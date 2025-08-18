₹14,999 में लॉन्च हुआ 16GB रैम, 50MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन, गिरने पर भी नहीं टूटेगा Honor X7c 5G drop and water resistant launched in india at just 14999 rupees with 5200mah battery 16GB ram 50MP camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Honor X7c 5G drop and water resistant launched in india at just 14999 rupees with 5200mah battery 16GB ram 50MP camera

₹14,999 में लॉन्च हुआ 16GB रैम, 50MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन, गिरने पर भी नहीं टूटेगा

भारत में लॉन्च हुआ Honor का 50MP AI कैमरा, 5200mAh बैटरी, 16GB रैम और डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट वाला फोन। 15000 रुपये से कम है कीमत:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
₹14,999 में लॉन्च हुआ 16GB रैम, 50MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन, गिरने पर भी नहीं टूटेगा

Honor ने एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-रिच फोन आज 18 अगस्त को भारत में लॉन्च कर दिया है। Honor X7c 5G फोन दमदार Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 50MP AI कैमरा जैसी खूबियों के साथ 15000 रुपये से कम में आया है। साथ ही यह फोन IP64 रेटिंग और SGS ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन के साथ आता है। सिर्फ फीचर्स ही नहीं, बल्कि डुअल-स्टेरियो स्पीकर, 35W फास्ट चार्जिंग इसे अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं Honor X7c 5G के फीचर्स और कीमत:

Honor X7c 5G की कीमत और उपलब्धता

Honor X7c 5G का 6GB + 128GB वेरिएंट 14,999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर उपलब्ध होगा। वहीं 8GB + 128GB वेरिएंट 16,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 17,999 रुपये के आसपास मिलने की संभावना है। इस फोन की पहली सेल 20 अगस्त से Amazon Specials पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 महीने तक का No-Cost EMI ऑप्शन भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:Jio का गजब प्लान! ₹895 में 11 महीनों की वैलिडिटी, मिलेगा Unlimited कॉल-डेटा

Honor X7c 5G के फीचर्स और स्पेक्स

डिस्प्ले और डिजाइन: Honor X7c 5G में 6.8 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 850 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसका डिस्प्ले बड़ा और स्मूथ है, जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव शानदार हो जाता है। फोन का डिजाइन प्रीमियम है और इसमें IP64 रेटिंग दी गई है, यानी यह धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें SGS ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है, जिससे यह गिरने पर भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस: इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) प्रोसेसर दिया गया है, जो पावरफुल और बैटरी-एफिशिएंट दोनों है। यह फोन Android 15 पर आधारित MagicOS 9.0 पर चलता है, जिससे आपको लेटेस्ट फीचर्स और स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए यह फोन एक बेहतर ऑप्शन बनता है।

रैम और स्टोरेज: Honor X7c 5G में 8GB रैम दी गई है और इसके साथ 8GB तक वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। यानी यह फोन कुल 16GB रैम की तरह काम करता है। स्टोरेज के लिए इसमें 256GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिससे आपको ऐप्स, गेम्स और मीडिया फाइल्स स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

कैमरा फीचर्स: फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी AI कैमरा मिलता है, जो OIS (Optical Image Stabilisation) सपोर्ट करता है। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। कैमरा में AI एन्हांसमेंट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे डे-लाइट फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट शॉट्स काफी बेहतर आते हैं।

बैटरी और चार्जिंग: फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है। इसमें 35W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद यह फोन लंबे समय तक गेमिंग और मल्टीमीडिया यूज को संभाल सकता है।

ऑडियो और अन्य फीचर्स: ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो 300% तक वॉल्यूम बूस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC और AI नॉइज़ रिडक्शन जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं।

ये भी पढ़ें:₹8000 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, 8GB रैम वाले वाटरप्रूफ पैसा-वसूल फोन
Honor Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।