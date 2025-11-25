वजन कम करने में मदद करेगी यह नई स्मार्टवॉच, हार्ट रेट सेंसर और वन-टच हेल्थ चेक फीचर भी
ऑनर ने मार्केट में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। इस वॉच का नाम Honor Watch X5 है। वॉच में कंपनी एआई फैट रिडक्शन प्लान, हार्ट रेट सेंसर और वन-टच हेल्थ चेकअप जैसे धांसू हेल्थ फीचर दे रही है। वॉच की बैटरी भी दमदार है।
सम्बंधित सुझाव
25% OFF
Fastrack Navstar Smartwatch 1.85" inch AMOLED Display,GPS,AI Chat,AI Watchface,Offline Voice Commands,Functional Crown,24/7 Health Suite,BT Calling,HRM,IP68, Multiple Menu Styles,Games -Midnigt Blue
- Fastrack Navstar Smartwatch 1.85" inch AMOLED Display
- GPS
- AI Chat
₹5999₹7999
खरीदिये
50% OFF
FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 3 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
- FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 3 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
₹199₹399
खरीदिये
50% OFF
Smart Watch BT OPE for Honor X5 Plus Watch 1.95'' Screen, BT Calling, Working Crown, Zinc Alloy Frame, 900 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring, Sports Mode (LP-2,BLK)
- Smart Watch BT OPE for Honor X5 Plus Watch 1.95'' Screen
- BT Calling
- Working Crown
₹999₹1999
खरीदिये
28% OFF
HONOR CHOICE Watch (Black) | 1.95" AMOLED Display | Bluetooth Calling | 120 Workout Modes | 5 ATM Swim-ready | Upto 12 Days Battery Life | Built-in Multi-System GNSS | SpO2, Heart Rate, Sleep Tracking
- HONOR CHOICE Watch (Black) | 1.95" AMOLED Display | Bluetooth Calling | 120 Workout Modes | 5 ATM Swim-ready | Upto 12 Days Battery Life | Built-in Multi-System GNSS | SpO2
- Heart Rate
- Sleep Tracking
₹6459₹8999
खरीदिये
ऑनर ने मार्केट में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। कंपनी की इस नई स्मार्टवॉच का नाम Honor Watch X5 है। वॉच में 82% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ ऑल्वेज ऑन फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंपनी वेट मैनेजमेंट एआई फैट रिडक्शन प्लान, हार्ट रेट सेंसर और स्लीप मॉनिटरिंग जैसे जरूरी एआई फीचर भी दे रही है। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस वॉच की एंट्री अभी चीन में हुई है। इस वॉच की कीमत 449 युआन (करीब 5600 रुपये) है। तो आइए डीटेल में जानते हैं ऑनर की इस नई वॉच के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।
सम्बंधित सुझाव
25% OFF
Fastrack Navstar Smartwatch 1.85" inch AMOLED Display,GPS,AI Chat,AI Watchface,Offline Voice Commands,Functional Crown,24/7 Health Suite,BT Calling,HRM,IP68, Multiple Menu Styles,Games -Midnigt Blue
- Fastrack Navstar Smartwatch 1.85" inch AMOLED Display
- GPS
- AI Chat
₹5999₹7999
खरीदिये
50% OFF
FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 3 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
- FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 3 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
₹199₹399
खरीदिये
50% OFF
Smart Watch BT OPE for Honor X5 Plus Watch 1.95'' Screen, BT Calling, Working Crown, Zinc Alloy Frame, 900 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring, Sports Mode (LP-2,BLK)
- Smart Watch BT OPE for Honor X5 Plus Watch 1.95'' Screen
- BT Calling
- Working Crown
₹999₹1999
खरीदिये
28% OFF
HONOR CHOICE Watch (Black) | 1.95" AMOLED Display | Bluetooth Calling | 120 Workout Modes | 5 ATM Swim-ready | Upto 12 Days Battery Life | Built-in Multi-System GNSS | SpO2, Heart Rate, Sleep Tracking
- HONOR CHOICE Watch (Black) | 1.95" AMOLED Display | Bluetooth Calling | 120 Workout Modes | 5 ATM Swim-ready | Upto 12 Days Battery Life | Built-in Multi-System GNSS | SpO2
- Heart Rate
- Sleep Tracking
₹6459₹8999
खरीदिये
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस वॉच में 390 x 450 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.97 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। 2.5D कर्व्ड ग्लास वाली इस वॉच का डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह वॉच रेज-टू-वेक और ऑल्वेज-ऑन-डिस्प्ले फीचर से लैस है। इस रिस्ट वॉच 140 - 200mm के रिस्ट साइज के लिए फिट है। इसके डाइमेंशन 45.68 × 40.2 × 9.99mm है। वॉच का वजन बिना स्ट्रैप के 29 ग्राम है। वॉच का फ्रंट केस मटेरियल ऐल्युमिनियम अलॉय और रियर PC+ABS का है।
वॉच के साथ ऑफर किया जा रहा लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। साथ ही टूल-फ्री स्वैपिंग के लिए इसमें क्विक रिलीज मेकैनिज्म दिया गया है। वॉच में कंपनी सिंगल-साइडेड मल्टीफंक्शन बटन दे रही है। यह लॉन्ग प्रेस, शॉर्ट प्रेस और क्राउन रोटेशन सपोर्ट करता है। वॉच की बैटरी भी पावरफुल है। दावा किया जा रहा है कि सिंगल चार्ज पर यह बैटरी टिपिकल यूज में 14 दिन तक चल जाती है।
ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस वॉच में आपको 120 स्पोर्ट्स मोड के साथ 5ATM + IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलेगी। कंपनी इसमें ऑल-डे फिजियोलॉजिकल ट्रैकिंग, स्लीप ऐनालिसिस, वन-टच हेल्थ चेकअप और वुमेंस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर दे रही है। साथ ही वॉच में वेट मैनेजमेंट के लिए एआई फैट रिडक्शन प्लान, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग गाइडेंस भी ऑफर किया जा रहा है। मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट वाली यह वॉच ऐंड्रॉयड 9 और इससे ऊपर के वर्जन और iOS 13.0 और इससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करती है। वॉच दो कलर ऑप्शन- मूनलाइट और फैंटम ब्लैक में आता है।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
22MM Watch Belt/Band Compatible with HONOR MAGIC WATCH || HONOR MAGIC WATCH 2 46MM || HONOR WATCH DREAM || HONOR GS PRO (BLACK LINE BLACK (DT))
- 22MM Watch Belt/Band Compatible with HONOR MAGIC WATCH || HONOR MAGIC WATCH 2 46MM || HONOR WATCH DREAM || HONOR GS PRO (BLACK LINE BLACK (DT))
₹300₹599
खरीदिये
42% OFF
Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Strap Black)
- Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring
- Pro-Level Sleep Analysis
- Emotional Wellbeing Assistant
₹3799₹6499
खरीदिये
58% OFF
KACA Soft TPU Front Protection Case Cover for Honor Watch ES (Black)
- KACA Soft TPU Front Protection Case Cover for Honor Watch ES (Black)
₹249₹599
खरीदिये
46% OFF
Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Matte Black)
- Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring
- Pro-Level Sleep Analysis
- Emotional Wellbeing Assistant
₹3799₹6999
खरीदिये
62% OFF
FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 5 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
- FCS smart watch screen guard for HONOR Magic Watch 2 (46mm) | Pack of 5 | Edge to Edge Coverage | Ultrathin 0.33mm 9H anti shock flexible screen protector
₹225₹599
खरीदिये
(Photo: hdblog)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।