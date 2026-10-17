21 अक्टूबर को लॉन्च हो रहे Honor Win 2 सीरीज फोन, दुनिया के पहले जिसमें ऐसा डिस्प्ले

Honor Win 2 सीरीज फोन 21 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। अब यह कंफर्म हो गया है कि ऑनर विन 2 सीरीज में 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 2K डिस्प्ले होगा। इस डिस्प्ले के साथ आने वाले ये दुनिया के पहले डिस्प्ले होंगे।

कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी शुरुआती कीमत 5,499 युआन (करीब 77,600 रुपये) होगी।

Honor के पोर्टफोलियो में पहले से ही कई धांसू मॉडल मौजूद है और अब ब्रांड Honor Win 2 series पर काम कर रहा है। विजिनॉक्स ने पुष्टि की है कि ऑनर विन 2 सीरीज में 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 2K डिस्प्ले होगा। कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन के मामले में ऐसा पहली बार हो रहा है। यह डिस्प्ले पूरी सीरीज में मिलेगा, जिसका मतलब है कि ग्राहकों को ऐसी स्क्रीन पाने के लिए टॉप मॉडल चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

21 अक्टूबर को लॉन्च होगा फोन ऑनर ने पहले ही इस फोन का लॉन्च 21 अक्टूबर के लिए तय कर दिया है, और टिप्सटर ने पहले 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.89-इंच 2K+ डिस्प्ले का हिंट दिया है। विजनॉक्स की घोषणा डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की पहली आधिकारिक पुष्टि है।

2K पैनल को 185 हर्ट्ज पर चलाने से फोन के डिस्प्ले हार्डवेयर पर काफी दबाव पड़ता है। स्क्रीन को हर सेकंड 185 बार लाखों पिक्सल को रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे पावर की खपत, पिक्सल को कंट्रोल करना और सिग्नल की स्टेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। फोन बनाने वाली कंपनियां अक्सर ज्यादा रिफ्रेश रेट पाने के लिए रेजोल्यूशन कम कर देती हैं, या फिर अपने सबसे बेहतरीन डिस्प्ले को केवल टॉप-एंड मॉडल्स के लिए ही रखती हैं।

विजिनॉक्स का कहना है कि पैनल को बनाने के लिए उन्होंने ऑनर के साथ मिलकर काम किया, ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके और हैवी गेमिंग सेशन के दौरान डिस्प्ले को स्टेबल रखा जा सके। 'विन 2' सीरीज के सभी मॉडल्स में इसी स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

टच रिस्पॉन्स और इमेज क्वालिटी यह डिस्प्ले 5,000 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, दस-उंगलियों के टच के लिए 520 हर्ट्ज का रिपोर्टिंग रेट और 800 हर्ट्ज का जायरोस्कोप सपोर्ट करता है। यह पैनल अलग-अलग विजुअल्स में अपना 2K रिजॉल्यूशन बनाए रखता है और कंटेंट को अपस्केल करने के लिए AI सुपर-रिजॉल्यूशन एल्गोरिदम का उपयोग करता है। विजनॉक्स (Visionox) के अनुसार, 40 से ज्यादा लोकप्रिय गेम इस स्क्रीन के नेटिव 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। इसके चारों तरफ बेजेल सिर्फ 0.93mm के हैं, जिससे फोन के सामने वाले हिस्से पर डिस्प्ले के लिए ज्यादा जगह मिलती है।

आंखों के लिए सेफ है डिस्प्ले आंखों के कंफर्ट के लिए, स्क्रीन अपनी सभी हाई-रिफ्रेश-रेट सेटिंग्स में 5920 हर्ट्ज PWM डिमिंग का इस्तेमाल करती है। विजनॉक्स का यह भी कहना है कि इसे TÜV राइनलैंड के 'ग्लोबल आई प्रोटेक्शन 6.0' और 'फ्लिकर-फ्री' सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। कंपनी के अनुसार, 'ग्लोबल आई प्रोटेक्शन 6.0' अपनी तरह का पहला ऐसा सर्टिफिकेशन है, जिसमें हाई डायनेमिक रेंज स्टैंडर्ड भी शामिल है।

चिप, कूलिंग और कीमत डिस्प्ले के अलावा, ऑनर विन 2 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 प्रोसेसर होगा और इसमें डुअल-फैन कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी शुरुआती कीमत 5,499 युआन (करीब 77,600 रुपये) होगी।