Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Honor Watch GS 5 Launched with 23 Day Battery Life and Advanced Heart Health Monitoring Features
23 दिनों की बैटरी और हार्ट की बीमारी का देगी अलर्ट! आ गई सबसे 'स्मार्ट' स्मार्टवॉच

संक्षेप:

Honor Watch GS 5 को हार्ट हेल्थ पर खास फोकस के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें 23 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह स्मार्टवॉच एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है।

Jan 16, 2026 09:17 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी Honor ने अपनी नई स्मार्टवॉच Honor Watch GS 5 को चीन में ऑफीशियली लॉन्च कर दिया है। यह वॉच खास तौर से हेल्थ ट्रैकिंग और दिल से जुड़ी सेहत पर फोकस करती है। कंपनी ने बताया है कि इसके प्री-ऑर्डर चीन में 19 जनवरी से शुरू होंगे। Honor का कहना है कि Watch GS 5 को रोज के इस्तेमाल और लंबे समय तक पहनने को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

बिल्ड की बात करें तो Honor Watch GS 5 में पहले के GS मॉडल्स जैसा राउंड डायल दिया गया है, लेकिन इस बार बॉडी को ज्यादा स्लिम और हल्का बनाया गया है। इस स्मार्टवॉच की मोटाई सिर्फ 9.9mm है और वजन 26 ग्राम बताया जा रहा है। इसकी वजह से यह पूरे दिन और रात के समय भी पहनने में कंफर्टेबल होगी।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

बैटरी के मामले में भी Honor Watch GS 5 काफी दमदार है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच Bluetooth मोड में 23 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है। इतनी लंबी बैटरी लाइफ खासकर उन यूजर्स के लिए जो बार-बार चार्जिंग से परेशान रहते हैं, इसे अपनी कैटेगरी की अन्य स्मार्टवॉच से अलग बनाती है।

हेल्थ फीचर्स पर सबसे ज्यादा जोर

Honor ने इस वॉच में सबसे ज्यादा जोर हार्ट हेल्थ फीचर्स पर दिया है। Watch GS 5 में Sudden Cardiac Arrest Screening फीचर दिया गया है, जिसे कंपनी इंडस्ट्री-फर्स्ट बता रही है। यह फीचर हार्ट रिदम और उससे जुड़े संकेतों का एनालिसिस करके संभावित जोखिमों को पहचानने में मदद करता है। इसमें Cardiovascular Risk Assessment फीचर भी मिलता है, जो दिल की ओवरऑल हेल्थ पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट देता है।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

Watch GS 5 में सामान्य हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप एनालिसिस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अभी सेंसर हार्डवेयर की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें पिछले GS मॉडल्स के मल्टी-चैनल सेंसर सिस्टम को और बेहतर बनाया गया होगा।

वॉच में मिलते हैं कई स्मार्ट फीचर्स

डेली यूज को आसान बनाने के लिए इस स्मार्टवॉच में फ्लाइट, हाई-स्पीड ट्रेन और टैक्सी से जुड़े स्मार्ट रिमाइंडर्स मिलते हैं, जो खासतौर पर ट्रैवल करने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिलहाल डिस्प्ले की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन डिजाइन को देखकर माना जा रहा है कि इसमें पहले की तरह 1.43-इंच AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है। इसकी कीमत का खुलासा भी फिलहाल नहीं किया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
