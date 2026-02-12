50MP कैमरे वाला सस्ता 5G फोन लाया ब्रांड, इसमें 5260mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले भी

संक्षेप: Honor X6d Launched: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने यूएई में Honor X6d को चुपचाप लॉन्च करके अपनी बजट 5G लाइनअप को बढ़ाया है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ..

Honor X6d Launched: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने यूएई में Honor X6d को चुपचाप लॉन्च करके अपनी बजट 5G लाइनअप को बढ़ाया है। यह फोन पिछले साल चीन में लॉन्च हुए Honor Play 60A की तरह ही एंट्री-लेवल स्पेसिफिकेशन्स लाता है। Honor X6d में 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम और 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। इसमें 5,260mAh की बैटरी भी है। कितनी है नए फोन की कीमत, चलिए बताते हैं...

इतनी है Honor X6d की कीमत ऑनलाइन रिटेलर Jumbo.ae पर लिस्टेड Honor X6d के 4GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत यूएई में AED 509 (लगभग 12,600 रुपये) है। यह फोन मिडनाइट ब्लैक और ओशन स्यान कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने अभी तक भारत समेत दूसरे इलाकों में फोन लाने की अपने किसी प्लान के बारे में नहीं बताया है।

Honor X6d की खासियत Honor X6d में 6.75-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है। इसमें 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ 4GB रैम और 256GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि फोन में एक्सपैंडेबल स्टोरेज का स्टोरेज है या नहीं। यह Android 15 पर चलता है जिसके ऊपर मैजिकओएस 9 है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है, जो 30fps पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सेल का कैमरा है।