16GB तक की रैम वाला नया फोन, बैटरी जबर्दस्त, 2% चार्ज में 75 मिनट तक की कॉलिंग, कैमरा 50MP का

ऑनर X7c 5G भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसे टीज करना शुरू कर दिया है। फोन में कंपनी 5100mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे शानदार फीचर दे रही है। यह फोन 2% चार्ज में 75 मिनट तक की कॉलिंग देगा।

ऑनर ने पिछले महीने भारत में अपने नए स्मार्टफोन- Honor X9c 5G को लॉन्च किया था। अब कंपनी भारत में अपना एक और नया फोन लाने वाली है। इस फोन का नाम Honor X7c 5G है। कंपनी ने इस फोन को पिछले साल ही कुछ मार्केट में लॉन्च कर गिया था। अब इसकी भारत में एंट्री होने वाली है। फोन के इंडिया लॉन्च को कंपनी ने टीज करना शुरू कर गिया है। अमेजन पर लाइव माइक्रोसाइट के अनुसार ऑनर का नया फोन के 5200mAh बैटरी, 35 वॉट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे शानदार फीचर के साथ आएगा। साथ ही यह फोन 2% चार्ज में 75 मिनट तक की कॉलिंग देगा।

ऑनर X7c 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी का यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरल स्टोरेज से लैस है। फोन में कंपनी ऑनर रैम टर्बो टेक्नोलॉजी भी देने वाली है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी+8जीबी हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 मिलेगा। कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। यह एचडी+ डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कंपनी का दावा है कि बैटरी 59 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 24 घंटे तक की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफर करती है। फोन में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी है।

यह मोड 2% बैटरी में भी 75 मिनट की लगातार कॉलिंग ऑफर करता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 पर काम करेगा। ऑनर का यह फोन 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस और वॉशेबल वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में ड्यूल स्पीकर्स के साथ 300% अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया गया है। फोन को कंपनी दो कलर ऑप्शन- फॉरेस्ट ग्रीन और मूनलाइट वाइट में लॉन्च करने वाली है।