12,070mAh बैटरी और 185Hz स्मूद डिस्प्ले, आ गए ऑनर के दो धांसू फोन, कैमरा भी पावरफुल

Honor Win RT 2 और Honor Win Turbo 2 को कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये दोनों फोन 12,070mAh की बड़ी बैटरी पैक करते हैं और इनमें 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 2K डिस्प्ले पैनल है। देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत…

Honor Win RT 2 और Honor Win Turbo 2 दोनों ही स्मार्टफोन 12,070mAh बैटरी पैक करते हैं।

ऑनर ने चीन में अपनी नई विन सीरीज लॉन्च की है, जिसमें विन 2 फोन, विन पैड और विन ईयरबड्स शामिल हैं। यहां हम आपको सीरीज में शामिल Win RT 2 और Win Turbo 2 के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी 12,070mAh बैटरी पैक की वजह से चर्चा में हैं। इतनी बड़ी बैटरी किसी भी नॉर्मल फोन में शायद ही देखने को मिले। बड़ी बैटरी के अलावा, ये दोनों फोन 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 2K डिस्प्ले के साथ आते हैं। इन फोन्स में पावरफुल कैमरा, हैवी रैम और तेज प्रोसेसर भी है। चलिए डिटेल में बताते हैं ऑनर के इन दो नए फोन्स में क्या खास मिलता है...

Honor Win RT 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स विन RT 2 फ्लैगशिप मॉडल है, इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। साथ ही, इसमें 12,070mAh की बड़ी ‘किंगहाई लेक’ बैटरी मिलती है। फोन में 2K 185 हर्ट्ज डिस्प्ले है। फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें ऑनर का 'डोंगफेंग टर्बो कूलिंग सिस्टम' लगा है, जिससे हैवी गेमिंग के दौरान भी फोन गर्म नहीं होता।

गेमिंग के लिए, इसमें 5000 हर्ट्ज इंस्टेंट टच सैंपलिंग, 520 हर्ट्ज टेन-फिंगर टच सैंपलिंग, 800 हर्ट्ज जायरोस्कोप और 21ms टैप लेटेंसी मिलती है। फोन की अन्य खूबियों में डुअल 1216 स्पीकर और एक मैट मेटल फ्रेम शामिल है, जिसमें 'विन एनर्जी रिंग' दी गई है जो 40 से ज्यादा लाइटिंग इफेक्ट्स को सपोर्ट करती है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, इसके रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस है। सेल्फी के लिए, 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

Honor Win Turbo 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स विन टर्बो 2 एक किफायती मॉडल है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर है और इसमें भी 2K 185 हर्ट्ज स्क्रीन और 12,070mAh की बैटरी गई है। इसके 6.89-इंच के फ्लैट LTPS OLED पैनल में 10,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। बैटरी 90W वायर्ड चार्जिंग, 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ऑनर का दावा है कि इसमें लगातार 17.7 घंटे तक गेम खेले जा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और गेमिंग के दौरान AI की मदद से दुश्मनों के कदमों की आहट को बेहतर ढंग से सुनाने वाले डुअल 1216 सिमेट्रिक स्पीकर दिए गए हैं।

फोटोग्राफी के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी मेन सेंसर, 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत Honor Win RT 2 की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 4,199 युआन (करीब 59,000 रुपये) है।

16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 4,599 युआन (करीब 65,000 रुपये) है।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,899 युआन (करीब 69,000 रुपये) है।

16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (करीब 74,000 रुपये) है।

Honor Win Turbo 2 की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,199 युआन (करीब 45,000 रुपये) है।

12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,499 युआन (करीब 49,000 रुपये) है।

16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,899 युआन (करीब 55,000 रुपये) है।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,199 युआन (करीब 59,000 रुपये) है।

16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,499 युआन (करीब 63,000 रुपये) है।