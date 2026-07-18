इस फोन में लगा है रोबोट जैसा 'हाथ', 200MP कैमरे से घूम-घूम कर लेगा फोन; बुकिंग शुरू

Honor Robot Phone जल्द लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस रोबोट फोन की खास बात यह है कि इसका मेन कैमरा एक मोटर वाले आर्म पर लगा है जिसमें एक बिल्ट-इन गिम्बल है - यह फोन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है।

Honor Robot Phone लॉन्च से पहले सर्खियों में है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक छोटा सा रोबोट जैसा हाथ है, जिसमें कैमरा लगा है। यह रोबोटिक हैंड घूम-घूम कर फोटो ले सकता है और वीडियो बना सकता है। यह मैकेनिज्म गिंबल जैसा लगता है। अब ऑनर ने अपने आने वाले 'रोबोट फोन' के लिए रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं। इससे ग्राहकों को अगस्त में इसके कमर्शियल लॉन्च से पहले ही इस डिवाइस को बुक करने का मौका मिल रहा है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कई फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने फोन के कई अहम हार्डवेयर और AI फीचर्स के बारे में भी बताया है, जो इस फोन को कंपनी के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्टफोन प्रोजेक्ट्स में से एक बनाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ऑनर के रोबोट फोन की बुकिंग शुरू Honor रोबोट फोन को अब चीन में Honor के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से प्री-बुक किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन रिजर्वेशन इस हफ्ते की शुरुआत में ही शुरू हो गए थे। जो ग्राहक इस डिवाइस को प्री-बुक करेंगे, उन्हें कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि लाइफटाइम YOYO AI SVIP मेंबरशिप, एक साल की गिम्बल रिप्लेसमेंट सर्विस, स्टैंडर्ड एक्सेसरीज का पूरा सेट, 24 महीने तक बिना ब्याज वाली किश्तें और 2,000 युआन (~$300) तक की ट्रेड-इन सब्सिडी। ऑफलाइन खरीदारों को प्राथमिकता के साथ खरीदारी का फायदा पाने के लिए 1,000 युआन (~$150) का डिपॉजिट भी देना होगा।

Honor Robot Phone की खासियत (संभावित) रोबोट फोन को सबसे पहले MWC 2026 में Honor की 'अल्फा' स्ट्रैटेजी के तहत पहले कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया गया था। आम स्मार्टफोन से अलग, इसमें फोन के ऊपरी हिस्से में टाइटेनियम अलॉय से बना रोबोटिक गिम्बल लगा है, जो चार-डिग्री-ऑफ-फ्रीडम के साथ काम करता है। आम इस्तेमाल के दौरान यह मॉड्यूल फोन की बॉडी के अंदर छिपा रहता है और कैमरा चालू होने पर सिर्फ 0.8 सेकंड में बाहर निकल आता है। यह 360-डिग्री ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट कैमरा मूवमेंट और CIPA 5.5-लेवल के मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है।

कैमरा सेटअप में f/1.6 अपर्चर वाला 200-मेगापिक्सेल 4D गिम्बल प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। ऑनर ने फोन में लॉग-सी रिकॉर्डिंग और प्रोफेशनल LUT कलर प्रोफाइल लाने के लिए ARRI के साथ भी साझेदारी की है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, 6.3 इंच से 6.4 इंच 1.5K फ्लैट डिस्प्ले और 120W फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट की सुविधा होने की उम्मीद है।