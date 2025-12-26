10,000mAh बैटरी वाले दो धाकड़ स्मार्टफोन लाया ब्रांड, 100W की तेजतर्रार चार्जिंग भी, इतनी है कीमत

संक्षेप: Honor ने चीन में आधिकारिक तौर पर अपनी नई परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन लाइनअप Honor Win Series को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Honor Win और Honor Win RT शामिल हैं। दोनों ही फोन 10,000mAh बैटरी के साथ आते हैं।

Honor ने चीन में आधिकारिक तौर पर अपनी नई परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन लाइनअप Honor Win Series को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Honor Win और Honor Win RT शामिल हैं। दोनों फोन लगातार गेमिंग परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और थर्मल स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। खास बात यह है कि दोनों ही फोन 10,000mAh बैटरी के साथ आते हैं। हीट मैनेजमेंट के लिए फोन में बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन लगे हुए हैं। फोन में 185 हर्ट्ज हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8-सीरीज फ्लैगशिप चिपसेट जैसे फीचर्स हैं। कितनी है फोन की कीमत और इनमें क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं…

Honor Win और Win RT की खासियत ऑनर विन और ऑनर विन RT दोनों का डिजाइन एक जैसा है, इनकी मोटाई लगभग 8.3 एमएम है और इनमें मेटल फ्रेम के साथ ग्लास-फाइबर रियर पैनल है। सामने की तरफ, इन फोन्स में 2800x1272 पिक्सेल 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.83-इंच का फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले है। स्क्रीन 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान आंखों को आराम देने के लिए 5920 हर्ट्ज तक PWM डिमिंग को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में गेम के लिए खास एंटी-डिजीनेस मोड और बाहर तेज रोशनी में देखने के लिए हाई पीक ब्राइटनेस शामिल हैं।

ऑनर विन सीरीज में पांचवीं जेनरेशन का स्नैपड्रैगन 8 अल्ट्रा मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जबकि Win RT में स्नैपड्रैगन 8 अल्ट्रा चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। दोनों फोन में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज है, जिससे ऐप तेजी से लोड होते हैं और मल्टीटास्किंग स्मूथ होती है।

इन दोनों ही फोन में 10,000mAh किंगहाई लेक सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। दोनों में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Honor Win 80W वायरलेस चार्जिंग और 27W तक वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। पीछे एयर इनटेक डिजाइन वाला एक बिल्ट-इन कूलिंग फैन लंबे समय तक गेमिंग के दौरान स्टेबल परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करता है।

ऑनर विन सीरीज आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर बेस्ड मैजिकओएस पर चलती है, और ऑनर ने कई एंड्रॉयड वर्जन अपडेट और एक्सटेंडेड सिक्योरिटी पैच सपोर्ट की पुष्टि की है। कैमरे की बात करें तो, दोनों फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

ऑनर विन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। Win RT में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस है।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑनर AI सराउंड सबवूफर टेक्नोलॉजी वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर, एक्टिव कूलिंग, और IP68+IP69+IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग शामिल हैं। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और डुअल सिम सपोर्ट शामिल हैं।

इतनी है Honor Win और Win RT की कीमत ऑनर विन सीरीज कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें फास्ट ब्लैक, विनिंग सिल्वर और ब्लू-थीम वाली फिनिश शामिल हैं। इसकी बिक्री आज से चीन में Honor के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और रिटेल पार्टनर्स के जरिए शुरू हो गई है। अभी यह साफ नहीं है कि ये डिवाइस ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे या नहीं।

Honor Win RT की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,699 युआन (करीब 34,500 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 3,099 युआन (करीब 39,500 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,999 युआन (करीब 38,000 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 3,399 युआन (करीब 43,500 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 3,999 युआन (करीब 51,000 रुपये)