50MP कैमरे वाला सस्ता 5G फोन लाया ब्रांड, इसमें 5260mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले भी
Honor X6d Launched: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने यूएई में Honor X6d को चुपचाप लॉन्च करके अपनी बजट 5G लाइनअप को बढ़ाया है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ..
Honor X6d Launched: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने यूएई में Honor X6d को चुपचाप लॉन्च करके अपनी बजट 5G लाइनअप को बढ़ाया है। यह फोन पिछले साल चीन में लॉन्च हुए Honor Play 60A की तरह ही एंट्री-लेवल स्पेसिफिकेशन्स लाता है। Honor X6d में 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम और 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। इसमें 5,260mAh की बैटरी भी है। कितनी है नए फोन की कीमत, चलिए बताते हैं...
इतनी है Honor X6d की कीमत
ऑनलाइन रिटेलर Jumbo.ae पर लिस्टेड Honor X6d के 4GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत यूएई में AED 509 (लगभग 12,600 रुपये) है। यह फोन मिडनाइट ब्लैक और ओशन स्यान कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने अभी तक भारत समेत दूसरे इलाकों में फोन लाने की अपने किसी प्लान के बारे में नहीं बताया है।
Honor X6d की खासियत
Honor X6d में 6.75-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है। इसमें 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ 4GB रैम और 256GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि फोन में एक्सपैंडेबल स्टोरेज का स्टोरेज है या नहीं। यह Android 15 पर चलता है जिसके ऊपर मैजिकओएस 9 है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है, जो 30fps पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सेल का कैमरा है।
Honor X6d में 5,260mAh की बैटरी है, लेकिन चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स अभी पता नहीं हैं। फोन डुअल सिम कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। डिजाइन की बात करें तो, Honor X6d में मोटे बेजेल्स हैं और फ्रंट में सेल्फी कैमरे के लिए बीच में वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच है। पीछे की तरफ टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें दो बड़े गोल कटआउट और एक LED फ्लैश है, जो मैट रियर पैनल के मुकाबले चमकदार कंट्रास्ट देता है। फोन के किनारे भी फ्लैट हैं, जिसमें पावर और वॉल्यूम बटन राइट एज पर लगे हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
