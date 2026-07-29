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₹16000 में 'लोहालाट' फोन लाया ब्रांड, इसमें 8GB रैम, 7500mAh बैटरी; 30 घंटे देखे सकेंगे Video

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Honor X6e में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। यह 2D फेस रिकग्निशन प्रदान करता है। यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।

Honor X6e Launched
ऑनर X6e के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इकलौते वेरिएंट की कीमत RM 699 (लगभग 16,000 रुपये) है।

Honor X6e Launched: ऑनर ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया फोन जोड़ लिया है। कंपनी ने अब Honor X6e को कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है। ऑनर X-सीरीज का यह नया स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आता है और इसमें मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट के साथ 4GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। यह 4G फोन Android 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 के साथ आता है और इसमें 7,500mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ऑनर X6e में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.61-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन की कीमत 20,000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

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Honor X6e की खासियत

ऑनर का नया फोन डुअल सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलता है। इसमें 6.61-इंच (720x1,604 पिक्सेल) का टीएफटी एलसीडी पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1010 निट्स है। डिस्प्ले 'आई कम्फर्ट' और 'डायनामिक डिमिंग' टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। स्क्रीन पर एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास की सुरक्षा दी गई है। ऑनर X6e में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट है, जिसके साथ आर्म माली-G52 MC2 जीपीयू, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वर्चुअल रैम फीचर की मदद से इसकी रैम को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है।

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Honor X6e Launched

फोटोग्राफी के लिए, ऑनर X6e में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा है, साथ में एक सेकेंडरी सेंसर भी है। रियर कैमरा 10x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। आगे की तरफ, इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। यह 2डी फेस रिकग्निशन प्रदान करता है। यह फोन को धूल और पानी के छींटे से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।

ऑनर X6e में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाईफाई 802.11 a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, एजीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, बाइदौ, ओटीजी और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे ऑप्शन्स शामिल हैं। इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे सेंसर हैं। दावा किया गया है कि इसे ड्रॉप और क्रश रेजिस्टेंस के लिए स्विस SGS प्रीमियम परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन मिला है।

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ऑनर X6e में 7,500mAh की बैटरी है और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है; इसके साथ चार्जर भी बॉक्स में मिलता है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 29.6 घंटे तक वीडियो प्लेबैक टाइम देता है। करीब 207 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 163.9×75.9×8.29mm है।

इतनी है नए Honor X6e की कीमत

ऑनर X6e के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इकलौते वेरिएंट की कीमत RM 699 (लगभग 16,000 रुपये) है। यह अभी मलेशिया में मिडनाइट ब्लैक और सनराइज गोल्ड कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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