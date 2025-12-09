Honor Robot Phone: आ रहा है रोबोट कैमरा वाला अनोखा फोन, कंपनी दिखा चुकी है टीजर

संक्षेप: Honor Robot Phone की मास प्रोडक्शन 2026 की पहली छमाही में शुरू होने की लीक रिपोर्ट सामने आई है। रोबोटिक आर्म वाले AI गिंबल कैमरा के कारण यह 2026 के सबसे इनोवेटिव स्मार्टफोन्स में शामिल हो सकता है।

Dec 09, 2025 10:43 pm IST

टेक ब्रैंड Honor ने इस साल अपने Robot Phone को एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया था, लेकिन अब यह आइडिया सिर्फ एक शोकेस नहीं रह गया है। चीन से आई एक नई लीक के अनुसार, यह डिवाइस अपनी कमर्शियल जर्नी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Honor Robot Phone की मास प्रोडक्शन 2026 की पहली छमाही में शुरू हो जाएगी, जिससे यह साफ है कि कंपनी इसे मार्केट में उतारने के लिए लगभग तैयार है।

एक टिपस्टर ने Weibo पर दावा किया है कि यह फोन जल्द ही प्रोडक्शन लाइन पर आ जाएगा। जहां इसे लॉन्च किया जाएगा, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं लेकिन लीक से इतना जरूर तय होता है कि Honor इसे केवल कॉन्सेप्ट नहीं रहने देगा। यह फोन अपने पब्लिक शोकेस के बाद कमर्शियल दुनिया में पेश होने वाला है।

कब लॉन्च होगा सबसे यूनीक फोन? Honor ने पहले ही घोषणा कर दी है कि Robot Phone को MWC 2026 में मार्च के दौरान बार्सिलोना में ग्लोबली पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी इवेंट के बाद इसका कमर्शियल लॉन्च भी हो सकता है। इसके अलावा, यह डिवाइस हाल ही में Honor User Carnival China में भी नजर आया था, जहां इसे काफी अटेंशन मिला। सबसे पहली बार इसे Honor Magic 8 सीरीज के दौरान टीज किया गया था।

कैमरा की जगह रोबोटिक यूनिट फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका रोबोटिक मैकेनिकल आर्म पर लगा गिंबल-माउंटेड कैमरा। यह सिर्फ एक कैमरा नहीं, बल्कि एक रोबोटिक यूनिट की तरह काम करता है। यह कैमरा रिकॉर्डिंग के दौरान खुद-ब-खुद घूमकर सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। एडवांस्ड स्टेबिलाइजेशन और AI-ड्रिवन मोशन ट्रैकिंग इस कैमरे को और भी स्मार्ट बनाते हैं। Honor की ओर से शेयर किए गए टीजर वीडियो में यह कैमरा लोगों के साथ रियल टाइम में इंटरैक्ट करता हुआ भी दिखा था।