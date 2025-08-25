चाइनीज ब्रांड Honor अब बनेगा ‘देसी’, नवंबर से भारत में बनाएगा अपने फोन

Honor अब भारत में ही स्मार्टफोन बनाएगा! कंपनी नवंबर 2025 से ‘Made in India’ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है। जानें पूरी डिटेल्स और इसका ग्राहकों को क्या फायदा होगा।

Follow Us on

Mon, 25 Aug 2025 01:10 PM

भारतीय स्मार्टफोन बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनी Honor ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपने स्मार्टफोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है। नवंबर 2025 से कंपनी यहां अपने फोन का प्रोडक्शन शुरू करेगी। Honor के इस कदम को ‘Made in India’ मिशन के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। अब तक कंपनी अपने स्मार्टफोन चीन से बनवाकर भारत में बेचती थी, लेकिन अब भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ती डिमांड और सरकार की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की नीतियों को देखते हुए Honor ने लोकल प्रोडक्शन का फैसला लिया है।

कंपनी का कहना है कि वह इस कदम से भारतीय यूजर्स के लिए फोन की सप्लाई को तेज करेगी और कीमतों को भी किफायती बनाएगी। सबसे खास बात यह है कि Honor भारत में अगले 2-3 सालों में करीब 2,500 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रख रही है। इससे भारतीय ग्राहकों को सस्ते और जल्दी उपलब्ध स्मार्टफोन मिलेंगे और साथ ही नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

क्यों लिया Honor ने ये फैसला? Honor को भारत में स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले साल लॉन्च हुए Honor X9b और Honor 200 सीरीज को भारतीय यूजर्स ने खूब पसंद किया। इसी सफलता के बाद कंपनी ने लोकल प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान बनाया। इसके अलावा, भारत सरकार भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में Honor का यह कदम कंपनी और ग्राहकों दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

क्या फायदा होगा ग्राहकों को? जल्दी फोन डिलीवरी: अब फोन भारत में ही बनेंगे, जिससे डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा।

किफायती कीमतें: लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी और यूजर्स को सस्ते फोन मिल सकते हैं।

नए मॉडल्स की तेज लॉन्चिंग: अब Honor भारत में नए मॉडल्स को जल्दी लॉन्च कर पाएगा।

लोकल सपोर्ट: आफ्टर-सेल्स सर्विस और रिपेयरिंग भी आसान होगी।