करता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। कंपनी ने फिलहाल इसे मलेशिया में पेश किया गया है। इसे एक ही स्टोरेज ऑप्शन और दो अलग-अलग कलर्स में उतारा गया है। फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...

6500mAh बैटरी और 6GB रैम वाला 5G फोन लाया ऑनर, इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी

Honor X7d 5G में क्या-क्या खास

दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुआ Honor X7d 5G स्मार्टफोन क्वालकॉम के 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट से लैस है और इसमें एड्रिनो 619 जीपीयू इंटीग्रेटेड है।

honor x7d 5g launched with 6500mah battery

सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम प्री-इंस्टॉल आता है और इसके ऊपर ब्रांड का अपना मैजिक ओएस 9.0 कस्टम स्किन है। जैसा कि बताया गया है, इस फोन को कंपनी ने केवल एक वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है।

इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें एक टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका स्क्रीन साइज 6.77 इंच है। इसमें 1610x720 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 850 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले आई कम्फर्ट या डायनामिक डिमिंग तकनीक को भी सपोर्ट करता है।

फोन में दमदार कैमरा और बैटरी

कैमरे की बात करें तो, इसके रियर में डुअल कैमरा सिस्टम है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए, फोन में 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है।

honor x7d 5g launched with 6500mah battery

बैटरी और चार्जिंग स्पेक्स की बात करें तो, फोन में 6500mAh डुअल-सेल बैटरी है, जो लंबी बैटरी लाइफ देती है। यह बैटरी 35W ऑनर सुपरचार्ज फीचर का सपोर्ट करती है।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में 2G/3G/4G/5G नेटवर्क, डुअल नैनो सिम स्लॉट, 2.4 गीगाहर्ट्ज + 5 गीगाहर्ट्ज डुअल बैंड सपोर्ट वाला WiFi 5, एनएफसी, ओटीजी, फिंगरप्रिंट सेंसर, इंस्टेंट AI बटन, 400% वॉल्यूम वाले डुअल स्पीकर, ऑनर साउंड 7.3, 5-स्टार SGS प्रीमियम ड्रॉप रेजिस्टेंस, IP65-रेटेड वाटर रेजिस्टेंस, 8.24 एमएम मोटाई और 206 ग्राम वजन शामिल हैं। कंपनी ने इस फोन को दो कलर्स - वेलवेट ब्लैक और डेजर्ट गोल्ड में लॉन्च किया है।

कीमत और उपब्धता

कंपनी ने इस फोन को दो कलर्स - वेलवेट ब्लैक और डेजर्ट गोल्ड में लॉन्च किया है। फिलहाल कंपनी ने फोन की कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। संभवतः ब्रांड जल्द ही इसकी घोषणा करेगा।

