पावरबैंक का झंझट खत्म, 10000mAh बैटरी के साथ आ रहा यह धाकड़ फोन, यह होगा खास

संक्षेप: Honor अब 10,000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। लीक रिपोर्ट के अनुसार, इसे Honor Power 2 नाम से उतारा जाएगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 चिप होगी, जिसे अभी लॉन्च किया जाना बाकी है। देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा…

Thu, 23 Oct 2025 07:28 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अब स्मार्टफोन ब्रांड बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स पर फोकस कर रहे हैं। बाजार में इस समय कई ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं, जो 8000mAh तक की बैटरी पैक करते हैं। अब ऑनर के पोर्टफोलियों में पहले से ही 8000mAh बैटरी वाला फोन है और अब ब्रांड एक कदम और आगे निकल रहा है। अफवाहे हैं कि ऑनर अब एक और बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रहा है। चीन से आए एक नए लीक के अनुसार, अपकमिंग फोन को Honor Power 2 नाम से उतारा जा सकता है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, Honor Power 2 में 10,000mAh (±) की बैटरी होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कथित तौर पर इस फोन की मोटाई लगभग 8.0 एमएम है, जिससे पता चलता है कि ऑनर ने इसके डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत की है।

Honor Power 2 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, 10,000mAh बैटरी वाले ऑनर फोन में 1.5K LTPS फ्लैट डिस्प्ले, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्रॉप-रेसिस्टेंट बॉडी होने की भी उम्मीद है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 चिप होगी, जिसे अभी लॉन्च किया जाना बाकी है।

ऑनर पावर 2, इस साल अप्रैल में लॉन्च हुए पहले जेनरेशन वाले ऑनर पावर का अपग्रेड वर्जन होगा। बता दें कि मौजूदा ऑनर पावर फोन में भी 8,000mAh की प्रभावशाली बड़ी बैटरी है, जिसमें 66W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है और इसकी मोटाई भी 8 एमएम है।

मौजूदा Honor Power के स्पेसिफिकेशन्स

ऑनर पावर में 6.78-इंच का एमोलेड पैनल है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट है। यह स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सेल सेकेंडरी कैमरे वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सेल कैमरा है।

दिलचस्प बात यह है कि फोन का 512GB स्टोरेज मॉडल सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि इनमें से कुछ फीचर Honor Power 2 में भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, ऑनर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि फोन 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकता है। इसलिए हमें इस फोन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

