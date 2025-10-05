दो किफायती फोन लाया पॉपुलर ब्रांड, दोनों में 5260mAh और 8GB तक रैम, डिस्प्ले भी बड़ा honor x5c and honor x5c plus launched check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़honor x5c and honor x5c plus launched check details

दो किफायती फोन लाया पॉपुलर ब्रांड, दोनों में 5260mAh और 8GB तक रैम, डिस्प्ले भी बड़ा

ऑनर ने Honor X5c और X5c Plus को लॉन्च किया है।दोनों लगभग एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं, बस फर्क रियर कैमरा सेटअप, मेमोरी ऑप्शन और कलर ऑप्शन्स का है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
दो किफायती फोन लाया पॉपुलर ब्रांड, दोनों में 5260mAh और 8GB तक रैम, डिस्प्ले भी बड़ा

ऑनर तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रही है। अब कंपनी ने Honor X5c और X5c Plus को लॉन्च किया है। दोनों को हाल ही में एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। अब दोनों स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गए हैं। दोनों लगभग एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं, बस फर्क रियर कैमरा सेटअप, मेमोरी ऑप्शन और कलर ऑप्शन्स का है। कंपनी ने इन्हें दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया है। चलिए एक नजर डालते हैं दोनों की कीमत और खासियत पर...

Honor X5c और X5c Plus की खासियत

दोनों स्मार्टफोन में आई कम्फर्ट/डायनेमिक डिमिंग के साथ 6.74-इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले पैनल है, जिसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 720×1600 पिक्सेल रिजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G81 चिपसेट से लैस हैं, जिसे 4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

दोनों में एलईडी फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है, लेकिन कैमरा लेंस का अंतर है। Honor X5c में 13 मेगापिक्सेल का AI प्राइमरी कैमरा और 0.08 मेगापिक्सेल का QVGA सेकेंडरी सेंसर है। वहीं, Honor X5c Plus में 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 0.08 मेगापिक्सेल का QVGA सेंसर है। आगे की तरफ, दोनों में 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। दोनों में 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5260mAh की बैटरी है।

ये भी पढ़ें:खत्म होगा इंतजार, iQOO 15 भारत में जल्द होगा लॉन्च, इसमें सबसे तेज प्रोसेसर

कीमत और उपलब्धता

Honor X5c और Honor X5c Plus दोनों को दक्षिण अफ्रीकी बाजार में लॉन्च किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका में Honor X5c दो कलर ऑप्शन्स - टाइडल ब्लू और मिडनाइट ब्लैक और सिंगल कॉन्फिगरेशन 4GB+64GB में उपलब्ध है, जिसकी कीमत SAR 299 है।

Honor X5c Plus दो कलर ऑप्शन्स - ओशन सियान और मिडनाइट ब्लैक और सिंगल कॉन्फिगरेशन 4GB+128GB में उपलब्ध है, जिसकी कीमत SAR 329.00 है।

Honor X5c को ऑनर ग्लोबल वेबसाइट पर चार कलर्स - ओशन सियान, टाइडल ब्लू, मेटियोर सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक में लिस्ट किया गया है, जिसके दो स्टोरेज वेरिएंट 4GB+64GB और 4GB+128GB हैं।

Gadgets Hindi News Honor Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.