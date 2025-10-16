गजब! रोबोट फोन ला रहा है Honor, रोबोटिक आर्म की मदद से खुद चलेगा कैमरा

संक्षेप: स्मार्टफोन कंपनी Honor की ओर से एक कॉन्सेप्ट फोन का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक खास रोबोट फोन दिख रहा है, जिसका रोबोटिक आर्म कैमरा के साथ सामने निकल आता है।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां इनोवेशंस के मामले में पीछे नहीं हैं और अब Honor एक बेहद खास स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट डिवाइस का टीजर रोलआउट किया है, जिसे 'Robot Phone' कहा जा रहा है। इस फोन का पॉप-अप कैमरा एक छोटे से रोबोटिक आर्म के साथ काम करता है। इसमें हाई रोबोटिक्स और और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) सपोर्ट दिया गया है।

कॉन्सेप्ट फोन अक्सर मार्केट का हिस्सा नहीं बनाए जाते लेकिन भविष्य की झलक जरूर दिखाते हैं। इसके टीजर वीडियो में दिखाया गया है कि फोन के बैक पैनल से एक कैमरा मॉड्यूल बाहर निकलता है और आर्म अपने आप फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए पोजीशन में आ जाता है। कंपनी ने इस पोस्ट में लिखा कि जहां पूरी इंडस्ट्री iPhone से तुलना करने में लगी है, हम मानते हैं कि कुछ खास बनाने पर काम करना चाहिए।

बेहद यूनीक है कॉन्सेप्ट फोन का कैमरा Honor की ओर से दिखाए गए फोन का कैमरा इसलिए सबसे हटकर है क्योंकि यह कोई पॉप-अप कैमरा नहीं है बल्कि एक रोबोटिक आर्म है। यह कैमरा किसी गिंबल की तरह अपनेआप मूव कर सकता है और सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यह कैमरा किसी को फॉलो भी कर सकता है।

मजेदार बात यह है कि फोटो या वीडियो कैप्चर करने के बाद यह रोबोटिक आर्म रियर पैनल में वापस चला जाता है। ऐसा होने के बाद यह नॉर्मल कैमरा की तरह काम करता है।