अगले महीने आ रहा है 'रोबोट' वाला फोन! 200MP कैमरा, AI रोबोटिक आर्म और गजब फीचर्स
Honor का नया Robot Phone अगस्त 2026 में लॉन्च हो सकता है। लीक के मुताबिक इसमें 200MP कैमरा, AI-पावर्ड रोबोटिक कैमरा आर्म और 4DoF गिम्बल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं।
स्मार्टफोन बाजार में अब तक आपने फोल्डेबल, ट्राई-फोल्ड और रोलेबल फोन देखे होंगे, लेकिन Honor अब एक ऐसा स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है जो अपने रोबोटिक कैमरा सिस्टम की वजह से सबसे अलग नजर आ सकता है। नई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का Honor Robot Phone अगस्त महीने में लॉन्च हो सकता है। इसमें रोबोटिक आर्म वाला कैमरा दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है।
Honor के नए फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका रोबोटिक कैमरा मॉड्यूल बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन के पीछे लगा कैमरा सिस्टम जरूरत पड़ने पर बॉडी से बाहर निकल सकेगा और इस्तेमाल खत्म होने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। यह डिजाइन ना सिर्फ फोन को अलग लुक देगा, बल्कि कैमरा को ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से मूव करने में भी मदद करेगा। कंपनी इस फोन को पहले ही शोकेस कर चुकी है।
मिलेगा 200MP कैमरा सेटअप
लीक के मुताबिक, Honor Robot Phone में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। खास बात यह है कि यह कैमरा दुनिया के सबसे छोटे 4DoF (Four Degrees of Freedom) गिम्बल सिस्टम पर बेस्ड होगा। इससे वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बेहतर स्टेबिलाइजेशन मिलने की उम्मीद है और चलते-फिरते भी स्मूद वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकेंगे।
AI करेगा सब्जेक्ट को ट्रैक
फोन का कैमरा केवल फोटोज क्लिक करने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें AI Subject Tracking फीचर भी मिलने की बात कही गई है, जो कैमरे को अपने आप व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में मदद करेगा। ऐसे में व्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और कंटेंट क्रिएशन पहले से ज्यादा आसान हो सकता है।
Embodied AI तकनीक होगी खास
Honor ने इस डिवाइस की झलक पहले MWC 2026 में दिखाई थी। उस दौरान कंपनी ने बताया था कि फोन में Embodied AI टेक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि AI सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कैमरा फिजिकली मूव भी कर सकेगा। डेमो के दौरान कैमरा यूजर की ओर देखकर सिर हिलाने जैसी ऐक्टिविटीज करता नजर आया था।
बाकी स्पेसिफिकेशंस का इंतजार
फिलहाल फोन के प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, RAM, स्टोरेज और चार्जिंग से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि Honor लॉन्च इवेंट के दौरान इन सभी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा करेगी।अगर लीक सही साबित होते हैं, तो Honor Robot Phone मोबाइल फोटोग्राफी और AI फीचर्स के मामले में एक नया एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है। खासकर कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियोग्राफी पसंद करने वाले यूजर्स के लिए यह स्मार्टफोन एक मजेदार ऑप्शन बन सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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