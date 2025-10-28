16GB तक की रैम और 5100mAh की बैटरी वाला नया फोन, कैमरा 50MP का, कीमत भी कम
संक्षेप: ऑनर ने मार्केट में अपने नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन- Honor X6b Plus को लॉन्च किया है। फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ टोटल 16जीबी तक की रैम दी गई है। फोन की बैटरी 5100mAh की है। फोन की कीमत भी कम है।
ऑनर ने मार्केट में अपने नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इस फोन का नाम Honor X6b Plus है। यह फोन अभी फिलिपींस में लॉन्च हुआ है। यह एक 4G डिवाइस है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है। इसके अलावा फोन में 5100mAh की बैटरी भी दी गई है। फोन की कीमत PhP 6,999 (करीब 10400 रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।
Honor X6b Plus फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 720 x 1612 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.56 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्पले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 780 निट्स का है। फोन में आपको ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेगा। फोन 16जीबी तक की है (8जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) से लैस है 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन हीलियो G85 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।
इसके अलावा इसमें एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक ऑग्जिलरी लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन में दी गई बैटरी 5100mAh की है। यह बैटरी 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। SGS सर्टिफाइड ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले इस फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ड्यूल 4G LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट के साथ 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन मिलेंगे।
(Photo: Gizmochina)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
