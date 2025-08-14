कंफर्म: HONOR X7c 5G इस दिन होगा लॉन्च, पानी से धोने पर भी खराब नहीं होगा, बैटरी भी जबर्दस्त honor x7c 5g india launch set for 18 august check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
गैजेट्स न्यूज़

कंफर्म: HONOR X7c 5G इस दिन होगा लॉन्च, पानी से धोने पर भी खराब नहीं होगा, बैटरी भी जबर्दस्त

HONOR X7c 5G भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने बताया कि भारत में यह स्मार्टफोन 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह फोन फुल वॉटरप्रूफ है और पानी से धोने पर भी यह खराब नहीं होगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:29 PM
HONOR का नया फोन भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं HONOR X7c 5G स्मार्टफोन की। यह फोन इसी महीने भारत में डेब्यू करने वाला है। अब खुद कंपनी ने अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। ऑनर का यह फोन काफी मजबूत होगा। कंपनी का दावा है कि फोन ऊंचाई से अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी बताया कि यह फोन फुल वॉटरप्रूफ है और पानी से धोने पर भी यह खराब नहीं होगा। इतनी है नहीं, फोन फास्ट चार्जिंग करने वाली बड़ी बैटरी के साथ आता है। फोन में बैटरी और कैमरा भी दमदार है। चलिए जानते हैं कब लॉन्च होगा यह फोन और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा...

कंफर्म: HONOR X7c 5G इस दिन होगा लॉन्च, पानी से धोने पर भी खराब नहीं होगा, बैटरी भी जबर्दस्त

इस दिन लॉन्च होगा ऑनर का यह फोन

कंपनी ने बताया कि भारत में यह स्मार्टफोन 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव है, जिससे हिंट मिलता है कि लॉन्च होने के बाद इसे कंपनी की साइट के अलावा अमेजन पर बेचा जाएगा। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने फोन में मिलने वाले कई खास फीचर्स को टीज किया है। इसे फॉरेस्ट ग्रीन और मूनलाइट व्हाइट कलर में आने के लिए भी टीज किया गया है।

चलिए एक नजर डालते हैं HONOR X7c 5G में क्या खास होगा:

honor x7c 5g india launch set for 18 august

पानी में धोने पर भी खराब नहीं होगा

माइक्रोसाइट पर कंपनी ने टीज किय है कि फोन 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा, यानी फोन में मजबूत बॉडी मिलेगी, जिससे यह गिरने पर टूटेगा नहीं। इसके अलावा, फोन में वॉटरप्रूफ बिल्ड भी मिलेगी। फोन का IP64 रेटिंग दी गई है और इसे 3 मिनट वॉशिंग टेस्ट से भी गुजारा गया है, यानी फोन अगर अचानक पानी में गिर जाता है या बारिश में गिला हो जाता है, तो भी यह खराब नहीं होगा।

2% बैटरी में 75 मिनट कॉलिंग टाइम

फोन में 35W सुपरचार्ज सपोर्ट के साथ 5200 एमएएच बैटरी मिलेगी, जो 24 घंटे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टाइम, 18 घंटे ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो टाइम, 59 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 46 घंटे का कॉलिंग टाइम प्रदान करेगी। इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलेगा, जिससे केवल 2 परसेंट बैटरी होने पर भी लगातार 75 मिनट तक कॉलिंग की जा सकेगी।

honor x7c 5g india launch set for 18 august

डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोन में 256GB स्टोरेज के साथ 16GB तक रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 8GB स्टैंडर्ड रैम और 8GB वर्चु्अल रैम का सपोर्ट शामिल है। दमदार साउंड के लिए फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 850 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.8 इंच का बड़ा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट पैक करेगा। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा।

