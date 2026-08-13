भूल जाओगे पावर बैंक! 12000mAh बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी कर रहा है Honor
HONOR कथित तौर पर 12,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा है और यह बैटरी ट्रायल प्रोडक्शन तक पहुंच चुकी है। हालांकि फोन का नाम, लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशंस अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं।
स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर चाइनीज ब्रैंड HONOR लगातार नए प्रयोग कर रहा है। कंपनी ने इस साल 10000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी के साथ HONOR Power2 पेश किया था और अब खबर है कि वह इससे भी बड़ी 12000mAh बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, इस फोन को लेकर अभी HONOR की ओर से आधिकारिक लॉन्च की घोषणा नहीं की गई है।
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मई 2026 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि HONOR एक ऐसे स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा है जिसमें 12000mAh की बैटरी हो सकती है। अब सामने आई नई रिपोर्ट के मुताबिक यह बैटरी ट्रायल प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में बैटरी की सामने आई क्षमता 11,790mAh और ऊर्जा क्षमता 43.86Wh बताई गई है। हालांकि, जिस स्मार्टफोन में इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम अभी सामने नहीं आया है।
पहले ही आया है 10000mAh बैटरी फोन
HONOR ने जनवरी 2026 में HONOR Power2 लॉन्च किया था। कंपनी के मुताबिक इसमें 10080mAh की बैटरी दी गई है, जो 9,886mAh की रेटेड क्षमता के साथ आती है। फोन की मोटाई 7.98mm और वजन करीब 216 ग्राम है। इसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
HONOR ने Power2 में अपनी चौथी पीढ़ी की Qinghai Lake Battery का इस्तेमाल किया है। कंपनी का कहना है कि बैटरी में सिलिकॉन कंटेंट को 15 प्रतिशत तक बढ़ाकर 926Wh/L की एनर्जी डेंसिटी हासिल की गई है। यही टेक्नोलॉजी बड़ी क्षमता वाली बैटरी को पतले फोन में फिट करने में मदद करती है।
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12000mAh बैटरी से क्या बदलेगा?
अगर HONOR 12000mAh बैटरी वाले फोन को बाजार में लाता है, तो यह सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में काफी बड़ी बैटरी होगी। इससे खास तौर पर उन यूजर्स को फायदा हो सकता है जो लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, नेविगेशन या 5G का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, केवल बैटरी की क्षमता देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि फोन कितने दिन चलेगा। वास्तविक बैटरी बैकअप प्रोसेसर की पावर एफिशिएंसी, डिस्प्ले, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और यूजर के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।
14000mAh बैटरी पर भी काम
HONOR को लेकर इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं जिनमें कंपनी के 14000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम करने का दावा किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे भविष्य के HONOR फोन से जोड़ा गया है, लेकिन कंपनी ने इस डिवाइस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए 14000mAh क्षमता को फिलहाल लीक और रिपोर्ट के तौर पर ही देखना चाहिए।
फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म नहीं है कि 12,000mAh बैटरी वाला फोन कब लॉन्च होगा, उसका नाम क्या होगा या उसमें कौन-से प्रोसेसर, कैमरा और डिस्प्ले दिए जाएंगे। इसलिए इस फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशंस या लॉन्च डेट को लेकर किसी भी दावे को अभी पक्की जानकारी नहीं माना जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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